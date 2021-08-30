Анна Кузнецова: Ростовская область станет пилотной в проекте «Социальный навигатор»

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о внедрении в Ростовской области проекта "Социальный навигатор". Фото: предоставлено пресс-службой "Единой России".

Ростовская область станет пилотным регионом, в котором запустят проект «Социальный навигатор» - механизм поддержки семей из народной программы «Единой России». Об этом 30 августа сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен входит в пятерку лидеров федерального списка партии на выборах в Госдуму.

По словам Кузнецовой, для поддержки семей с детьми предполагается создать специальную службу помощи, работающую по принципу «одного окна». Эта инициатива отражена в народной программе единороссов.

- Мы обсудили вопросы предоставления средств реабилитации, возможностей образования детей, получения профессии, трудоустройства детей-инвалидов. Эти темы касаются и многодетных, и молодых семей, семей, нуждающихся в той или иной форме поддержки. Порой людям не хватает информации, доступного формата общения с теми, кто может предоставить им такую поддержку. Мы предлагаем создать и оказывать ее в режиме «одного окна», когда человеку нужно обратиться всего лишь в одну структуру, которая сама знает, где эту помощь найти у государства, и приводит ее к конкретному человеку, - рассказала Анна Кузнецова после встречи с родителями, педагогами и представителями НКО в Ростовской области.

Детский омбудсмен отметила, что в ходе эксперимента будет обязательно отслеживаться качество предоставляемой помощи. Ростовская область была выбрана в качестве «полигона» для обкатки проекта, поскольку регион уже наработал много полезных социальных практик, которые достойны распространения в других субъектах РФ.

- В Ростовской области очень много практик, предложений, проектов, которые уже сегодня помогают детям здесь и за пределами региона. А, значит, это достойно того, чтобы тиражироваться на федеральном уровне, - отметила Кузнецова.

Одна из таких практик – опыт Ростовской области по ранней диагностике детских патологий у детей. При своевременно выявленных нарушениях можно предотвратить наступление у ребенка инвалидности, и такие формы ранней поддержки очень важно внедрять по всей стране. Анна Кузнецова предложила тиражировать их по всей России. Ранняя диагностика детских патологий помогает выявить первые симптомы и дает возможность врачам передать маленьких пациентов другим специалистам для более углубленного обследования. Детский омбудсмен уверена, что подобный подход позволит сохранить здоровье многих детей.

Анна Кузнецова также отметила важность обратной связи при внедрении новых технологий для оказания социальной помощи семьям с детьми. «При использовании цифровых технологий в работе ведомств людям важно получать живую обратную связь о том, как идет работа с их проблемами», - заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Специально для своего ключевого направления работы - защиты семей с детьми, лицом которого является Анна Кузнецова, единороссы немного изменили логотип партии. Вместо одного медведя на нем изображена медвежья семья – родители с маленькими медвежатами.

Напомним, народная программа «Единой России» была принята на съезде партии 24 августа. В ней нашли отражение вопросы, охватывающие все ключевые сферы жизни россиян. Программа состоит из двух разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». В первом разделе среди прочих инициатив предлагается создать службу помощи семьям с детьми, действующую по принципу «одного окна».