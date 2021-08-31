В Нидерландах запертый в доме кот прожил 52 дня, питаясь бумагой

Многие сомневаются, что на одной целлюлозе можно продержаться почти два месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

Удивительные сюрпризы преподносят нам "братья наши меньшие", которые иногда демонстрируют чудеса приспособления к ситуации. Вот и в Нидерландах простой кот показал стойкость и волю к жизни, достойные самого Робинзона Крузо.

Дело в том, что зверь провел один в запретом доме без еды почти два месяца. Как пишет издание Dutch News, когда новые владельцы дома в городе Схидам открыли двери купленного особняка, то ахнули, увидев выбегающего им навстречу исхудалого кота. Выяснилось, что предыдущий владелец недвижимости пропал в начале июля этого года, а затем дом был продан на аукционе. И вот этот-то период в 52 дня "усатый" и прожил совершенно самостоятельно без хозяина.

Сейчас животное находится в приюте, где ему дали кличку Финн. Ветеринары, обследовавшие кота, считают, что за время своего "заключения" он в основном питался бумагой, а воду пил из капающего крана. Правда многие сомневаются, что на одной целлюлозе можно продержаться почти два месяца и полагают, что у Финна был какой-то "тайный" источник пищи, например, забытые овощи или хлеб.

Власти Нидерландов серьезно относятся к вопросам ухода за животными, поэтому объявили хозяина кота в розыск, чтобы "поинтересоваться", почему тот оставил питомца в таких ужасных условиях. А пока Финн проходит реабилитацию, хотя до сих пор недоверчиво относится к людям. Сердобольные любители животных уже объявили сбор средств на его лечение, так что, возможно, скоро "усатый-полосатый" придет в нормальную форму (он уже набрал 400 грамм веса), а потом его ждут поиски нового хозяина.