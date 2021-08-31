Нижний Новгород на три дня погрузили в виртуальный мир аудивизуальных эффектов

Автор фото: Никита Духник

Это был первый и весьма успешный для столицы Приволжья опыт проведения мероприятий, связанных с аудио-визуальным искусством. Фестиваль проходил с 27 по 29 августа и стал частью программы празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Автор фото: Никита Духник

«Фестиваль Intervals за несколько лет вошел в культурный код города и, конечно, был одним из самых ожидаемых мероприятий событийной программы 800-летия. Очень важно, что в 2021 году локациями фестиваля стали обновленные к юбилею пространства. Благодаря такому зрелищному событию жители города смогли оценить и уровень благоустройства. У нас большие планы на развитие фестиваля в городе, благодаря которому Нижний становится более значимой точкой на мировой культурной карте», – прокомментировал прошедшее мероприятие заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Автор фото: Никита Духник

На полутора десятках архитектурных локаций исторического центра Нижнего Новгорода в течение трёх дней свои творческие эксперименты ставили мастера аудиовизуальных технологий и виртуальной реальности. Здесь использовались современные компьютерные технологии, в том числе, видеоизображения, 3D-моделирование и робототехника.

Автор фото: Никита Духник

Куратор Intervals 2021 Ксюша Чеховская рассказала об интересных нюансах фестиваля: «Несмотря на то, что Intervals можно считать традиционным фестивалем для Нижнего Новгорода, а его основной формат — медиавыставка в масштабе города — также остаётся неизменным, каждый год это абсолютно новое событие. Так происходит благодаря выбору новых медиахудожников, неочевидным выставочным локациям и благодаря зрителям, которым уже есть с чем сравнивать. Наша аудитория растет вместе с фестивалем: некоторые зрители уже сами стали медиахудожниками или просто научились разбираются в теме медиаарта. Нам как организаторам фестиваля все сложнее предвосхитить ожидания публики, особенно учитывая, что за кадром нужно оставить все трудности, которые накладывает пандемия. Я думаю, что в рамках Intervals 2021, нам удалось сделать достойный праздник медиаискусства в Нижнем Новгороде с международным размахом. Но лучше всего это показывает восторженный фидбэк наших любимых гостей».

Автор фото: Никита Духник

Для инсталяций известных российских и мировых художников медиаарта задействовали фасады и внутренние пространства архитектурных объектов Нижнего Новгорода.

На фасаде Главного ярмарочного дома демонстрировались проекционные инсталляции от студий Antimotion, Illuminarium 3000 и Hilights.studio. На фасаде бывшей фабрики «Маяк» были представлены видеомэппинги от анонимного художника XZALT, бюро Pitch и студии dreamlaser. На опорах метромоста зрители любовались безграничным художественным потенциалом мэппингов от студии Hypnotica (Азербайджан) и медиахудожника Сергея Лободина (Cyber Tiger). А интерактивной инсталляцией на телебашне от студии Lite Light могли управлять сами зрители.

Автор фото: Никита Духник

Мастерство и профессионализм творцов медиаарта буквально стирали грани между реальным и виртуальным миром. Зрители наслаждались причудливыми изображениями, которые воплощались в невероятные самые фантастические картины.

На внутреннем фасаде Никольской башни в кремле демонстрировалась инсталляция Second Litany от медиахудожника Boris Vitazek (Словакия), посвященная танцу. На фасаде Второго павильона Нижегородской Ярмарки демонстрировались мэппинги от медиахудожников из отбора опен-колла Intervals 2021.

Автор фото: Никита Духник

Многие инсталяции показывали внутри исторических зданий Нижнего Новгорода. Среди них пространственная инсталляция на втором этаже Красных казарм от коллектива United visual artists (Великобритания), кинетическая зеркальная скульптура с использованием лазеров в пространстве Филармонии от медиахудожника Виктора Полякова, AV-шоу «7», посвященное восприятию цвета и звука и их воздействию на человека, в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * от студии Radugadesign.

Таким образом, в течение трёх дней нижегорожцы и гости города были не просто сторонними наблюдателями происходящего художественного действа, а могли оказаться фактически внутри произведения искусства. Эмоции, которые возникали, когда стиралась грань между зрителем и художником никого не могли оставить равнодушным.

Автор фото: Никита Духник

Медиаарт вообще приемлет любые творческие эксперименты. Здесь используются современные компьютерные технологий.

Автор фото: Никита Духник

Организаторы действа разработали для зрителей выставки специальный маршрут. Это дало возможность гостям фестиваля увидеть в течение трёх дней фестиваля все инсталляции и архитектурные объекты. При этом соблюдались все необходимые меры безопасности.

Автор фото: Никита Духник

Следует добавить, что фестиваль прошел при участии АНО «Центр 800» и был поддержан правительством Нижегородской области, а также Французским Институтом при Посольстве Франции в России и «Альянс Франсез - Нижний Новгород».