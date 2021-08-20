Правительство хочет запретить 28 видов пластиковой упаковки: полный список

В России попадет под запрет пластиковая тара.
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Пластиковым трубочкам, одноразовым стаканчикам и их подельникам по загрязнению окружающей среды грозит суровый приговор - полный запрет на использование в России. Вскоре после этого Российский экологический оператор направил в правительство список из трех десятков видов тары, которую он предлагает объявить вне закона.
Перечень лег на стол чиновникам Минприроды. И вот прошло два месяца, и после всех обсуждений ведомство направило окончательный список упаковки, которую нужно запретить, коллегам из Минпромторга. Всего в нем 28 позиций - те самые трубочки, стаканчики, пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, яичная упаковка из полистирола и много чего еще (подробнее см. «Конкретно»).
- Есть некоторая номенклатура (упаковки. - Ред.), которая трудноизвлекаема, либо не перерабатываемая вообще, либо очень сложно ее переработать. Мы составили порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали их коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов 20 августа в интервью телеканалу «Россия-24».
В правительстве считают, что у простых покупателей не возникнет сложностей из-за этого запрета.
- Если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной, - привел пример глава Минприроды.
Не только бутылки, но и остальные виды неэкологичной упаковки можно выпускать из более экологически чистых материалов.
- Для изготовления многих товаров - например, ватных палочек - вместо пластика можно использовать жестко прессованную бумагу. По прочности такие палочки почти не отличаются от пластиковых, а для экологии они гораздо менее вредны - говорит Борис Моргунов, директор Института экологии Высшей школы экономики.
По словам Бориса Моргунова, отказ от неперерабатываемой упаковки - это правильный путь, по которому идут развитые страны. Во многом из-за одноразовой тары свалки у нас постоянно разрастаются, горят и выбрасывают в атмосферу тонны СО2 и канцерогенов.
- Главное, чтобы отказ от неперерабатываемого пластика проходил постепенно. Чтобы не только покупатели, но и производители имели достаточно времени на адаптацию, - говорит Борис Моргунов.
Возьмем для примера производство тех же ватных палочек. Чтобы перейти с пластика на бумагу, надо закупать новое оборудование, станки, обучать персонал, на все это нужно время и деньги. А выпуском всякой пластиковой мелочевки в основном занимаются не богатые промышленные гиганты, а малый и средний бизнес.
В правительстве это тоже понимают. Как заявил глава Минприроды, переход на более экологичную тару будет постепенным, а полностью отказаться от неперерабатываемой упаковки планируется в 2024 году.
КОНКРЕТНО
Изделия из неперерабатываемого пластика, которые хотят запретить в России
• Одноразовые столовые приборы
• Ватные палочки
• Пластиковые тарелки
• Пластиковые упаковки-ракушки
• Пластиковые трубочки и мешалки
• Пластиковые стаканчики
• Пластиковые крышки от стакана для напитков
• Пластиковые подложки
• Тюбики для зубной пасты и крема из композитных (составных) материалов
• Непрозрачные цветные полиэтиленовые бутылки
• Пластиковые капсулы от кофе
• Саше-пакеты
• Яичная упаковка
• Яичная упаковка для перепелиных яиц
• Блистерная упаковка (кроме лекарств)
• Реторт-пакеты (упаковка, используемая вместо банок при изготовлении консервов)
• Бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков)
• Дойпак (пластиковый пакет с донышком)
• Флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом)
• Пакет в форме кувшина
• Стакан/ведро для продуктов
• Контейнер/лоток для продуктов
• Сумка-сетка для продуктов
• Пакет-пленка вакуумная или термоусадочная толщиной до 20 микрометров
• Контейнер для консервов многокомпонентный
• Аэрозольная упаковка из композитных материалов
• Коробка/пачка для табачной продукции
• Подложка из пенопласта для транспортировки товаров