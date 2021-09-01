Фэн-шуй на сентябрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

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1 сентября, среда

Деятельность этого дня должна напоминать часовой механизм: все слажено, четко и без промедлений.

Играйте исключительно на своей территории, для освоения новых горизонтов будет более подходящее время. Можно приступать к важным делам.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

2 сентября, четверг

Особенно отчетлив голос интуиции. Принимая важные решения, не игнорируйте его. Идти к цели сейчас надо твердо уверовав в свой успех, сомнения лишь собьют с правильной дороги.

Хорошо осваивать новые для себя навыки.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

3 сентября, пятница

Самое подходящее занятие на день - домашние хлопоты, в которых занята вся семья. Это будет эдакий тимбилдинг, командная игра, укрепляющая связи и дающая совместные эмоциональные переживания.

Идеальный момент для заготовок на зиму.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

4 сентября, суббота

Не исключены попытки обмана, поэтому не стоит всем верить на слово или поддаваться эмоциям. Прежде, чем дать денег в долг, или пообещать что-то, удостоверьтесь, что вам говорят правду. Еще лучше возьмите паузу на раздумья.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

5 сентября, воскресенье

Проведите день в любимых делах и занятиях. А еще расставьте все точки над i. Помиритесь с теми, с кем в ссоре. Доведите начатое до конца, ибо все «хвосты» будут тормозить движение вперед, постоянно возвращая на исходную точку.

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.

6 сентября, понедельник

Увы, далеко не самый благоприятный день. Ошибки и проблемы будут норовить проникнуть во все сферы нашей жизни. Стоит держать ухо востро.

Необходимо исключить плохие мысли и подольше времени провести в молитве или медитации. Если есть возможность отложить дела, так и сделайте.

Часы удачи: с 13.00 до 15.00.

7 сентября, вторник

Активный день, плодотворный. Составляем насыщенное расписание из важных дел, сейчас есть шанс все успеть!

Зеленый свет проектам, рассчитанным на продолжительный срок.

Кроме того, нам всем очень важно всерьез помечтать. Мечты на то и даны, чтобы становится реальностью.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

8 сентября, среда

Хороший день для поворотов судьбы и для путешествий. Отправляйтесь в отпуск, командировку.

Сейчас можно легко поменять работу, жилье или даже переехать в другой город. А кроме того, те, кому актуально, безболезненно поменяют круг общения, исключив из своей жизни назойливых личностей.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

9 сентября, четверг

Мы сами во многом формируем реальность вокруг себя. Сейчас это особенно видно. Наше настроение, чувства будут зеркально передаваться обратно. Так что стоит хорошенько подумать, что именно вы несете в мир.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

10 сентября, пятница

День самопознания, самосовершенствования. Хотите стать лучше? Никто не поможет на этой стезе кроме вас самих. Зная свои слабые и сильные стороны, пробелы легко понять, как двигаться к заданной цели. При этом не стоит игнорировать советов мудрых людей.

Часы удачи: с 16.00 до 21.00.

11 сентября, суббота

Не получится объять необъятное. Даже не пытайтесь! Надо сконцентрироваться на одной цели и упорно двигаться к ней, несмотря на препоны.

Во второй половине дня не стоит трудиться, это время для расслабления, для приведения мыслей в порядок.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

12 сентября, воскресенье

Большие физические нагрузки противопоказаны. Постарайтесь сделать так, чтобы никто сегодня не отвлекал от дома и семьи.

Кроме того, не участвуйте в спора и не тратьте свои жизненные силы на общение с трудными, тяжелыми людьми.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

13 сентября, понедельник

Любовным отношениям, романтическим знакомствам и пылким свиданиям - зеленый свет. Признавайтесь в любви и назначайте помолвки, даты свадьбы.

Неплохой момент, чтобы одолжить денег и начать строительство.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

14 сентября, вторник

День удачен для коммерческих сделок, покупок жилья, вложения денег. Сейчас вообще хорошо устраивать переговоры, мастер-классы.

Но все это хорошо делать после обеда. Утро же следует посвятить самому себе.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

15 сентября, среда

Очень насыщенный энергией день. Она сегодня будет появляться будто бы ниоткуда. Постарайтесь найти ей достойное применение. Особенно удачным должны стать строительные и ремонтные работы, образовательный процесс - все то, что несет некий «фундамент».

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

16 сентября, четверг

Дела будут идти неспешно и важно. Не планируйте ничего срочного, не слушайте обещания других и не обещайте ничего сами. Ибо выполнить планируемое практические невозможно: обязательно на пути возникнет какая-то объективная преграда. Лучше вернуться к этим мыслям и заботам через пару дней.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

17 сентября, пятница

Отдыхаем от серьезной работы. Не нагружаем мозг, а нагружаем душу. Сейчас важно помочь тем, кто в этом особенно нуждается. А еще надо обязательно провести время с близкими. Ну и, конечно, уделить время медитации, чтению, молитвам.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

18 сентября, суббота

Символ дня - колесо. Все в этом мире циклично и ошибки мы, как правило, совершаем одни и те же. Сейчас есть шанс исправить их, сделать выводы и навсегда забыть.

Благоприятный момент для оздоровительных процедур: сейчас организм к ним особенно восприимчив.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

19 сентября, воскресенье

Несмотря на воскресенье, приступаем к реализации сложных и важных дел. Хороший момент, чтобы совершить крупные покупки и устроить богатый праздник для своей семьи.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

20 сентября, понедельник

Будет много сил - отличное начало трудовой недели. Смело вносим в план самые сложные встречи и дела.

В этой страсти что-то постоянно делать, необходимо удвоить внимание к своим высказываниям и поступкам: есть шанс ненароком сильно обидеть кого-то.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

21 сентября, вторник

Период обновления, перспектив. Но, несмотря на это, сейчас не стоит приступать к важным делам. Лучше настройтесь на них. Продумайте все до мелочей, составьте детальный план, соберите энергию.

Сейчас, кстати, хорошо кардинально менять имидж.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

22 сентября, среда

Принимайтесь за дела, требующие максимальной активности и работы в команде.

А вот с деньгами стоит быть порасторопнее. Покупки сейчас чреваты разочарованиями.

Благоприятно проводить косметические процедуры, профилактику болезней, очищение организма.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

23 сентября, четверг

Активность угасает, но она по-прежнему на высоте. Сейчас важно поберечь силы, чтобы быстро не иссякнуть. Продолжайте доводить начатое до логического конца.

Усилится тревожность, все демоны, дремавшие где-то глубоко, вылезут и начнут вносить сумятицу в нашу жизнь.

Часы удачи: с 9.00 до 11.00.

24 сентября, пятница

Рекомендуется физическая активность, походы в места, которые дают энергетическую подпитку.

Хорошо проводить финансовые операции и совершать крупные покупки.

А вот для рискованных поступков и перехода на другую работу время не подходящее.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

25 сентября, суббота

День для романтических встреч, свиданий.

Кроме того, сейчас идеальный момент, чтобы избавиться от привычек, которые вас тяготят, а также заменить их полезными пристрастиями. Например, можно курение «поменять» на занятия физкультурой.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

26 сентября, воскресенье

Время побед! Ставьте перед собой высокие цели и следуйте к ним. Повезти должно абсолютно во всем! Препоны сами падут перед вашим напором. Однако на пути к цели следует обойтись без интриг и подковерных игр. Игра должна быть честной.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

27 сентября, понедельник

Время для проектов, требующих особого внимания, собранности, концентрации.

В то же время, сейчас не нужно особенно верить ожиданиям, обещаниям. Они вряд ли оправдаются. Так что рассчитывать придется только на себя.

Доверяйте интуиции. Она не подведет.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

28 сентября, вторник

Приняться за сложное не удастся: сосредоточиться не получится. Лучше посвятить свое время привычным делам, а еще заняться физической активностью.

Не забывайте и про занятия для души: хорошо сходить в кино, театр, на выставку.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

29 сентября, среда

Соблюдайте осторожность в обращении с деньгами. Сейчас их можно потерять, или неправильно потратить.

Период накопления мудрости, так что общение с умными людьми пойдет на пользу, не пренебрегайте их советами.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

30 сентября, четверг

Развиваем в себе духовные силы. Для этого подойдут различные практики, молитвы, медитации.

Первая половина дня отлично подходит для встреч и переговоров, а вот принятие важных решений лучше перенести на вечер.

Часы удачи: с 17.00 до 21.00.