Американские шаттлы и советский “Буран” создали двое мальчишек из уездного Торопца

У макета космического корабля "Буран" в столичном Парке Горького. Фото: Иван ВИСЛОВ

На встрече с Владимиром Путиным тверской губернатор Игорь Руденя рассказал удивительную историю о том, как районный центр Торопец (через три года старинный город будет праздновать 950 лет со дня основания) неожиданно для многих оказался родиной мировой космонавтики.

- Там учились два парня в XX веке, сидели в школе за одной партой, - пояснил Игорь Руденя. - Один из них стал главным конструктором «Бурана», нашего многоразового космического корабля, а второй волею судеб оказался в Америке и стал конструктором «Шаттла»...

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с президентом Путиным в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Речь шла об уроженцах Торопца Юрии Павловиче Семенове, который был генеральным конструктором НПО «Энергия» с 1989 по 2005 год, и Севире Дмитриевиче Богданове - он сделал карьеру в NASA.

Мы решили узнать подробности этой красивой легендой и созвонились с культурологом, доктором наук, специалистом по истории Тверской области Вячеславом Воробьевым.

- Тут сразу надо уточнить, что за одной партой Юрий Павлович и Севир Дмитриевич все же не сидели, - говорит Вячеслав Михайлович. - Семенов родился в 1935 году, а в 1941 его семья переехала сначала в Ржев, а потом в эвакуацию на Урал и учиться в школе в Торопце он не мог. Учеником школы №1 был Богданов - причем он на 4 года постарше. Но они, действительно, оба родились в одном городе, ходили по одним улицам. Я переписывался с Севиром Дмитриевичем (он уже скончался - прим. Ред.) и до сих пор общаюсь с Юрием Павловичем, участником нашего тверского землячества.

1988 год. Ракета-носитель "Энергия" с космическим кораблем многоразового действия "Буран" на стартовом столе. Фото: Альберт Пушкарев /Фотохроника ТАСС

- Про академика Семенова и его работы мы знаем много. Он любимый ученик Королева, генеральный конструктор орбитальной станции “Мир”, один из создателей многоразового корабля “Буран”. Про Севира Богданова информация в интернете отрывочная и противоречивая. Пишут, что во время немецкой оккупации его семья была вывезена на работы в Германию, там умерла мама, Севир остался один. А когда американцы освобождали Европу, то убедили 14-летнего подростка уехать в Штаты, где он и стал генеральным конструктором шаттлов...

- Это не совсем верно. Севир Дмитриевич получил в Америке техническое образование и, когда в 1959 году в качестве ответа на советские успехи в освоении космоса было создано NASA, он буквально с первого года начал работать там работать. Сначала инженером, потом поднимался по служебной лестнице выше. Но в отличие от академика Семенова Севир Богданов не был генеральным конструктором.

Юрий Павлович Семенов. Фото: РКК "Энергия" им. С. П. Королева

- Чем он занимался?

- Он металловед. Корпуса некоторых американских ракет строились с его серьезным участием. А когда стали создаваться шаттлы, то он был лидером в команде, которая занималась металлоконструкциями корабля. То есть он специалист не по начинке корабля, а по корпусу. И специалист действительно был от бога. Помните, историю с шаттлом “Челленджер”?

- Это корабль, который взорвался во время старта?

- Да, это было в 1986 году. Так вот за несколько месяцев до трагедии Севир Дмитриевич обратился в федеральное правительство Соединенных Штатов с письмом, где говорил, что корабль не доведен до ума и возможна катастрофа. Но деньги в программу были вложены огромные, обратного хода уже не было и его просто не стали слушать. Тогда он еще до полета обратился в независимые информационные агентства, убеждая, что запускать корабль нельзя. Это, конечно, вызвало раздражение руководства - на кону стояли миллиарды, компании положили уже в карман огромные прибыли, а тут какой-то инженеришко воду мутит. Он вынужден был уйти, перешел на работу в экологический фонд, где консультировал различные технические проекты.

1986 год, несколько секунд назад шаттл "Челленджер" был уничтожен взрывом после старта. Фото: EAST NEWS

- Он в России успел побывать?

- Это очень необычный сюжет. В 2001 году Севир Дмитриевич написал в Торопец письмо: “Я уже немолодой человек, у меня осталась одна мечта: побывать в Торопце, посидеть за партой в родной школе”. Письмо получил завуч первой школы и отдал журналистке районной газеты Галине Церникель, она ему ответила, завязалась переписка. А дальше была трогательная история. Он пригласил ее в Америку, она полетела в гости, а через некоторое время они поженились. Севир Дмитриевич был к тому времени вдовцом и у них завязались очень нежные отношения. Когда Богданова не стало, он был кремирован, а его прах Галина Павловна привезла в Россию и похоронила на кладбище в Торопце. Я слышал, Галина Павловна собиралась писать книгу о муже. И это очень правильно, потому что его судьба была совершенно уникальна.