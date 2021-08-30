Белорусы просят Лукашенко: «Признай Крым!»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30 июля в Минске была презентована общественная кампания «Признай Крым!». Ее инициатором стал оргкомитет по созданию Республиканского общественного объединения «Гражданское согласие». Артем Агафонов, белорусский политик, возглавляющий «Гражданское согласие», объяснил «КП» цели и задачи кампании.

- Артем, почему возникла идея провести кампанию с призывом признать Крым и именно сейчас?

- Сейчас наиболее удобный момент для этого. Раньше страшила проблема санкций за признание Крыма российским. Сейчас мы и так под санкциями, и Запад уже боится усиливать санкционное давление, потому что понимает: с одной стороны, это вредит его экономическим интересам, а с другой - чем больше давить на нас санкциями, тем более тесно мы вынуждены интегрироваться с Россией. А отношения с Украиной у нас и так хуже некуда, она против нас уже сделала очень недружественные шаги. Так что и тут бояться нечего.

Во-вторых, ровно год назад Россия оказалась единственной страной, которая поддержала белорусское руководство и ту модель государственности, которую мы имеем. И спасла нас от очень серьезных потрясений. Не может быть Союзного государства, в котором одна его часть не признает в полной мере территориальную целостность другой. Это недоразумение должно быть срочно устранено.

Третья причина - внутрибелорусская. Сейчас пророссийское движение у нас достаточно разрозненное. Мы делимся на сторонников Лукашенко, на тех, кто ему оппонирует, правые, левые… И именно по вопросу Крыма у пророссийского движения есть консенсус. Поэтому мы выбрали тему Крыма как точку консолидации, сближения пророссийских сил. И видим, что не ошиблись.

Глава Республиканского общественного объединения «Гражданское согласие» Артем Агафонов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Кто еще участвует в кампании?

- Из узнаваемых имен - бывший председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный. Эта партия была единственной из всех партий Белоруссии, которая высказалась в поддержку российского статуса Крыма. Андрей Иванов, который пытался на выборах баллотироваться в президенты, а сейчас возглавляет оргкомитет новой партии «За Отечество». Мы в контакте с представителями крымского землячества в Белоруссии.

- Вы не обращались за поддержкой к российским известным актерам, певцам, спортсменам, которым Украина закрыла въезд из-за поддержки крымчан? Многих из них Александр Григорьевич знает и уважает. Может, прислушается?

- Вы подали хорошую идею, спасибо. Сегодня на оргкомитете предложу коллегам обсудить это.

- Первый памятник доблести российских моряков в Крыму - памятник бригу «Меркурий», которым командовал белорус Казарский. Тысячи моряков и морских офицеров-белорусов позволяют и Беларусь назвать морской державой.

- Мы с самого начала помнили об участии белорусов во всех героических оборонах Севастополя. Крым был и ваш, и наш во времена Российской Империи, а потом Советского Союза. Прошлое у нас общее, и нельзя забывать его или открещиваться от него.

- А как власти относятся к вашей инициативе?

- Какого-то серьезного давления я не заметил. Спокойно собираемся, делаем заявления, публикуем материалы в СМИ. Правда, стараемся обойтись без массовых уличных мероприятий - не те времена сейчас в Белоруссии.

- Зеленский вскоре встретится с Байденом. На Украине говорят, что Байден, Меркель и Путин договорились давить на украинского президента, чтобы он выполнял Минские соглашения. Если Зеленский все же откажется от них, то исчезнет и эта причина не признавать Крым российским.

- Да этих причин и сейчас практически нет. Минский процесс давно проходит в заочном формате. Отношения Беларуси с Украиной - ниже точки замерзания. Просто это будет еще одним аргументом в пользу того, что Крым пора признавать российским.

- Осталось убедить в этом Лукашенко. А как вы сами оцениваете шансы на успех?

- Логика политических процессов в Белоруссии такова, что нам необходимо заручиться серьезной поддержкой России. Для этого надо решить все спорные вопросы и недоразумения в двусторонних отношениях. Жизнь толкает Лукашенко к окончательному отказу от многовекторности как вида геополитического двурушничества - и вашим, и нашим. Когда Крым признают в Минске? Может, до конца этого года, в будущем - практически наверняка.