Дальнему Востоку откроются новые возможности

2 сентября во Владивостоке в шестой раз начнет работу Восточный экономический форум. В прошлом году пандемия помешала обсудить насущные вопросы экономики региона. В этом году мероприятие было решено провести, но со всеми мерами предосторожности.

За два года вопросов и проблем накопилось немало, поэтому в деловой программе целых 70 сессий и круглых столов. Вот какие главные темы затронут на ВЭФ:

-Как трансформируется экономика в ближайшем будущем. Пандемия оказала влияние не только на медицину и общество. Затормозились все глобальные процессы, и теперь надо наверстывать ускоренными темпами. В блоке «Экономика нового времени» обсудят развитие Арктики, туризма, креативных индустрий, науки и спорта. Поговорят об отказе от доллара в международных расчетах и перспективах золота и других драгоценных металлов. Ну и, конечно, медицинское сотрудничество - куда без него. Пандемия показала, что в решить глобальные проблемы можно только сообща.

- Перспективы Дальнего Востока. В первую очередь, новую программу экономического развития региона до 2035 года и ее первые шаги. А еще расширение программы Дальневосточного гектара на Арктику. Станет ли так же востребован «арктический гектар» у местного населения и бизнеса, как «дальневосточный»? Отдельная сессия будет посвящена двум крупным мегапроектам на Дальнем Востоке: строительству гидроэлектростанции Камчатке, которая вырабатывает «зеленый» водород (экологически чистый) и водородного кластера на Сахалине.

- Климат, «зеленая энергетика», безуглеродная экономика и устойчивое развитие. Все, что поможет помочь планете и ее жителям снизить нагрузку на экологию.

Также впервые в рамках ВЭФ пройдет «Молодежный Восточный экономический форум». Участники обсудят образование и карьеру, проблемы предпринимательства и новые медиа. А 3 сентября состоится пленарное заседание, в котором примет участие Владимир Путин. Его коллега, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, присоединится к диалогу в онлайн-формате.

Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября на острове Русском. Оператор форума - фонд Росконгресс.