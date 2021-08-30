В России поставлен рекорд по количеству обращений пациентов за защитой своих прав

Фото: Pixabay

За три квартала этого года россияне, получающие медпомощь по ОМС (то есть бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования), обратились за защитой своих прав в страховые медицинские организации свыше 3 млн раз. Это количество превысило аналогичную цифру за весь прошлый год и стало рекордным, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Напомним, страховые медицинские компании, работающие в системе ОМС, выдают гражданам полисы, обеспечивают сопровождение пациентов при оказании им медпомощи и принимают участие в защите их прав.

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?

Часть обращений граждан связана с трудностями при диагностике и лечении COVID-19. Доля таких запросов в июне нынешнего года увеличилась в 3 раза по сравнению с маем и продолжила расти в июле. Однако коронавирус - не главная причина всплеска обращений пациентов в страховые компании. Абсолютное большинство - 82,5% проблем при получении медпомощи не касались заражения коронавирусной инфекцией, отмечают в ВСС.

По данным страховщиков ощутимо растет количество жалоб по поводу доступности и качества медицинской помощи. За полгода страховые медицинские организации отреагировали более чем на 600 тысяч подобных обращений. Более 50 тысяч случаев потребовали проведения экспертиз, в ходе которых рассматривалась первичная медицинская документация (записи в медкартах пациентов, назначения врачей и т.д.).

В целом обращения пациентов распределились так:

- 87% - вопросы, связанные с доступностью и качеством медпомощи амбулаторного звена (в первую очередь это работа районных поликлиник);

- 11,7% - проблемы при лечении в стационарах;

- 1,3% - жалобы на работу Скорой.

В 9 российских регионах доля проблем с доступностью и качеством медицинской помощи составляет более 20% от общего числа обращений. Такая ситуация отмечена в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Чечне, Забайкальском и Приморском краях, Кемеровской, Самарской и Тульской областях.

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ОБНАРУЖИЛИ СТРАХОВЩИКИ

По результатам медицинских экспертиз лидирующее место заняли такие нарушения, как несоблюдение порядков оказания медицинской помощи, стандартов медпомощи и клинических рекомендаций. На их долю приходится более 3/4 всех нарушений, выявляемых экспертами страховых компаний.

На втором месте – несоблюдение условий оказания медицинской помощи, в том числе сроков ее ожидания: 17%, или более 100 тысяч случаев. Также среди выявленных нарушений незаконное взимание денежных средств за медпомощь, предусмотренную по ОМС (а попросту вымогательство денег у пациентов). Кроме того, эксперты обнаружили случаи незаконного отказа в предоставлении медицинской помощи и преждевременного прекращения медицинских мероприятий.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ ПАЦИЕНТАМ?

С января 2021 года в нашей стране вступили в силу обновления в законодательстве. Теперь, если у пациента возникают проблемы при обращении в федеральные медицинские организации (зачастую это ведущие медцентры), то рассмотрение жалоб на качество и доступность медпомощи находится в компетенции Федерального фонда ОМС. Однако люди, как и раньше, продолжают обращаться со своими проблемами в таких случаях в страховые компании, рассказывают в ВСС. Более трети (36% из более 7 тыс. обращений, поступивших страховщикам) касаются доступности медицинской помощи, в том числе невыдачи направлений на госпитализацию в федеральные медцентры.

Эксперты страховых медицинских организаций частично помогают решать такие проблемы в рамках своих полномочий по сопровождению пациентов при оказании медпомощи. Однако остальные жалобы страховщики обязаны перенаправлять для рассмотрения в ФОМС.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

98% обращений в колл-центры страховщиков заканчиваются быстрым решением проблемы

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов:

- Рост обращений и жалоб пациентов в страховые компании обусловлен несколькими факторами. Непосредственно ковид среди них далеко не первый. Пандемия оказала сильное негативное влияние на доступность многих видов медицинской помощи, что сказалось на росте числа жалоб.

Но главное – это то, что граждане активнее учатся пользоваться независимым институтом, который предназначен для защиты их прав в системе ОМС – страховыми представителями. Как показывает статистика, 98% обращений в колл-центры страховых медицинских организаций решается в интересах пациентов сразу. Это гораздо проще, эффективнее и быстрее, чем писать жалобы на имя главврача, в органы исполнительной власти или решать вопрос в судебном порядке.