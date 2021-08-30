ЕГЭ “перетряхнули”, контрольные ограничили: что изменится в школах с 1 сентября

1 сентября 17 миллионов российских школьников сядут за парты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Учебный год начнется в традиционном очном формате для 17 миллионов российских школьников. Переводить детвору на дистанционку пока не планируют, но прошлогодние коронавирусные ограничения в силе как минимум до конца года. Утренний фильтр с термометрией, обработка рук антисептиком, проветривание, уроки и переменки по специальному графику. Классы по-прежнему будут заниматься в одном кабинете, кроме уроков, где требуется спецоборудование (физика, химия, физкультура и пр.). Линейки рекомендуют проводить для класса или параллели на открытом воздухе, родители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Вакцинация от коронавируса для педагогов и других работников школ - исключительно на добровольной основе.

Контрольные под контролем

Контрольные, проверочные и диагностические работы по каждому предмету в одной параллели классов теперь можно устраивать не чаще одного раза в 2,5 недели. Не больше одной в день в одном классе. Не на первом и не на последнем уроке (исключение - если предмет изучают только на одном уроке в неделю и он в расписании как раз первый или последний). А еще запретили «предварительные» контрольные и «многократное выполнение однотипных заданий конкретной оценочной процедуры», то есть натаскивание.

ВПР: уже есть расписание

С 1 по 25 марта: 10-е классы напишут работы по географии, а 11-е - по истории, биологии, географии, физики, химии и иностранным языкам (английский, немецкий или французский).

С 15 по 20 мая: 4–8-е классы напишут контрольные по русскому языку и математике. В это время у учащихся 4-х классов также проверят знания по «Окружающему миру», а у обучающихся 5-х классов – по биологии и истории.

В ЕГЭ изменения

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) в конце августа опубликовал проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2022 года. Изменения коснулись всех предметов. Как говорят специалисты института, они «направлены на усиление деятельностной составляющей»: в приоритете анализ различной информации, решение задач, развернутое объяснение, аргументация. Подробный разбор изменений - на нашем сайте.

Учителя напишут диктант

В октябре впервые проведут Всероссийский педагогический диктант. Он пройдет в формате командной работы (от каждой школы – своя команда) онлайн и офлайн, участие добровольное, победителям призы.

Второй иностранный на усмотрение

Предмет был обязательным в программе 5-9 классов, обычно два урока в неделю. «А толку-то? – возмущались многие родители. - Знания у детей все равно не выше уровня «читаю со словарем», а время тратится. Кому нужно, все равно занимается с репетитором». Их услышали: второй иностранный теперь можно и не изучать – решать будет каждая школа по заявлению пап и мам. Нормой это станет с 1 сентября 2022 года, когда вступят в силу новые ФГОСы, в наступающем учебном году - по желанию.

Финансовая грамотность тоже

Освоение финансовой грамотности в 1-9 классах также прописано в новых ФГОСах и будет обязательным со следующего учебного года. Не как отдельный предмет, а в рамках программ по окружающему миру, математике, обществознанию, географии. Но если родители хотят, а администрация школы не возражает, то можно начинать учить детвору сводить дебет с кредитом уже сейчас.

Усилили воспитание

Вводится новая должность – советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. В марте такие сотрудники уже появились в школах десяти пилотных регионов страны, а летом в «Артеке» сразу в несколько смен обучали будущих советников, и в школу они вернутся же с конкретной программой действий. Средний возраст советников - 34 года, большинство – педагоги, вожатые, воспитатели, методисты, есть и выпускники педвузов. советники будут отвечать за внеурочную деятельность. В зоне их ответственности защита детей от негативной интернет-информации, организация внеурочных культурных и спортивных мероприятий, патриотических слетов и акций. К новой должности в школах, правда, пока относятся с опаской: мол, зачем дублировать функции завуча по воспитательной работе? А за глаза советников называют политруками.

Братьев и сестер запишут в одну школу

Братья и сестры детей, которые уже ходят в школу или детский сад, получат преимущество при поступлении в то же образовательное учреждение, даже если прописаны в разных квартирах или не являются единокровными родственниками – например, рождены от разных родителей или усыновлены. Поправки внесли в Семейный кодекс этим летом. До этого родителям приходилось приносить кучу дополнительных справок, но все равно могли брата и сестру зачислить в разные школы, что очень неудобно.