МегаФон ТВ составил Топ-20 самых популярных фильмов и сериалов о школе

МегаФон ТВ накануне начала учебного года представил Топ-20 самых популярных фильмов и сериалов о школе. Рейтинг был составлен на основе запросов пользователей онлайн-кинотеатра: учитывалось, какие кинокартины и сериалы зрители смотрят чаще всего. На первой строчке списка фильмов оказалась комедийная драма «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга, рассказывающая о кризисе среднего возраста у педагогов средней школы Копенгагена. Учителя придумали необычный способ повысить свой градус счастья. Картина удостоилась премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке 2020 года.

На втором месте рейтинга находится первый фильм о Гарри Поттере. Всего в Топ-20 вошли три ленты о приключениях юного волшебника. Хотя «поттериану» регулярно показывают по телевидению, фильмы о Гарри Поттере неизменно пользуются спросом у зрителей онлайн-кинотеатра.

Составители рейтинга отмечают, что сериалы более популярны, чем фильмы. На первые три строчки рейтинга попали новинки последних лет: это комедийный сериал «Родком», многосерийная драма «Трудные подростки», а также «Новенький». Все они поднимают вопросы непростых взаимоотношений в школе, проблемы травли, взросления и поиска себя.

В первую десятку самых популярных сериалов о школьных годах попали культовые сериалы нулевых - «Ранетки», «Закрытая школа», «Кадетство». Также в список вошли многосерийные хиты советских времен: «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Приключения Петрова и Васечкина».

Еще одна особенность - выбирая фильмы про школу, зрители МегаФон ТВ чаще всего предпочитают зарубежные картины. Так, в первую пятерку Топ-20 вошел фильм «Чудо»: голливудская драма рассказывает об инклюзивном образовании. Так же на верхние строчки рейтинга попали комедийный боевик «Мачо и ботан» и фэнтези «Академия вампиров» (одну из ролей в этом фильме сыграл российский актер Данила Козловский).

В число российских фильмов из первой десятки рейтинга вошли социальная драма режиссера Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», комедия «Хороший мальчик» Оксаны Карас, «Выпускной» Всеволода Бродского и остросюжетная драма «Училка» Алексея Петрухина. Нашумевший фильм «Географ глобус пропил» - экранизация романа Алексея Иванова - оказалась только на 14-м месте.

ТОП-20 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬМОВ О ШКОЛЕ (по версии сервиса «МегаФон ТВ»)

1. «Еще по одной»

2. «Гарри Поттер и философский камень»

3. «Чудо»

4. «Мачо и ботан»

5. «Академия вампиров»

6. «Все умрут, а я останусь»

7. «Хороший мальчик»

8. «Выпускной»

9. «Мачо и ботан 2»

10. «Училка»

11. «Тот еще Карлосон»

12. «Ученик»

13. «Гарри Поттер и Орден Феникса»

14. «Географ глобус пропил»

15. «Очень плохая училка»

16. «Гарри Поттер и тайная комната»

17. «Лето. Одноклассники. Любовь»

18. «Безумные преподы»

19. «Учитель на замену»

20. «Класс коррекции»

ТОП-20 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СЕРИАЛОВ О ШКОЛЕ

1. «Родком»

2. «Трудные подростки»

3. «Новенький»

4. «Ранетки»

5. «Колледж»

6. «Закрытая школа»

6. «Кадетство»

7. «Первые ласточки»

8. «СКАМ Германия»

9. «Гравити Фолз»

10. «4лен»

11. «Ералаш»

12. «Звездная принцесса и силы зла»

13. «Завучи»

14. «Школьные хроники Анжелы»

15. «Школа 2017»

16. «Приключения Электроника»

17. «Гостья из будущего»

18. «Приключения Петрова и Васечкина»

19. «Сплетница»