«Роскошные виллы в Мексике и Монако»: Чем владеет 42-летняя жена -миллионерша Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис, миллионерша из Канады. Фото: Личный архив

После свадьбы со скандальным певцом Прохором Шаляпиным 42-летняя миллионерша из Канады Татьяна Дэвис подхватила коронавирус в тяжёлой форме и сейчас находится в реанимации в американской клинике.

- Татьяна в тяжёлом состоянии. Плюс ко всему ее родители тоже очень плохи, у них ковид, они подключены к ИВЛ, - рассказал kp.ru свидетель свадьбы со стороны жениха актер Георгий Кирьянов.

Прохор, Татьяна и родители невесты. Фото: Личный архив

По словам друга Шаляпина, у певца искренние чувства к супруге, он очень переживает, что Татьяна может погибнуть от коварной бациллы.

- Видно, что Прохор наконец встретил свою половинку. Да, Татьяна богата. У неё дом в Монако за несколько миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос Кабосе тоже немалых денег стоит, - объясняет Кирьянов.

- Таня и Прохор накануне свадьбы сняли дом в Лас -Вегасе, хотели там остановиться до января, а потом и вовсе его купить. Сторговались с владельцем на 2 миллиона долларов. Есть у Тани недвижимость в Канаде: несколько домов в Оттаве, особняк в Монреале. Шикарный автопарк, - делится с «КП» друг артиста.

Свадьбу Прохор и Татьяна сыграли в Лас-Вегасе. Фото: Личный архив

Напомним: Татьяна Дэвис -миллионерша из Канады. Русская семья Дэвис в 90-е годы переехала на ПМЖ в Канаду и сколотила там приличное состояние. С Прохором Шаляпиным Дэвис вместе уже почти два года. Татьяна не экономит на молодом муже, каждое свидание с Шаляпиным обходится ей в несколько миллионов рублей. Пара останавливается в лучших отелях мира, плюс Дэвис покупает Шаляпину наряды в модных бутиках. Свадьба Шаляпина и Дэвис обошлась молодым в 15 миллионов рублей.