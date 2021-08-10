Союз потребителей предложил россиянам ходить за молоком со своими бидонами и сдавать бутылки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Союз потребителей предложил обратиться к опыту СССР И вернуть в обращение тару покупателей. Это поможет сократить объемы мусора и частично решить экологическую проблему, а также замедлить рост цен на товары.

Авторы инициативы обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко и попросили ее рассмотреть возможность нововведения.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ отмечает, что ранее в Минприроды выступили за увеличение нормы утилизации упаковки. Вместо действующих 23% с производителя хотят взыскивать 100%. Но не у каждого производителя есть технические возможности для переработки упаковки, к тому же, люди должна активно участвовать в раздельном сборе мусора, без этого реформа будет идти с трудом. Что касается увеличения затрат производителя упаковки, то высока вероятность, что бизнес переложит эти расходы на плечи потребителей.

Избежать такой неблагоприятной ситуации позволит использование собственной тары. То есть, люди могут приходит за молоком с бидонами или бутылками.

Свою упаковку также можно эксплуатировать для приобретения сметаны, творога и другой аналогичной продукции. Это позволит расширить продажи в розлив и на развес.

Еще один вариант – использовать возвратную тару, которую потребитель может сдать и получить за нее деньги. Например, стеклянные бутылки для молока, сливок, кефира, растительных масел, воды, газировки, кваса и других напитков. После должно обработки их можно будет использовать повторно. Но для этого придется поменять технологию производства стеклянной тары.

Бутылки, которые производят сейчас, не ориентированы на вторичное использование. Их изготавливают из более хрупкого стекла, что не позволяет вернуть их производителю и дать им вторую жизнь.

- Такой подход позволит сократить отходы в виде упаковки, а также снизить расходы потребителей на оплату тары, а производителям позволит сэкономить на утилизационных сборах, - отмечает Петр Шелищ в беседе с «Известиями».

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что отпускать в собственную тару потребителей нельзя продукты, которые не подлежат мойке и термообработке. Все остальное – можно.

А в Минприроды поддерживают инициативы компаний, ассоциаций и союзов, которые позволят сократить количество утилизируемой упаковки.