Помогать другим – модно? Почему студентам РТУ МИРЭА нравится быть волонтерами?

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

Эти люди, однажды придя в студенчестве в волонтерство за новыми впечатлениям, опытом, знакомствами, потом всю жизнь не могут оставаться в стороне от добрых дел. На сегодняшний день РТУ МИРЭА имеет фактически самый многочисленный и слаженный Волонтерский центр среди всех вузов. Что же заставляет молодых людей безвозмездно колоть дрова, таскать валуны и помогать нуждающимся?

Ещё студентом побывать на Куршской косе, Байкале, Камчатке, Алтае, Соловецких островах, в Коми и Приэльбрусье, помогать создавать туристические маршруты и сохранять фауну, увидеть удивительные архитектурные памятники и уникальные природные объекты – такие возможности для каждого созданы в РТУ МИРЭА. Волонтерские программы поддерживаются руководством университета: при студенческом союзе вуза существует Волонтёрский центр. В нем налажена комплексная работа: ищутся и предлагаются новые направления и задачи для желающих помочь, с учебными группами каждого Института системно работает куратор, студентов регулярно информируют о проводимых акциях и планируемых экспедициях, а сами волонтеры получают дополнительные баллы при конкурсе на повышенную стипендию.

Ректор Станислав Кудж рассказал: «Студентов, которые приходят сразу с целью вступить в Волонтёрский центр РТУ МИРЭА, немного. Однако во время проведения различных мероприятий ребята очень активно помогают, увлекаются и в результате втягиваются».

На фото - проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов и отшельница Агафья Лыкова. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

Среди предлагаемых направлений центра каждый доброволец может выбрать своё на основе личных предпочтений, а если что-то не умеешь – научат. Работа волонтёров МИРЭА разнообразна, и выстроена так, чтобы своевременно реагировать на актуальные задачи: так, в 2020 году была оперативно организована группа ребят, которые консультировали учителей и преподавателей по использованию дистанционных сервисов.

Но больше всего славится волонтёрство при РТУ МИРЭА своими экспедициями по самым живописным уголкам страны. Главным инициатором и организатором мероприятий выступает проректор Игорь Тарасов, который на собственном примере регулярно показывает, что волонтерство - это, одновременно, и труд и удовольствие. Поездки, в которых помимо всех прелестей студенческого похода, ребята вносят вклад в сохранение окружающей среды, и развитие внутреннего туризма - стали визитной карточкой вуза.

От Владивостока до Бреста

География поездок и фронт работ волонтёров МИРЭА разнообразны: от Бреста, где студенты помогают с благоустройством территории легендарной крепости, до Камчатки, где ребята расставляют фотоловушки в заповедных зонах и очищают вертолетные площадки.

Среди традиционных направлений, куда добровольцы-студенты отправляются по несколько раз в год, - национальные парки, заповедники и уникальные природные территории по всей стране: от южных регионов до суровых северных глубинок.

Например, косули, лоси и олени Калининградской области зимами едят заготовленный студентами РТУ МИРЭА корм, на берегу Белого моря, благодаря усилиям студентов, началась реконструкция экотропы, на острове Сосновец в Онежском озере волонтёры убирают брёвна из русла рек, чтобы они не мешали нересту, а на Сахалине работают в цехах, где разводят мальков лососевых рыб. Количество регионов нашей страны, которые посещает студент-волонтер за годы учебы, может стать предметом зависти тревел-блогера.

И каждый год направлений становится все больше. В 2021 году, например, экологическая экспедиция впервые отправилась на Командорские острова, где студенты маркировали экотропу и занимались хозяйственными работами для нужд заповедника: заготовкой стройматериалов, демонтажом неэксплуатируемых строений и возведением новых.

Но отдельного упоминания стоят поездки к знаменитой таёжной отшельнице из семьи староверов Агафье Лыковой. В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как студенты РТУ МИРЭА впервые приехали к ней, чтобы помочь с заготовкой дров и другими хозяйственными делами. С тех пор эти визиты стали регулярными, а впечатлений у студентов после жизни в тайге и общения с удивительной женщиной столько, что хватает на несколько документальных фильмов, которые, кстати, можно найти их в интернете - очень красиво и познавательно.

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

Зачем им все это надо?

«Я вообще не понимаю, как можно учиться у нас и не быть волонтером – шанс увидеть такие крутые и часто труднодоступные места, знакомиться с интересными людьми, местными обычаями и легендами, а главное, – знать, что ты делаешь важное дело, – как можно от такого отказаться?», – так говорит Василиса Гридчина, которая за годы учебы в РТУ МИРЭА побывала в нескольких волонтерских экспедициях. Она рассказывает, что несмотря на то, что иногда ее берет зло на тех, кто мусорит, особенно в уникальных природных зонах, у нее никогда не опускались руки и не хотелось бросить добрые дела, потому что «я вижу, что наш труд не бесполезен: когда незнакомый человек после замечания, бурча, но доносит мусор до урны, это уже значит, что мы все делаем не зря».

«Те эмоции и впечатления, которые получаешь, будучи волонтером, дорогого стоят, – рассказывает она, – Речь, в первую очередь, про общение с людьми и новые знакомства, в том числе и с другим добровольцами. Знакомство с ними, обмен опытом и знаниями способствуют не только карьерному росту (медиаволонтерство, например, помогло мне найти подработку), но и личностному: смотришь на этих активных жизнерадостных людей, на их увлечения, убеждения и открываешь в себе нечто новое, о чем никогда не подозревал».

Василиса Гридчина, кстати, из университетских экологических экспедиций привезла не только фотографии для инстаграмма на год вперед, новые навыки, массу впечатлений, но еще и жениха. На днях она вышла замуж за молодого человека, с которым познакомилась в одной из своих первых студенческих волонтерских выездов.

Впрочем, не только мечты о том, чтобы воочию увидеть живописнейшие места нашей страны заставляют приходить в вузовское волонтерское движение. Многие студенты как причину называют возможность чувствовать себя причастным к общественно значимым делам.

«Я не могу назвать причину того, почему я стал волонтером. Просто во мне всегда внутри было желание помогать, а в универе я узнал, к а к это можно делать. Раньше я считал, что на это у меня нет времени, – нагрузка по учебе с первого курса была значительная, – но потом понял, что добровольчество не отнимает много времени – это лишь стереотип, а совмещать работу, волонтерство и еще массу всего вполне реально. Чтобы начать помогать нужно только желание», – рассказывает студент-химик Владислав Вайтман. Он интересовался экологией и защитой природы еще в школе, но именно учеба в МИРЭА позволила ему начать делать что-то конкретное для блага планеты.

Студенты немного стесняются говорить о том, чем они занимаются, потому что им кажется, что результаты их трудов малы и незначительны, но они как минимум пример для других, а значит всё не зря.

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

Так, в одной из экспедиций, в Дагестане, ребята убирали мусор в русле горной реки, и кто-то из местных придумал разработать систему скидок на экскурсии по достопримечательностям для тех, кто собирает мусор на охраняемых территориях. И таких историй множество. «Когда местные жители или просто случайные зрители наших акций подходят к нам и рассказывают об инициативах, на которые их вдохновили мы, – это лучшая благодарность», – Владислав все-таки понял, почему стал волонтером.

Что дальше?

Всероссийский студенческий корпус спасателей, которому в этом году исполнилось 20 лет, был образован на базе РТУ МИРЭА. Сейчас он стал самостоятельным добровольческим объединением, заслуги которого высоко ценят на федеральном уровне. В какой точке страны ни нужна была бы помощь - туда, вместе с профессиональными спасателями едут и студенты. В этом году они помогали местным жителям и сотрудникам МЧС ликвидировать последствия подтоплений на юге России и тушить пожары в регионах Центральной России. Перед тем, как оказаться в настоящей спасательной экспедиции, молодежь проходит специальную подготовку. Участники и руководство Корпуса регулярно получают благодарности, как официальные от специальных ведомств и администраций регионов, так и еще более ценные – неофициальные – от пострадавших от стихии людей.

Сейчас есть все основания полагать, что в будущем и другие ветви волонтерского движения РТУ МИРЭА станут социально ориентированными организациями федерального значения. Главный претендент – экологическое волонтерство, которым студенты активно занимаются уже 10 лет.

«В волонтерстве нет места конкуренции и борьбе, и, хотя я, конечно, горжусь, что именно в моем вузе созданы такие широкие возможности для волонтерства, но этого мало. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей, а особенно молодежь – школьники и студенты – могли оперативно узнавать о предстоящих акциях и активностях», - говорит Василиса. О добрых бескорыстных поступках нужно рассказывать чаще и брать на себя ответственность за информированность должна администрация учебного заведения, считает выпускница бакалавриата и уже магистрат РТУ МИРЭА. Действительно странно, что не все вузы занимаются такой практикой - польза ведь очевидна для всех сторон.

Возможно, в скором времени так и будет: в начале этого года ректор Станислав Кудж предложил разработать федеральную программу «Образовательный туризм», которая позволит привлечь внимание учащихся, в том числе и за рубежом, к истории нашей страны, ее культуре и языку, сохранению природных памятников и, в целом, к неравнодушным моделям поведения.

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

Кроме того, РТУ МИРЭА выступал еще с одной инициативой, которая зародилась среди студентов, часто бывающих в экологических рейдах, и была поддержана проректором Игорем Тарасовым. Речь идет о создании центров волонтерства на ключевых российских туристических направлениях: с этим предложением он уже обратился в Федеральное агентство по туризму. Он считает, что экологический туризм – это мировой тренд, за которым точно стоит следовать, потому что пользу от него сложно переоценить.

Также в планах создать Школу Волонтёров с привлечением добровольческих организаций Москвы: там можно будет получить теоретический материал и сразу закрепить его на практике.

Быть волонтером для студента РТУ МИРЭА – это не просто дань моде, это возможность общаться с интересными людьми, обзаводиться полезными знакомствами, научиться действовать в нестандартных ситуациях и не оставаться в стороне, а ещё круто и весело проводить время, запасаться рассказами для внуков и точно быть уверенным, что тратишь молодость не зря.