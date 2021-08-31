Венеция увидит сразу две роли Юры Борисова и две - Пенелопы Крус Фото: кадр из фильма

Прошлогодняя Венецианская Мостра проходила в гораздо более скромном режиме - зато физически, при том, что Канны, например, были отменены. Обычно утопающий в гламуре, переполненный статусными голливудскими «селебрити» кинофестиваль был вынужден сократить количество гостей, сузить географию приглашенных фильмов. В этом году он возвращается к своей былой славе.

Венеция считается одной из главных в мире площадок по запуску премиального голливудского кино - с мировой премьеры на острове Лидо начиналась «оскаровская кампания» таких фильмов, как «Ла-ла лэнд», «Бердмен», «Гравитация», «Рома», «В центре внимания», «Брачная история», «Джокер». В прошлом году при минимальном голливудском присутствии именно здесь произошел запуск на звездные орбиты «Земли кочевников» китаянки Хлои Жао, (скоро выходит ее блокбастер «Вечные» для «Марвела»). За год, прошедший после премьеры в Венеции, она окончательно стала режиссерской суперзвездой и заседает теперь в жюри, которое возглавляет в этой редакции автор «Паразитов» Пон Джун-хо.

Среди американских фильмов с большим «оскаровским» потенциалом «Дюна» Дени Вильнева Фото: кадр из фильма

Открывает Венецианский фестиваль в этом году не будущий голливудский шлягер, как это было в случае с «Ла-ла-лэндом», «Бердменом» и «Гравитацией», а, наоборот, новый фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» с Пенелопой Крус. Из американских и англоязычных фильмов с большим «оскаровским» потенциалом в программу фестиваля вошли «Дюна» Дени Вильнева, «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Последняя ночь в Сохо» Эдгара Райта (все вне конкурса), а также конкурсные «Спенсер» Пабло Лоррейна с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы, «Власть пса» Джейн Кэмпион и «Последняя дочь», дебют в режиссуре актрисы Мэгги Джилленхол.

«Спенсер» Пабло Лоррейна с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы Фото: кадр из фильма

Среди самых статусных премьер конкурса - новый фильм Паоло Соррентино «Рука Бога», работа еще одного великолепного итальянца, Микеланджело Фраммартино, «Дыра», сатирическая комедия «Официальный конкурс» аргентинцев Гастона Дюпра и Мариано Кона с участием Пенелопы Крус и Антонио Бандераса, триллер Пола Шредера «Холодный расчет», «Закат» - новая работа мексиканца Мишеля Франко, потрясшего Венецию в прошлом году своим «Новым порядком».

Россия представлена в основном конкурсе фильмом Наташи Меркуловой и Алексея Чупова (фильм «Интимные места», сериал «Колл-центр») под названием «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым, Тимофеем Трибунцевым, Александром Яценко, Никитой Кукушкиным, Викторией Толстогановой и другими российскими звездами.

Россия представлена в основном конкурсе фильмом «Капитан Волконогов бежал» Фото: кадр из фильма

В конкурсе «Горизонты Экстра» будет представлена работа ученика Александра Сокурова (в Каннах только что взяла приз картина его ученицы Киры Коваленко «Разжимая кулаки») Владимира Битокова «Мама, я дома» с Ксенией Раппопорт и тем же Юрой Борисовым в главных ролях.

Среди специальных показов - документальная работа «Гэс-2» Насти Коркия, а в «Неделе критики» будет показан фильм Екатерины Селенкиной «Обходные пути».