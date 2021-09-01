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1 сентября 2021 7:00

Американские шаттлы и советский “Буран” создали двое мальчишек из уездного Торопца

Разбираемся в удивительной истории, которую рассказал президенту Путину тверской губернатор
Ярослав КОРОБАТОВЯрослав КОРОБАТОВ
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У макета космического корабля "Буран" в столичном Парке Горького.

У макета космического корабля "Буран" в столичном Парке Горького.

Фото: Иван ВИСЛОВ

На встрече с Владимиром Путиным тверской губернатор Игорь Руденя рассказал удивительную историю о том, как районный центр Торопец (через три года старинный город будет праздновать 950 лет со дня основания) неожиданно для многих оказался родиной мировой космонавтики.

- Там учились два парня в XX веке, сидели в школе за одной партой, - пояснил Игорь Руденя. - Один из них стал главным конструктором «Бурана», нашего многоразового космического корабля, а второй волею судеб оказался в Америке и стал конструктором «Шаттла»...

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с президентом Путиным в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с президентом Путиным в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Речь шла об уроженцах Торопца Юрии Павловиче Семенове, который был генеральным конструктором НПО «Энергия» с 1989 по 2005 год, и Севире Дмитриевиче Богданове - он сделал карьеру в NASA.

Мы решили узнать подробности этой красивой легендой и созвонились с культурологом, доктором наук, специалистом по истории Тверской области Вячеславом Воробьевым.

- Тут сразу надо уточнить, что за одной партой Юрий Павлович и Севир Дмитриевич все же не сидели, - говорит Вячеслав Михайлович. - Семенов родился в 1935 году, а в 1941 его семья переехала сначала в Ржев, а потом в эвакуацию на Урал и учиться в школе в Торопце он не мог. Учеником школы №1 был Богданов - причем он на 4 года постарше. Но они, действительно, оба родились в одном городе, ходили по одним улицам. Я переписывался с Севиром Дмитриевичем (он уже скончался - прим. Ред.) и до сих пор общаюсь с Юрием Павловичем, участником нашего тверского землячества.

1988 год. Ракета-носитель "Энергия" с космическим кораблем многоразового действия "Буран" на стартовом столе. Фото: Альберт Пушкарев /Фотохроника ТАСС

1988 год. Ракета-носитель "Энергия" с космическим кораблем многоразового действия "Буран" на стартовом столе. Фото: Альберт Пушкарев /Фотохроника ТАСС

- Про академика Семенова и его работы мы знаем много. Он любимый ученик Королева, генеральный конструктор орбитальной станции “Мир”, один из создателей многоразового корабля “Буран”. Про Севира Богданова информация в интернете отрывочная и противоречивая. Пишут, что во время немецкой оккупации его семья была вывезена на работы в Германию, там умерла мама, Севир остался один. А когда американцы освобождали Европу, то убедили 14-летнего подростка уехать в Штаты, где он и стал генеральным конструктором шаттлов...

- Это не совсем верно. Севир Дмитриевич получил в Америке техническое образование и, когда в 1959 году в качестве ответа на советские успехи в освоении космоса было создано NASA, он буквально с первого года начал работать там работать. Сначала инженером, потом поднимался по служебной лестнице выше. Но в отличие от академика Семенова Севир Богданов не был генеральным конструктором.

Юрий Павлович Семенов. Фото: РКК "Энергия" им. С. П. Королева

Юрий Павлович Семенов. Фото: РКК "Энергия" им. С. П. Королева

- Чем он занимался?

- Он металловед. Корпуса некоторых американских ракет строились с его серьезным участием. А когда стали создаваться шаттлы, то он был лидером в команде, которая занималась металлоконструкциями корабля. То есть он специалист не по начинке корабля, а по корпусу. И специалист действительно был от бога. Помните, историю с шаттлом “Челленджер”?

- Это корабль, который взорвался во время старта?

- Да, это было в 1986 году. Так вот за несколько месяцев до трагедии Севир Дмитриевич обратился в федеральное правительство Соединенных Штатов с письмом, где говорил, что корабль не доведен до ума и возможна катастрофа. Но деньги в программу были вложены огромные, обратного хода уже не было и его просто не стали слушать. Тогда он еще до полета обратился в независимые информационные агентства, убеждая, что запускать корабль нельзя. Это, конечно, вызвало раздражение руководства - на кону стояли миллиарды, компании положили уже в карман огромные прибыли, а тут какой-то инженеришко воду мутит. Он вынужден был уйти, перешел на работу в экологический фонд, где консультировал различные технические проекты.

1986 год, несколько секунд назад шаттл "Челленджер" был уничтожен взрывом после старта.

1986 год, несколько секунд назад шаттл "Челленджер" был уничтожен взрывом после старта.

Фото: EAST NEWS

- Он в России успел побывать?

- Это очень необычный сюжет. В 2001 году Севир Дмитриевич написал в Торопец письмо: “Я уже немолодой человек, у меня осталась одна мечта: побывать в Торопце, посидеть за партой в родной школе”. Письмо получил завуч первой школы и отдал журналистке районной газеты Галине Церникель, она ему ответила, завязалась переписка. А дальше была трогательная история. Он пригласил ее в Америку, она полетела в гости, а через некоторое время они поженились. Севир Дмитриевич был к тому времени вдовцом и у них завязались очень нежные отношения. Когда Богданова не стало, он был кремирован, а его прах Галина Павловна привезла в Россию и похоронила на кладбище в Торопце. Я слышал, Галина Павловна собиралась писать книгу о муже. И это очень правильно, потому что его судьба была совершенно уникальна.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ