Межрегиональный форум «Амур – река жизни» стартовал в Хабаровске

«Необходимо принимать срочные меры для сохранения объемов вылова» - Михаил Дегтярев. Фото: Александр Янышев

Сегодня, 31 августа, в Хабаровске начал свою работу межрегиональный форум «Амур – река жизни». Цель участников обсуждения - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы.

В работе форума принимают участие заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, руководители Федеральных агентств по рыболовству Илья Шестаков и агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

- Сохранение и поддержание жизнедеятельности на Амуре – приоритетная задача правительства края и дальневосточных регионов, расположенных в его бассейне. Сегодня мы видим, что объемы вылова лососевых значительно снижаются, за пять лет они сократились вдвое. Поэтому необходимо принимать срочные комплексные меры для сохранения объемов вылова, а также для увеличения водных биологических ресурсов, - сказал Михаил Дегтярев во время открытия форума.

Основной темой доклада министра сельского хозяйства края Александра Шкурина стало снижение объема вылова лосося, причиной стало наводнение 2013 года. С 2016 по 2020 годы объем добычи снизился практически в два раза. Самое значительное снижение наблюдалось в 2017 году. В 2019 году, благодаря предпринимаемым мерам, ситуация немного стабилизировалась, и в 2020 году наметился прирост объемов вылова до 35,5 тыс. тонн.

– Существенной проблемой в рыбной отрасли остается браконьерский «прессинг» на водные биоресурсы, особенно лососевые и осетровые виды рыб. Минсельхоз края неоднократно обращался в уполномоченные федеральные органы власти по вопросам необходимости усиления борьбы с браконьерством, в том числе в части необходимости увеличения штатной численности государственных инспекторов. Работу в этом направлении мы продолжим, – отметил Александр Шкурин.

В текущем году в Амуре и Амурском лимане введены дополнительные ограничения промышленного рыболовства на 2021 год: установлен запрет на использование плавных сетей ниже г. Николаевск-на-Амуре, а в Амурском лимане запрещено промышленное рыболовство с применением ставных неводов типа «заездок».