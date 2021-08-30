«Давайте все обколемся ради Парижа»: Собчак поставила себе две разные вакцины, чтобы попасть в Европу

Ксения Собчак. Фото: Инстаграм.

Ксению Собчак не раз обвиняли в том, что ради своих интересов она пойдет на что угодно. Как оказалось, теледива действительно готова на многое – в том числе и рискнуть собственным здоровьем. В Инстаграме теледива вновь шокировала подписчиков: Ксения объявила о том, что она вакцинировалась двумя разными вакцинами против коронавируса. Сначала телеведущая поставила себе «Спутник V». А через некоторое время решила привиться еще и вакциной Johnson & Johnson. Как сообщила Собчак на своей страничке, она вколола западную вакцину ради того, чтобы свободно путешествовать по Европе. В большинстве стран Запада российский «Спутник» еще не признали, поэтому Ксения решила ради справки вакцинироваться еще и иностранной вакциной.

- Друзья! До последнего не могла поверить! В Париж теперь можно прилететь без причины прямым рейсом из Москвы. Нужна любая европейская вакцина, и всё! Несмотря на сделанный «Спутник», я еще летом бахнула вакцину Johnson, и теперь просто показываешь ее в аэропорту, и все! Считаю, что у нас в стране обязаны разрешить западные вакцины — в Европу все равно будут пускать только по ним в ближайшие годы, - сообщила Собчак.

В комментариях подписчики удивляются тому, что поездки в Европу для Собчак оказались дороже собственного здоровья. В комментариях фолловеры обсуждают смелый эксперимент Ксении над своим организмом. «Ксения, неужели вы серьезно? Ну, давайте все обколемся со всех сторон ради города Парижа», «А если скажут, что в каждой стране нужна своя вакцина, вы их все себе воткнете, чтобы летать свободно?», «Думаю, эта новость актуальна для целого 0.0001% россиян», «Увидеть Париж и умереть», «И сколько же вакцин нужно нам будет в себя "бахнуть", чтобы спокойно передвигаться по миру?», - пишут комментаторы.

Недавно телеведущая вернулась из отпуска, который она провела на Лазурном берегу Франции. Фото: Инстаграм.

Напомним, Собчак переболела коронавирусом прошлой осенью год назад. Телеведущая рассказала, что у нее была высокая температура, кашель и ломота. Однако тесты тогда не распознали ковид. Весной телеведущая переболела коронавирусом еще раз.

Ранее Собчак раскритиковала введенные из-за коронавируса ограничения на перелеты между странами, назвав локдаун «лицемерием». Телеведущая отмечает: все, кто хотел этим летом попасть в Европу, попали в нее, несмотря на ковидные запреты. Ограничения соблюдает только средний класс, тогда как обеспеченные люди находят способы обойти правила.

- Давайте уже скажем откровенно, все эти локдауны стран – чудовищное лицемерие. Посмотрите ленту: никто не изменил традициям, все кто хотел, слетали на каннский фестиваль, в ленте народ то в Италии, то в Сент-Тропе, – написала Ксения в Инстаграме.

По словам Собчак, в реальности дела обстоят так, что въехать можно в любую страну – нужно только знать как. Несмотря на то, что почти во все государства Европы россияне могут прилететь только с целью учебы или лечения, тысячи отечественных туристов сейчас отдыхают в закрытых для нашей страны Франции, Италии, Испании и прочих райских уголках. Одни делают бизнес-визы, другие – покупают справку, что им необходимо попасть в европейские клиники поправить здоровье. А третьи просто берут билет в открытую для россиян Грецию, а из нее едут дальше, путешествуя по странам Европы на свой страх и риск.

- Въехать можно куда угодно, будем реалистами, - отметила Ксения. - Все кто хотел, обзавелись и нужными документами, и знают, как легально обходить все ограничения. Ну, как крайний вариант - летишь в Грецию, и оттуда уже в любую европейскую страну.

Ксения уверена, что для богатых людей мало что изменилось: они могут позволить себе роскошь нанять частный самолет, заплатить за кучу нужных бумаг и дорогущие медицинские страховки, оплатить многочисленные ПЦР-тесты. А вот средний класс, раньше свободно путешествовавший по миру за разумные деньги, теперь вынужден сидеть дома.

- Кому же стало хуже от вашего мирового лицемерия и перекрытого авиасообщения? Как всегда, среднему классу. И это бесит больше всего. Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнес-визу в Европу. Чего добились? Только усилили классовое неравенство вашим лицемерием. Как обычно: хотели как лучше, получилось как всегда, – заключила Собчак.