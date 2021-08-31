Отца потерявшейся в смоленском лесу малышки называли живодером

Коллеги отзываются об отце потерявшейся в лесу девочки как о надежном, порядочном сотруднике. Фото: Личный архив

Чего только не понаписали наши читатели в комментариях под статьями о чудесном спасении малышки Люды, потерявшейся в смоленском лесу.

Читателям «Комсомолки» не дает покоя вопрос: как Люда оказалась в лесу и не скрывают ли каких-то нехороших подробностей ее родители?

Вот лишь несколько откликов: «Нормальные люди не поедут в такую глушь», «...родители знают больше, чем говорят», «...а не сектанты ли они? Раз ребенок голый и босой у них ходит везде». «Как странно, что 2-летний ребенок гуляет голый, один, под «присмотром» 4-летнего ребенка. И это в семье врача и инженера в XXI веке? Эту семью надо проверять!»

Давайте проверим вместе и начнем с первого отклика.

Читателям «Комсомолки» не дает покоя вопрос: как девочка Люда оказалась в лесу и не скрывают ли каких-то нехороших подробностей ее родители?

ПАПА - УЧЕНЫЙ, МАМА - ВРАЧ

Итак, Кузины начали строиться в урочище Шлыково в 2019 году. Сюда они приехали не просто так, хотелось быть поближе к реке Угре и маме Антонины, которая живет на противоположном берегу и может помогать нянчить внучек.

К слову, постоянно семья живет в Обнинске, здесь, в глуши, они только проводят лето.

Папе девочки Никите Кузину 32 года. Он рассказал мне, что работает инженером-исследователем в Обнинском физико- энергетическом институте. И это правда. Никита числится в штате одной из лабораторий ФЭИ, входящего в состав корпорации «Ростатом». Институт специализируется на атомной энергетике.

Коллеги отзываются о Кузине как о надежном, порядочном сотруднике.

- Отец двух очаровательных дочек, - рассказал мне один из его коллег. - Очень любит свою семью.

Маме Антонине Кузиной 29 лет. По образованию врач, сейчас в декрете, прежде работала рентгенологом в Обнинске в клинической больнице № 8. В ее расписании на сайте клиники обозначен «плавающий график».

В расписании Антонины Кузиной на сайте клиники обозначен «плавающий график».

- Плавающий, потому что Антонина в отпуске по уходу за ребенком, - рассказали мне в больнице. Коллеги анонимно (официально все комментарии только через минздрав по запросу. - Авт.) поведали, что об Антонине им сказать особо нечего. Никогда плохого о ней не слышали - молодой грамотный специалист, а как человек абсолютно адекватна.

Никита и Антонина познакомились в клубе исторического танца.

- Это обычная, нормальная семья, - говорит руководитель клуба Ирина. - Танцами, правда, давно уже не занимаются. Семья, дети отнимают все время. Активные родители. Всегда выезжают с девочками куда-то: прогулки, лыжи... Старшую девочку Антонина водит в балетный кружок. Мы периодически видимся, и я знаю, что у них все хорошо.

Однокурсник Никиты Кузина по Институту атомной энергетики Роман Бахметьев рассказал, что Никита - человек тихий, скромный. Верующий.

- Мы учились в одном потоке, - объясняет Роман. - А с Антониной были знакомы по клубу исторического танца. Я знаю их обоих как добрых, приветливых людей.

ПТИЧЕК ЖАЛКО

И все же есть одна деталь в биографии Никиты, которая наводит тень на его благополучный образ. В интернете мне случайно попался сайт зоозащитников, где в картотеке живодеров написано: «Кузин Никита Владимирович, 04.11.1988, Обнинск - Калужская область. Obninsk - на Ганзе, rsv - на сайте живодеров. Азартно убивает птиц и грызунов, о собаках и кошках информации пока нет».

Никита Кузин в картотеке зоозащитников.

Далее приведена доказательная база с личной странички Никиты в «Живом Журнале». В профиле написано: «Ганзовец. Стандартный набор профессиональных болезней: милитарист, маньяк, нетолерантен, не пацифист».

Профиль Кузина на сайте Guns.ru

Ганзовец - это участник сообщества guns (ружья в переводе с англ.). Все остальное в переводе не нуждается. Само сообщество - это клуб любителей оружия. В основном пневматики. Участники придерживаются строгих правил: всегда вежливы, корректны, никаких вспышек гнева, оружие на людей не наводить. Регулярно выезжают на стрельбища за город и там стреляют... по птицам. Свои трофеи Кузин выкладывал в ЖЖ - убитые вороны, крысы. На форумах писал: «Ага, опять втроем покажем всему окрестному мусору, как мы стрелять умеем. Надеюсь, кар-карам понравится».

Своими трофеями (крысами да воронами) Кузин хвастался на страничках Живого журнала.

Кар-кары - это, очевидно, вороны. Далее снова про них речь: «Кары такие пистолеты очень любят, от радости аж с веток падают».

Я к воронам вообще-то равнодушна, но зачем же глумиться? Явно, что лично Кузину и его друзьям по оружию эти птицы ничего плохого не сделали.

Стрельба по птицам для Никиты была игрой: «Хороший день суббота, весь день играли в сталкера, отстреливая пернатых». Если бы это была компьютерная игра, вопросов бы не было. Но ребята, шутя, проливали кровь ни в чем не повинных пернатых жертв.

Правда, чудил Никита лишь по молодости. Лет 10 - 12 назад. И маньяком называл себя не всерьез. Вряд ли он сейчас отстреливает птиц в смоленских лесах. И на пропаже его ребенка это тоже никак не отразилось. Но для общего понимания ситуации эта нетолерантная деталь важна.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Лучшее лекарство от стресса

И вновь я возвращаюсь к вопросу: как девочка в возрасте год и девять месяцев могла выжить в лесу?

- Может быть, есть какая-то статистика на этот счет? - спросила я директора Института возрастной физиологии Российской академии образования Марианну БЕЗРУКИХ.

- Таких данных, разумеется, нет. Никто не станет экспериментировать на малышах. Но ребенок в возрасте около двух лет имеет максимально адаптивный ресурс к внешней среде. Во-первых, он только-только оторвался от матери. Во-вторых, научился есть и пить самостоятельно. В-третьих, твердо стоит на ногах и может топать довольно бодро. Два года - это период перестройки организма на новый лад.

- Есть мнение, что девочка не была в лесу три ночи и четыре дня. А гораздо меньше.

- Это можно определить по царапинам и ранкам на теле ребенка. Если были новые и старые царапины, то значит, ребенок ходил по лесу долго. Ранки, полученные в первый день, к четвертому дню начали заживать и покрываться коростами, а свежие могли чуть кровоточить. Плюс врачи должны были посмотреть, насколько сильно въелась грязь в кожу ребенка, под его ногти на ручках и ножках. Не думаю, что врачи пропустили эти моменты. Скорее всего, в первую очередь обратили на это внимание. И если бы у них были сомнения, они бы их высказали.

- Могла ли девочка так долго обходиться без воды?

- Нет. Был дождь, гроза. Малышка наверняка слизывала воду с листочков, пила из луж.

- Как она не отравилась?

- Сработала защитная реакция организма. Она же не росла в стерильных условиях, деревенские дети могут легко слопать что-то грязными руками.

- Еще поисковики говорят: не слышали плача ребенка. Неужели она не плакала?

- Плакала. Не могла не плакать. Просто ее не слышали. Давайте представим ситуацию. Ребенок ушел со двора и почесал что есть сил по дороге. Инстинктивно девочка искала родных, свой дом. Но не могла найти. Вероятно, зашла в лес. Сколько могла, шла, ползла по нему. Устала, начала плакать и плакала до тех пор, пока не уснула, потому что силы истощены и эмоции на пределе. У малышки был сильный стресс, который спровоцировал высокий уровень адреналина. Это помогало организму быть в тонусе. Думаю, большую часть времени, проведенного в лесу, она спала. Сон был защитой от стресса.

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