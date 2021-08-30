Шампанское из пластиковых стаканчиков: Погрязший в алиментах экс-супруг Пелагеи сыграл скромную свадьбу

Пелагея и Иван поженились в 2016 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин снова женился: 29-летний хоккеист сыграл свадьбу со своей возлюбленной Марией Гончар. Пара расписалась в Подмосковье, а затем отметила это событие в узком кругу друзей и близких родственников.

Для церемонии пара выбрала любимый многими звездами элитный загс на Рублевке, в Барвиха Luxury Village. Невеста нарядилась в белое платье с короткой юбкой, жених – в классический костюм. Торжество было достаточно скромным: после церемонии бракосочетания молодожены выпили с друзьями шампанского из пластиковых стаканчиков. Мария бросила подружкам букет невесты, и на этом все. По словам окружения хоккеиста, пара планирует позже сыграть пышную свадьбу.

Иван и Мария расписались в Барвиха Luxury Village. Фото: Инстаграм.

Напомним, Пелагея и Иван поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года в Инстаграме они объявили о расставании. Певица упомянула, что они с Иваном расстаются цивилизованно и сохраняют дружеские отношения. Вскоре после расставания у Ивана появилась новая возлюбленная Мария Гончар. Спортсмен сделал избраннице предложение в мае этого года на родине Гончар в Нижневартовске, в отеле «Обь», которым владеет тетя девушки Елена Дергунова. Елена – очень состоятельная женщина, миллионерша. Из-за этого многие считают, что и ее племянница Мария Гончар – дочь состоятельных родителей. Однако это совсем не так.

- В Интернете пишут, будто Маша - дочка миллионеров, - ранее жаловалась Елена Дергунова журналистам. - На самом деле это далеко не так. Ее мама Марина - моя родная сестра. Она занимается в моей компании бухгалтерией. Никакого своего бизнеса не имеет. Папа Маши уже 8 - 9 лет пенсионер. Когда-то был летчиком. Но из-за травмы позвоночника был вынужден оставить профессию. До выхода на пенсию трудился в строительной компании. Брат Маши, пока учился в институте, вообще был рабочим на буровой. А по окончании учебы получил должность специалиста в департаменте нефтяной компании. В общем, у них самая обычная среднестатистическая семья. Никакими миллионами там и не пахнет.

Торжество было достаточно скромным: после церемонии бракосочетания молодожены выпили с друзьями шампанского из пластиковых стаканчиков. Фото: Инстаграм.

То, что Мария Гончар – никакая не миллионерша, а обычная девушка, привыкшая жить по средствам, только на руку Ивану. Ведь помимо певицы Пелагеи, которой Телегин отчисляет в качестве алиментов 25% своих заработков, у него есть еще одна бывшая возлюбленная, требующая материальной поддержки. До брака с Пелагеей хоккеист Иван Телегин состоял в отношениях с Евгенией Ноур. Девушка спортсмена родила от него сына Марка, однако в свидетельстве о рождении ребенка Телегин как отец не значился. Звезда ледовой арены увлекся Пелагеей и оставил Евгению еще беременной. Своему первенцу Телегин практически не помогал материально, лишь иногда, по настроению присылал его маме неопределенные суммы - порядка 50 тысяч рублей раз в несколько месяцев.

Евгения Ноур решила поставить вопрос о регулярной финансовой поддержке, поэтому подала в суд два иска: об установлении отцовства и на алименты. Недавно прошло первое заседание суда, на котором Телегин добровольно признал сына. Спортсмен решил не проходить через генетический тест. Что касается суммы алиментов для Марка, то ее суд определит на следующем заседании. Евгения Ноур требует от экс-возлюбленного ежемесячной выплаты в размере 310 тысяч рублей.