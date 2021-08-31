Американцы раскритиковали Байдена за ситуацию в Афганистане: "Он плюнул нам в лицо"

Байден раз за разом делает странные поступки Фото: REUTERS

Глава Белого дома Джо Байден раз за разом делает странные поступки, которые вызывают сомнения в адекватности его состояния как главы США. Вот недавно он буквально сбежал от журналистов после вопроса про Афганистан, потом выглядел уснувшим на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, и пресс-службе пришлось делать публичное заявление о "бодрствовании" президента. Теперь же хозяин Белого дома попал под новую волну критики за свое поведение во время траурной церемонии по павшим в Кабуле американским солдатам.

Байдена осудили за то, что в ходе прощания с военнослужащим он постоянно поглядывая на часы, демонстрируя свое желание поскорее уехать с тягостного мероприятия.

"Это личная пощечина всем ветеранам и солдатам", "Байден плюет нам в лицо", "видно у него есть более важные дела, чем проститься с бойцами, отдавшими за него жизнь", - вот некоторые комментарии американских пользователей "Твиттера" к сообщениям с этой новостью.

Высказались не только обыватели, но и губернатор штата Арканзас Майк Хакаби, заявивший, что "многие из нас помнят, как президент Буш посмотрел на часы во время дебатов и как ужасно это выглядело, а нынешняя ситуация шокирует, и она запомнится надолго".

"Очевидно, что у нашего главкома есть дела поважнее, чем должным образом почтить память 13 военнослужащих, погибших во время его пребывания на посту. Мне противно", — написал бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

Не остался в стороне и бывший помощник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гарднер, заявивший, что "не может быть ничего важнее, чем уважения павшим героям".

Теракт произошел 26 августа рядом с аэропортом Кабула. В результате взрыва погибли десятки афганцев и 13 американских военных.