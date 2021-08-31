Яндекс.Дзен запускает посты для блогеров и медиа

Яндекс.Дзен запускает новый гибкий формат - посты Фото: Яндекс

Яндекс.Дзен запускает новый гибкий формат - посты. Блогеры и медиа смогут делиться новостями, аналитикой и отзывами.

В формате постов можно публиковать тексты до 1500 знаков, также добавлять туда ссылки и изображения. Чтобы прочитать пост полностью, пользователю достаточно кликнуть на кнопку «Развернуть» в ленте. Переходить на канал блогера не нужно. Посты будут показываться в ленте Дзена в течение суток и сохраняться в канале блогера.

Пока, на этапе тестирования, посты будут видеть только подписчики. Но в ближайшие недели они начнут рекомендоваться и в ленте Дзена людям с подходящими интересами. Например, пользователям, которые увлекаются технологиями, будут попадаться посты на эту тему.

Новый формат отлично подходит для ситуативного контента - к примеру, чтобы рассказать или отреагировать на новость. Так блогеры и медиа смогут чаще привлекать внимание к своим каналам.

Сейчас посты можно увидеть на всех мобильных площадках Дзена: в приложениях Яндекс и Дзен, в мобильной веб-версии главной Яндекса и в мобильном браузере Яндекса. Осенью они появятся и на десктопе.