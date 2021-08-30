Домработница обнаружила тело одного из руководителей компании РУСАЛ

Петр Иванович Синьшинов - член совета директоров компании РУСАЛ

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела 67-летнего бизнесмена Петра Синьшинова в одной из квартир на улице Бахрушина в центре Москвы. Тело мужчины обнаружила его домработница, когда пришла в квартиру с уборкой. Женщина сразу вызвала на место оперативные службы. Прибывшие врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь Петру Ивановичу и констатировали смерть.

- В одной из квартир на улице Бахрушина в центре Москвы было обнаружено тело 67-летнего Петра Синьшинова. При визуальном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено, порядок в квартире также нарушен не был. Погибшего нашла его домработница, когда приехала проводить уборку в квартире бизнесмена, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Известно, что при жизни Петр Синьшинов был болен сахарным диабетом, но пока не установлено, связана ли скоропостижная смерть с этим диагнозом. Тело мужчины направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти.

Петр Иванович Синьшинов - заместитель генерального директора компании РУСАЛ, российской алюминиевой компании, которая является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. РУСАЛ считается одной из крупнейших компаний России по объему рыночной стоимости и объёму реализации продукции.