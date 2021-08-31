Наши добровольцы есть даже в Республике Конго

Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЦИАЛЬНЫЕ ВНУКИ

— Ольга, расскажите, как возникло Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»? Как появилась идея, как все начиналось?

— Шел 2014 год. Мы предложили молодежи по всей стране объединиться в волонтерский корпус для помощи в организации празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уже в 2015 году добровольцам впервые доверили сопровождать Парад Победы на Красной площади и в Севастополе. За год мы объединили более 140.000 человек и решили, что нужно продолжать эту работу, помогать ветеранам Великой Отечественной войны, сохранять историческую память. В конце 2015 года мы зарегистрировали Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Сегодня в наших рядах уже более 300.000 человек. Их объединяет наша миссия: «Сохраняя историческую память мы обеспечиваем связь между прошлыми и будущими поколениями»

— Чем занимается организация кроме подготовки ко Дню Победы?

— У нас есть несколько направлений работы. Для многих ветеранов наши добровольцы стали «социальными внуками», потому что ветеранам в первую очередь не хватает простого человеческого общения. У нас есть направление по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Мы проводим разные проекты, направленные на историческое просвещение: всевозможные квесты, игры и другие мероприятия, которые по-современному и интересно рассказывают молодежи об истории России, причем не только про войну, но и про другие страницы в истории нашей страны. Миллионы людей стали участниками таких наших проектов, как «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Огненные картины войны». Одно из самых важных мероприятий – волонтерское сопровождение Бессмертного полка.

Есть направление «Моя история», в рамках которого мы помогаем восстанавливать историю семьи. Мне кажется, что основа патриотического воспитания - это знание истории семьи. Любовь к стране начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому, городу. А как много мы знаем о своих корнях? Кто знает историю своей семьи хотя бы до уровня прабабушек и прадедушек? Очень важно работать над этим вопросом.

С 2019 года мы стали выходить на международную аудиторию, и сейчас у нас появилось 50 команд «Волонтеров Победы» за рубежом: в Казахстане, Польше, Белоруссии, Великобритании. Ветераны-блокадники и наши добровольцы есть даже в Республике Конго.

ПАНДЕМИЯ СДЕЛАЛА ВОЛОНТЕРСТВО БОЛЕЕ ОСОЗНАННЫМ

— Люди какого возраста формируют костяк организации?

— К нам приходят люди совершенно разных возрастов, но в первую очередь – школьники и студенты. Есть волонтеры «серебряного возраста» – наши наставники, бабушки и дедушки, которые передают нам свой опыт и участвуют в наших волонтерских проектах. В прошлом году к нам пришло очень много работающей молодежи. Пандемия сделала волонтерство более осознанным. Неслучайно именно за прошлый год увеличился средний возраст участников нашей организации.

Что можете сказать о современной молодежи? Многие говорят, что им ничего не интересно, они сидят в своих гаджетах.

Наши молодые люди очень честные, искренние, открытые. Они готовы тратить свое свободное время на помощь другим людям. Мне кажется, сегодняшняя молодежь немного быстрее взрослеет. Уже в школьном возрасте они осознают, в каком направлении хотят двигаться.

БЕЗЛИМИТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ФРОНТОВИКОВ

— Перейдем в политическую плоскость. Не секрет, что мы находимся на пике избирательной кампании. Как у вас складывались взаимоотношения с партией?

— Я вступила в партию несколько лет назад. Был ряд инициатив от нашего Движения, которые партия поддержала, и это, конечно, повлияло и на мое решение.

В прошлом году вместе с партией мы запускали проект «Мобильные бригады помощи». Одна из частей проекта – предоставление бесплатного мобильного телефона с оплаченным пожизненным тарифом от операторов большой четверки для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Это была наша идея, а партия нас поддержала в реализации. Мы постоянно проводим социологические исследования, и одна из главных потребностей ветеранов – это общение. Возможность общаться по телефону очень востребована. Благодаря проекту удалось обеспечить телефонами с безлимитной связью более 52 000 фронтовиков.. В каждый аппарат мы вбивали номер телефона закрепленного добровольца, чтобы в случае необходимости можно было позвонить ему и попросить о помощи.

Второй частью проекта стало обеспечение фронтовиков и блокадников бесплатной стационарной связью. Благодаря содействию партии нам удалось договориться о такой возможности с Ростелекомом.

— Сейчас какая обстановка внутри партии?

— Очень много добровольцев, новых лиц. На это есть несколько причин. В прошлом году в период пандемии партия взяла на себя серьезные обязательства по помощи нуждающимся людям, и объединила очень много некоммерческих и добровольческих организаций. Весной этого года Президент призвал волонтеров попробовать свои силы в праймериз. Я не видела, чтобы такое делала какая-то другая партия. Ты можешь увидеть, как много людей тебя поддерживают, как многим людям ты можешь помочь. Появилось много учителей, врачей, общественников, волонтеров. Это те люди, для которых помощь другому - смысл жизни. В политике таких людей должно быть как можно больше.