В православном храме Нью-Йорка впервые после терактов 11 сентября 2001 состоится служба

В этот день 20 лет назад произошел крупнейший в истории человечества теракт Фото: EAST NEWS

Почти 20 лет потратили власти Нью-Йорка на восстановление небольшой греческой православной церкви, которая находилась поблизости от печально известного Всемирного торгового центра (ВТЦ) и была практически полностью разрушена при падении Южной башни.

Вскоре в храме пройдет поминальная служба в память о трагедии 11 сентября 2001 года.

В этот день 20 лет назад произошел крупнейший в истории человечества теракт, жертвами которого стали почти 3 тысячи человек, а еще порядка 6 тысяч пострадали. Террористы, захватившие пассажирские самолеты, атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра и здание Пентагона. Четвертый из угнанных лайнеров упал в Пенсильвании.

После атак на здания ВТЦ, в башнях вспыхнул пожар, в результате которого строения разрушились, превратившись в ловушку для запертых в них людей. Согласно официальным данным, в небоскребах погибло 2606 человек, часть из которых предпочли выброситься из окон с огромной высоты, чтобы не сгореть заживо.

Вскоре после трагедии власти Нью-Йорка взялись за реставрацию разрушенной церкви святого Николая, однако работы по восстановлению храма затянулись. В том числе, и из-за политических вопросов, поскольку разрушенный храм получил статус национальной святыни.

Перед началом процесса восстановления был проведен конкурс, в котором приняли более 20 известнейших архитекторов со всего мира. В нем победил проект испанского зодчего Сантьяго Калатрава, а на саму реставрацию собрали свыше $100 миллионов.

Вице-президент Общества друзей храма святого Николая Майкл Псарос заявил, что отреставрированный храм может стать самой посещаемой православной церковью не только в США, но и во всем мире, поскольку ежегодно к месту, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, приезжают миллионы людей.