Правительство хочет запретить 28 видов пластиковой упаковки: полный список

В России попадет под запрет пластиковая тара. Фото: Shutterstock

Пластиковым трубочкам, одноразовым стаканчикам и их подельникам по загрязнению окружающей среды грозит суровый приговор - полный запрет на использование в России. Вскоре после этого Российский экологический оператор направил в правительство список из трех десятков видов тары, которую он предлагает объявить вне закона.

Перечень лег на стол чиновникам Минприроды. И вот прошло два месяца, и после всех обсуждений ведомство направило окончательный список упаковки, которую нужно запретить, коллегам из Минпромторга. Всего в нем 28 позиций - те самые трубочки, стаканчики, пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, яичная упаковка из полистирола и много чего еще (подробнее см. «Конкретно»).

- Есть некоторая номенклатура (упаковки. - Ред.), которая трудноизвлекаема, либо не перерабатываемая вообще, либо очень сложно ее переработать. Мы составили порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали их коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов 20 августа в интервью телеканалу «Россия-24».

В правительстве считают, что у простых покупателей не возникнет сложностей из-за этого запрета.

- Если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной, - привел пример глава Минприроды.

Не только бутылки, но и остальные виды неэкологичной упаковки можно выпускать из более экологически чистых материалов.

- Для изготовления многих товаров - например, ватных палочек - вместо пластика можно использовать жестко прессованную бумагу. По прочности такие палочки почти не отличаются от пластиковых, а для экологии они гораздо менее вредны - говорит Борис Моргунов, директор Института экологии Высшей школы экономики.

По словам Бориса Моргунова, отказ от неперерабатываемой упаковки - это правильный путь, по которому идут развитые страны. Во многом из-за одноразовой тары свалки у нас постоянно разрастаются, горят и выбрасывают в атмосферу тонны СО2 и канцерогенов.

- Главное, чтобы отказ от неперерабатываемого пластика проходил постепенно. Чтобы не только покупатели, но и производители имели достаточно времени на адаптацию, - говорит Борис Моргунов.

Возьмем для примера производство тех же ватных палочек. Чтобы перейти с пластика на бумагу, надо закупать новое оборудование, станки, обучать персонал, на все это нужно время и деньги. А выпуском всякой пластиковой мелочевки в основном занимаются не богатые промышленные гиганты, а малый и средний бизнес.

В правительстве это тоже понимают. Как заявил глава Минприроды, переход на более экологичную тару будет постепенным, а полностью отказаться от неперерабатываемой упаковки планируется в 2024 году.

КОНКРЕТНО

Изделия из неперерабатываемого пластика, которые хотят запретить в России

• Одноразовые столовые приборы

• Ватные палочки

• Пластиковые тарелки

• Пластиковые упаковки-ракушки

• Пластиковые трубочки и мешалки

• Пластиковые стаканчики

• Пластиковые крышки от стакана для напитков

• Пластиковые подложки

• Тюбики для зубной пасты и крема из композитных (составных) материалов

• Непрозрачные цветные полиэтиленовые бутылки

• Пластиковые капсулы от кофе

• Саше-пакеты

• Яичная упаковка

• Яичная упаковка для перепелиных яиц

• Блистерная упаковка (кроме лекарств)

• Реторт-пакеты (упаковка, используемая вместо банок при изготовлении консервов)

• Бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков)

• Дойпак (пластиковый пакет с донышком)

• Флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом)

• Пакет в форме кувшина

• Стакан/ведро для продуктов

• Контейнер/лоток для продуктов

• Сумка-сетка для продуктов

• Пакет-пленка вакуумная или термоусадочная толщиной до 20 микрометров

• Контейнер для консервов многокомпонентный

• Аэрозольная упаковка из композитных материалов

• Коробка/пачка для табачной продукции

• Подложка из пенопласта для транспортировки товаров