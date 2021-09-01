Губернатор Забайкалья Александр Осипов: Наш край предлагает огромные возможности для инвесторов

Александр Осипов, губернатор Забайкалья.

В интервью с главой региона также затрагивались темы инвестиционного портфеля региона и меры поддержки предпринимателей, которые захотят прийти в Забайкалье с инвестиционными проектами в области сельского хозяйства, приграничного сотрудничества, промышленного производства.

– Александр Михайлович, какими инвестиционными проектами гордитесь на сегодняшний день?

– Я уверен, что не только Забайкалье, но и вся страна может гордиться масштабами работ по освоению Удоканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире и самого крупного в России. Расположенное на севере Забайкальского края, оно обладает разведанными ресурсами свыше 26 тонн меди, и разведали их еще в советское время. Проект невероятно сложный, но уже сейчас мы видим, как он меняет инфраструктуру и саму экономическую основу жизни нашего региона. План по инвестициям в размере 112,5 млрд рублей выполнен более чем наполовину, работу на комбинате получат более 2 тысяч человек. Еще до 20 тысяч рабочих мест будет сформировано в смежных отраслях.

Активная фаза строительства горно-металлургического комбината началась весной 2019 года.

Также совсем недавно начал работу горно-обогатительный комбинат на золоторудном месторождении «Наседкино» с подтвержденными запасами почти в 24 тонны золота. Но у нас появились инвестиционные проекты и в области солнечной энергетики, строительства тепличных комбинатов. Началась реконструкция знаменитого курорта «Кука» с целебными источниками. На границе с Китаем строится большой зерновой терминал. То есть инвесторов интересуют не только забайкальские недра и полезные ископаемые. Наш край предлагает огромные возможности для сельского хозяйства, приграничного сотрудничества, промышленного производства.

– Каков сегодня инвестиционный портфель региона?

– В настоящее время инвестиционный портфель края состоит из более чем 280 месторождений нераспределенного фонда недр, 5 млрд кубометров расчетной лесосеки для проектов в области лесного хозяйства, 354 тысяч га банка земель, пригодных для ведения сельского хозяйства. Край также располагает крупной инвестиционной площадкой – промышленный парк «Кадалинский» планируется к открытию в Чите в 2022 году.

– Какие комплексные меры поддержки инвесторов работают в крае?

– После вхождения Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа в регионе действует режим Территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас действует две площадки ТОР: «Забайкалье» и «Краснокаменск». Причем первую из них совсем недавно расширили, потому что она показала свою эффективность. ТОР – это часть территории субъекта России, на которой установлен особый правовой режим для предпринимательской деятельности: снижены и частично отменены налоги и размеры страховых взносов, выдача земельных участков и плановые проверки проходят на особых льготных условиях, проекты обеспечиваются необходимой транспортной, инженерной, энергетической и иной инфраструктурой. У нас все это работает.

– Забайкальский край стал одним из 10 пилотных регионов России, где начнут разрабатываться инвестиционные стандарты? Как продвигается работа в этом направлении, что это даст потенциальным инвесторам?

– Работа идет полным ходом, все данные нами собраны, готов макет инвестиционного потенциала. Для инвесторов такая информация может стать хорошим подспорьем инвестирования в край, потому что в ней представлены основные преимущества региона перед другими, особенности развития и передовые отрасли экономики для инвестирования. Можно ознакомиться и с опытом коллег, уже показавших примеры успешной реализации проектов с использованием мер поддержки региона. Мы также начали составлять инвестиционную карту региона с ключевыми объектами существующей и перспективной инфраструктуры, площадками и прочим.

– Чего ждете от Восточного экономического форума в этом году?

– Новых больших открытий и налаживания новых связей на перспективу. Восточный экономический форум дает прекрасную возможность не только для деловых переговоров и подписания важных соглашений, но и для глубокого осмысления нашей работы, обмена успешным опытом, поиском новых неординарных решений, благодаря которым Дальний Восток продолжит свой стремительный уверенный рост.

– Спасибо вам! И удачи в поиске новых инвесторов на благо экономики региона и его жителей.