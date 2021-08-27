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Общество27 августа 2021 7:00

Чудо в смоленском лесу: врач-педиатр рассказал, что помогло девочке в год и 9 месяцев четыре дня выживать в холодной чаще без одежды

Спецкор «Комсомолки» Наталья Варсегова продолжает изучать историю чудесного спасения заблудившейся малышки в Смоленской области
Наталья ВАРСЕГОВАНаталья ВАРСЕГОВА
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Люда уже гуляет с мамой. Правда, не отходит от нее ни на шаг.

Люда уже гуляет с мамой. Правда, не отходит от нее ни на шаг.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Продолжение. Часть первая.

Мы уже рассказывали о чудесном спасении Людочки Кузиной, которой исполнилось всего год и девять месяцев.

Кузины пока еще только обустраивают свое родовое поместье

Кузины пока еще только обустраивают свое родовое поместье

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Утром 17 августа ушла без одежды и обуви из деревенского дома в урочище Шлыково под Смоленском и пропала в лесу на четверо суток. Никто не верил в спасение, но случилось чудо: несмотря на дожди и холод, ребенок выжил. В этой истории осталось огромное количество вопросов. И самый первый...

ТАК МОГЛА ЛИ ОНА УЙТИ В ТАКУЮ ДАЛЬ?

Об этом мы спросили детских психологов, родителей ровесников Людочки и врача-педиатра.

Дочке главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина - год и восемь месяцев.

- Она свободно гуляет по участку в деревне: дорожки, кустарники, что-то похожее на лес, - рассказывает Владимир Николаевич. - Ничего ее не может заставить идти по лесу - тем более голой и босой. Как только возникло препятствие, ребенок в таком возрасте усядется и станет играть, или плакать, или искать выход, но пойдет по дорожке, по поляне будет слоняться хоть весь день, но в бурелом она не полезет. Все-таки физическая боль для малыша - главное препятствие. А Люда прошла гигантское расстояние по лесной чащобе… Есть мнение, что немалую роль в этой истории сыграло то, что семья жила практически в лесу. И девочка зарослей не боялась. Она часто ходила с родными по лесным дорогам. Но в сам лес они не заходили - там заросли крапивы.

- Бабочку увидела и пошла, - говорит детский психолог Полина Малахова. - В этом возрасте дети увлекаются чем-либо моментально.

- Допустим. Но, дойдя до крапивы, она обожглась и вряд ли пошла бы дальше? - возражаю я. - Она бы должна заплакать, закричать от боли.

- Не обязательно. Она может быть приучена, что не всякий раз, когда она кричит, ее кинутся утешать. Деревенский ребенок. Родители заняты по хозяйству. Упал во дворе, посмотрел, что к нему никто не кинулся, встал и пошел.

- Но если даже ее отучили плакать, все равно она, пострадав от крапивы, не должна в нее дальше лезть.

- Тут другая логика. Взрослому нужно много места, чтобы пройти. А вы представьте, что у вас голова находится на уровне вашего колена. Как вы будете видеть окружающий мир с этой позиции? Совсем по-иному. Словом, взрослый может перешагнуть препятствие, а ребенок пролезет под ним...

А ВЕДЬ БЫЛИ СЛУЧАИ

Мама девятерых детей, автор блога в Инстаграме «Семеро по лавкам» Алеся Лавриенко перечисляет случаи: трехлетняя Карина выжила в якутской тайге после двух недель скитаний. Ушла из дома в августе 2014 года и блуждала по лесам и болотам. Малышку атаковали полчища комаров. Чудо, что она не встретила на своем пути диких животных. С девочкой был ее любимый щенок Найда. Именно он спустя десять дней после пропажи ребенка прибежал к дому и привел поисковиков к Карине.

15-месячная Эрика Нордби в Канаде вышла из дома ночью (няня забыла запереть дверь) и четыре часа лежала в сугробе при 25-градусном морозе.

В 1985 году в Мехико землетрясение разрушило роддом. Через восемь дней спасатели достали из-под завалов 19 новорожденных. Живых и практически невредимых. Младенцы выжили без еды и питья!

Младшему сыну Алеси Лавриенко 2 года с небольшим, ей страшно представить его одного в глухом лесу. В каком бы возрасте ни был ребенок, для него это все равно стресс. И немалый.

- Но девочка не плакала и не кричала, поэтому поисковики ее не слышали в ночной тиши, - уточняю я.

- Отсутствие плача не означает, что ребенок не был в состоянии стресса. Часто бывает, что в шоке люди не плачут. С другой стороны, человеческий организм при стрессе способен на чудеса. И я не исключаю, что именно это помогло ей выжить.

ДЕТИ ПРОИЗВОДЯТ БОЛЬШЕ ТЕПЛА

Внимание на ножки девочки. Опухшие, синие, исцапарапанные от долгой ходьбы по лесу.

Внимание на ножки девочки. Опухшие, синие, исцапарапанные от долгой ходьбы по лесу.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Вопрос: «Что помогло выжить Люде в холодном лесу в течение четырех дней?» я задала врачу-педиатру Галине Сазоновой.

- У младенцев почти всегда согнуты ручки и ножки, даже когда они спят, - рассказала она. - Это так называемый физиологический гипертонус (который, правда, с возрастом уходит), т. е. их мышцы работают даже в покое, а это дополнительная выработка тепла. Дети производят больше тепла, чем взрослые. Взрослый примерно 1 килокалорию на кило веса в час, а ребенок в возрасте Люды - 2,4 ккал. При этом теплоотдача взрослого в 10 раз больше, чем у ребенка. К тому же этот период отличается бурным ростом малыша и организм делает определенные запасы. Почему дети с пухлыми щеками? Это «стратегический» запас жира, причем он отличается по составу от жира взрослых. У детей больше гликогена в печени, который играет важную роль при переохлаждении, - пока есть гликоген, есть энергия. У детей значительно активнее ферменты, которые участвуют в расщеплении того же белка, и это тоже источник энергии. У двухгодовалого ребенка активность ферментов почти в 2 раза выше, чем у взрослого.

Вообще считается, что термонейтральная зона для легко одетого ребенка в ее возрасте - это 17 - 21. Хорошо, там температура по ночам была ниже, но мы и не говорим о комфорте, мы говорим о выживании. Тем более если ее закаливали, то вообще сделали великое дело - приучали сосуды к резким изменениям температуры. На это, к слову, сильно влияет плавание. А плавать Люду учили чуть ли не с рождения.

После исчезновения Люды в интернете стали печатать множество всякой чуши: мол, семья неблагополучная, родители пьют... Все это оказалось откровенной ложью. Отец Никита Кузин - инженер-ядерщик, мама Антонина - врач. Фото: семейный архив

После исчезновения Люды в интернете стали печатать множество всякой чуши: мол, семья неблагополучная, родители пьют... Все это оказалось откровенной ложью. Отец Никита Кузин - инженер-ядерщик, мама Антонина - врач. Фото: семейный архив

Плюс огромное значение имеет психологическая реакция. Дети в таком возрасте иначе реагируют на события, у них нет страха и нет понятия смерти, они воспринимают себя центром мира. Вспомните, как они закрывают лицо ладошками и уверены, что спрятались. Мир зависит от того, как они видят его, а не как он влияет на них. В этом возрасте они также не могут концентрироваться длительное время на чем-либо в силу незрелости головного мозга, в том числе на трагичности ситуации, которую они в полной мере не осознают. Даже если возникает чувство паники (а оно часто приводит к гибели), то ненадолго и сменяется чем-то иным. Наверное, нетактично так говорить, но дети гораздо ближе к природе, их поведение гораздо более инстинктивно, чем наше.

Выживала 4 дня в лесу
Двухлетняя девочка 4 дня провела в лесу. Голая, без еды и воды. То, что ее нашли живой, никак иначе как чудом не назовешь. Корреспондент «КП» Наталья Варсегова решила пройти тем же маршрутом, что и маленький ребенок. И вопросов по загадочному спасению малышки стало еще больше…

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