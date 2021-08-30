Как устроен ремонтный лохотрон: "Да тут у вас все стены кривые!"

Подведем итоги: если ремонт сделать нужно, но потратить на это от миллиона и выше вы не готовы - читаем литературу о том, как это делается - в сети полно информации, и только после этого нанимаем ремонтников или делаем ремонт сами. Фото: Shutterstock

"Да тут у вас все стены кривые! Надо всю штукатурку отбивать, и заново штукатурить. И потолок... И полы у вас тоже неровные!"

Почти каждому, кто пытался нанять "профессионалов", чтобы сделать ремонт в квартире, знакомы такие монологи ремонтников.

Давайте разберемся, много ли в этом правды.

"КРИВЫЕ СТЕНЫ".

Идеально ровные стены - явление практически уникальное. По СНиПам допустимое отклонение по вертикали стены - до 15 мм на всю высоту стены, или, при простой штукатурке - 3 мм на метр высоты, при улучшенной - 2 мм, при высококачественной - 1.

То же самое - по горизонтали. На практике ремонтники говорят о допустимости отклонения до 2 см на всю длину стены.

В реальности обычный человеческий глаз не способен увидеть даже большее отклонение. Чтобы вы могли заметить, что стена кривая, нужно, чтобы отклонение на 1 метр было не 3 мм, а два- три сантиметра. Это уже очень грубый дефект, и встречается нечасто: нужно очень постараться, чтобы так криво заштукатурить стену, пользуясь штукатурным правилом.

Соответственно, если вы решили сделать ремонт, и услышали, что "все стены и потолки нужно выравнивать штукатуркой, купите себе штукатурное правило длиной 2-2.5 метра, и сами проверьте кривизну стен. Даже если она выходит за допуски в 1,5-2 см, вовсе не обязательное "всё отбивать и заново штукатурить".

Задайте себе вопрос: готовы ли вы потратить примерно 1500 000 (полтора миллиона) рублей на "достижение идеала" в скромной однокомнатной квартире? Если у вас есть свободные средства на перфекционистские забавы - то эта статья не для вас.

Большая часть стен в квартире закрывается мебелью, и стен не видно, даже если они кривые и драные.

Во что обойдется выравнивание стен? Стоимость всех работ рассчитывается на квадратный метр поверхности стен, пола, потолка. Площадь стен в разы больше площади квартиры. Считаем: однушка площадью 40 квадратных метров имеет площадь стен около 150 квадратных метров, плюс площадь пола и потолка - еще 80 квадратов. Итого - 230 квадратных метров.

Только оштукатуривание при цене 500 рублей за метр будет стоить от 115 000 рублей - в один слой! А слоёв может быть несколько. И это - без стоимости материалов, а материалы нынче "золотые" - мешок 20-25 кг хорошей штукатурки стоит 600-800, а иногда и более рублей.

Расход смеси - 1,5 кг на квадратный метр...при толщине 1 мм! Т.е. слой штукатурки толщиной в сантиметр - это уже 15 кг смеси на 1 квадратный метр! Вот и считайте: на 230 квадратов нужно три с половиной тонны - 3 450 кг, т.е. примерно 170-180 мешков. Умножаем на 600 рублей, получаем 102 000 рублей. Это не считая доставки, подъёма на этаж и т.д.

И это - только на сантиметр штукатурки. Бывает, что выравнивать нужно и до 5 см, и даже более. Т.е. стоимость только лишь материала может встать в полмиллиона целковых.

Не стоит забывать, что если старую штукатурку придется отбивать, то это тоже работа, которая стоит денег, а так же огромная гора мусора, который нужно вынести из квартиры и оплатить его вывоз.

И, самое главное: после всех этих трат денег, времени и нервов, АБСОЛЮТНО НЕ ФАКТ, ЧТО ВАМ СДЕЛАЮТ РОВНЫЕ СТЕНЫ, ПОТОЛКИ И ПОЛЫ! Подавляющее большинство "мастеров" даже не очень себе представляют, что такое "найти нулевую точку" на стене!

Поэтому, прежде чем вляпаться в такую историю с "выравниванием" стен, подумайте десять раз, насколько вам это необходимо.

На практике имеют значение несколько показателей.

"СИЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ".

Любая отделочная работа должна производиться по сильным основаниям, т.е. по поверхностям, которые не отвалятся при механическом воздействии. Для того, чтобы определить, крепкая штукатурка, или нет, ее простукивают. Если штукатурка "тимпанит", т.е. издает барабанный звук, то это значит, что она отстала от той поверхности, на которую нанесена, и в скором времени может отвалиться сама. Такую штукатурку нужно отбивать. Но, как правило, не бывает так, чтобы все стены в квартире имели такой дефект. Обычно, это участки в доли квадратного метра в разных местах. Такую штукатурку можно отбить самим, и самим же и оштукатурить, опираясь правилом на края стены, как на "маяки".

Если у вас стены бетонные – то они вообще требуют минимальной отделки. Если оклеивать обоями, то можно даже не тратиться на шпатлевание.

"НЕ ПРЯМЫЕ УГЛЫ"

Наряду с "кривыми стенами" ремонтники обожают рассказывать про то, что "углы не прямые, их нужно выравнивать". На практике если угол совсем уж ушел "не туда", то с этим почти ничего нельзя сделать - нужно весь дом перестраивать. Ведь если вы начнете исправлять один "непрямой" угол, то придется и другие углы исправлять. Выравнивать штукатуркой из-за "непрямого угла" все помещение - не вариант - там потребуется такая толщина штукатурки, что придется полгода штукатурить. Почему полгода? Потому что штукатурка по технологическим нормам сохнет месяц! Один слой. А больше 5 см в один слой нельзя.

На практике, большинство людей ремонтирует квартиры в домах из железобетонных панелей. И "кривой угол" там часто из-за того, что строители грубо замазали цементной штукатуркой щель между железобетонными стенами. Соответственно, угольник в такой угол нормально не встанет, и будет казаться, что угол кривой. На самом деле, нужно отбить эту "замазку" - обычно это полоса по 5 см с двух сторон от угла, и промазать щель «на сдир» современной штукатуркой с пластификаторами, которая хорошо работает на растяжение и не потрескается, когда стены "играют" от перепадов температуры.

Подведем итоги: если ремонт сделать нужно, но потратить на это от миллиона и выше вы не готовы - читаем литературу о том, как это делается - в сети полно информации, и только после этого нанимаем ремонтников или делаем ремонт сами.

На работы, требующие квалификации - электропроводка, водопровод, сантехника, сложные штукатурные работы - лучше нанять специалиста, а простые отделочные работы типа шпатлевания и окраски можно и самим осилить. Но именно эти работы съедают больше всего денег, потому что расчет идет по метражу, а наёмные работники стараются всегда раздуть объём работ. И штукатурить будут в несколько слоёв, и шпатлевать, и красить. А вам это, может быть и не нужно – дефекты стен закрываются обоями. Если стены не слишком ровные – обои должны быть без глянца и без геометрических орнаментов. И стоить это будет в 10 раз дешевле.