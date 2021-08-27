Чудо в смоленском лесу: врач-педиатр рассказал, что помогло девочке в год и 9 месяцев четыре дня выживать в холодной чаще без одежды

Люда уже гуляет с мамой. Правда, не отходит от нее ни на шаг. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Продолжение. Часть первая.

Мы уже рассказывали о чудесном спасении Людочки Кузиной, которой исполнилось всего год и девять месяцев.

Кузины пока еще только обустраивают свое родовое поместье Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Утром 17 августа ушла без одежды и обуви из деревенского дома в урочище Шлыково под Смоленском и пропала в лесу на четверо суток. Никто не верил в спасение, но случилось чудо: несмотря на дожди и холод, ребенок выжил. В этой истории осталось огромное количество вопросов. И самый первый...

ТАК МОГЛА ЛИ ОНА УЙТИ В ТАКУЮ ДАЛЬ?

Об этом мы спросили детских психологов, родителей ровесников Людочки и врача-педиатра.

Дочке главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина - год и восемь месяцев.

- Она свободно гуляет по участку в деревне: дорожки, кустарники, что-то похожее на лес, - рассказывает Владимир Николаевич. - Ничего ее не может заставить идти по лесу - тем более голой и босой. Как только возникло препятствие, ребенок в таком возрасте усядется и станет играть, или плакать, или искать выход, но пойдет по дорожке, по поляне будет слоняться хоть весь день, но в бурелом она не полезет. Все-таки физическая боль для малыша - главное препятствие. А Люда прошла гигантское расстояние по лесной чащобе… Есть мнение, что немалую роль в этой истории сыграло то, что семья жила практически в лесу. И девочка зарослей не боялась. Она часто ходила с родными по лесным дорогам. Но в сам лес они не заходили - там заросли крапивы.

- Бабочку увидела и пошла, - говорит детский психолог Полина Малахова. - В этом возрасте дети увлекаются чем-либо моментально.

- Допустим. Но, дойдя до крапивы, она обожглась и вряд ли пошла бы дальше? - возражаю я. - Она бы должна заплакать, закричать от боли.

- Не обязательно. Она может быть приучена, что не всякий раз, когда она кричит, ее кинутся утешать. Деревенский ребенок. Родители заняты по хозяйству. Упал во дворе, посмотрел, что к нему никто не кинулся, встал и пошел.

- Но если даже ее отучили плакать, все равно она, пострадав от крапивы, не должна в нее дальше лезть.

- Тут другая логика. Взрослому нужно много места, чтобы пройти. А вы представьте, что у вас голова находится на уровне вашего колена. Как вы будете видеть окружающий мир с этой позиции? Совсем по-иному. Словом, взрослый может перешагнуть препятствие, а ребенок пролезет под ним...

А ВЕДЬ БЫЛИ СЛУЧАИ

Мама девятерых детей, автор блога в Инстаграме «Семеро по лавкам» Алеся Лавриенко перечисляет случаи: трехлетняя Карина выжила в якутской тайге после двух недель скитаний. Ушла из дома в августе 2014 года и блуждала по лесам и болотам. Малышку атаковали полчища комаров. Чудо, что она не встретила на своем пути диких животных. С девочкой был ее любимый щенок Найда. Именно он спустя десять дней после пропажи ребенка прибежал к дому и привел поисковиков к Карине.

15-месячная Эрика Нордби в Канаде вышла из дома ночью (няня забыла запереть дверь) и четыре часа лежала в сугробе при 25-градусном морозе.

В 1985 году в Мехико землетрясение разрушило роддом. Через восемь дней спасатели достали из-под завалов 19 новорожденных. Живых и практически невредимых. Младенцы выжили без еды и питья!

Младшему сыну Алеси Лавриенко 2 года с небольшим, ей страшно представить его одного в глухом лесу. В каком бы возрасте ни был ребенок, для него это все равно стресс. И немалый.

- Но девочка не плакала и не кричала, поэтому поисковики ее не слышали в ночной тиши, - уточняю я.

- Отсутствие плача не означает, что ребенок не был в состоянии стресса. Часто бывает, что в шоке люди не плачут. С другой стороны, человеческий организм при стрессе способен на чудеса. И я не исключаю, что именно это помогло ей выжить.

ДЕТИ ПРОИЗВОДЯТ БОЛЬШЕ ТЕПЛА

Внимание на ножки девочки. Опухшие, синие, исцапарапанные от долгой ходьбы по лесу. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Вопрос: «Что помогло выжить Люде в холодном лесу в течение четырех дней?» я задала врачу-педиатру Галине Сазоновой.

- У младенцев почти всегда согнуты ручки и ножки, даже когда они спят, - рассказала она. - Это так называемый физиологический гипертонус (который, правда, с возрастом уходит), т. е. их мышцы работают даже в покое, а это дополнительная выработка тепла. Дети производят больше тепла, чем взрослые. Взрослый примерно 1 килокалорию на кило веса в час, а ребенок в возрасте Люды - 2,4 ккал. При этом теплоотдача взрослого в 10 раз больше, чем у ребенка. К тому же этот период отличается бурным ростом малыша и организм делает определенные запасы. Почему дети с пухлыми щеками? Это «стратегический» запас жира, причем он отличается по составу от жира взрослых. У детей больше гликогена в печени, который играет важную роль при переохлаждении, - пока есть гликоген, есть энергия. У детей значительно активнее ферменты, которые участвуют в расщеплении того же белка, и это тоже источник энергии. У двухгодовалого ребенка активность ферментов почти в 2 раза выше, чем у взрослого.

Вообще считается, что термонейтральная зона для легко одетого ребенка в ее возрасте - это 17 - 21. Хорошо, там температура по ночам была ниже, но мы и не говорим о комфорте, мы говорим о выживании. Тем более если ее закаливали, то вообще сделали великое дело - приучали сосуды к резким изменениям температуры. На это, к слову, сильно влияет плавание. А плавать Люду учили чуть ли не с рождения.

После исчезновения Люды в интернете стали печатать множество всякой чуши: мол, семья неблагополучная, родители пьют... Все это оказалось откровенной ложью. Отец Никита Кузин - инженер-ядерщик, мама Антонина - врач. Фото: семейный архив

Плюс огромное значение имеет психологическая реакция. Дети в таком возрасте иначе реагируют на события, у них нет страха и нет понятия смерти, они воспринимают себя центром мира. Вспомните, как они закрывают лицо ладошками и уверены, что спрятались. Мир зависит от того, как они видят его, а не как он влияет на них. В этом возрасте они также не могут концентрироваться длительное время на чем-либо в силу незрелости головного мозга, в том числе на трагичности ситуации, которую они в полной мере не осознают. Даже если возникает чувство паники (а оно часто приводит к гибели), то ненадолго и сменяется чем-то иным. Наверное, нетактично так говорить, но дети гораздо ближе к природе, их поведение гораздо более инстинктивно, чем наше.

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