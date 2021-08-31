США завершили вывод войск из Афганистана

Байден пообещал, что доставка гуманитарной помощи афганцам будет продолжена Фото: REUTERS

Военные силы США покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона, генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.

В свою очередь руководство «Талибана»* объявило о полном контроле над страной.

«Последний иностранный военнослужащий покинул территорию Афганистана. Теперь наше государство стало свободным и независимым... Вся территория страны под нашим контролем», – сообщил представитель талибов* Мохаммад Наим.

Позже на своей странице в Twitter подобное заявление сделал еще один высокопоставленный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид, уточнив, что последний американский солдат покинул территорию страны в полночь по местному времени.

Последним транспортным самолетом из Кабула вылетел посол США в Афганистане Росс Уилсон – борт поднялся в небо за минуту до полуночи.

Таким образом, сроки, обозначенные талибами* для эвакуации иностранных граждан, полностью выдержаны.

Вслед за этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановке американского дипломатического присутствия в Афганистане. Кроме того, в США пообещали не прекращать попыток эвакуировать из страны оставшихся там американцев.

Ранее Блинкен рассказал, что провел переговоры с министрами иностранных дел Турции и Катара и выразил надежду, что усилия руководства этих стран позволят вскоре наладить в Кабуле работу гражданской части аэропорта и организовать ежедневные чартерные рейсы из Афганистана.

Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, в котором заявил, что «Талибан»* взял на себя по безопасной эвакуации тех, кто желает покинуть страну». Байден также пообещал, что доставка гуманитарной помощи афганцам будет продолжена.

* Террористическая организация и ее члены, запрещенные в РФ