Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД: Что за этим стоит

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов обсудил с KP.ru, что может означать снятие с должности пятерых сотрудников, отвечавших за разные отделы министерства внутренних дел Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин освободил от должности пятерых генералов министерства внутренних дел. Это люди, отвечавшие за разные участки — о кадров до транспорта. У некоторых уже вышел срок выслуги по возрасту.

KP.ru обратился за комментарием к генералу-майору ФСБ в отставке Александру Михайлову.

- Президент, как пишут, уволил пять генералов МВД...

- Да, есть такая новость, но она самой громкой уже вряд ли является.

- Но тут уволили, в том числе, тех, кто поручался за уволенного на Камчатке генерала, который проходит по статье о взятке.

- Вообще без поручительства старших товарищей ты на столь высокую должность попасть практически не мог. Там слишком высокая степень ответственности и того, кто назначается, и тех, кто за тебя поручается. Когда я служил в Московском управлении КГБ, а потом ФСБ - это было очень большое управление. Так вот там за 20 лет моей службы было всего три уголовных дела, которые были возбуждены против сотрудников, связанные с подобным поручительством.

- Увольняя сразу пятерых генералов президент посылает сигнал кому - всем силовикам или конкретному министерству?

- Думаю, в основном — МВД. Там ведь круговая порука довольно широко была распространена. И не большой секрет, что звания иногда получали за деньги. Да, за эти вещи к серьезной ответственности вроде бы особо не привлекали. Но в данной ситуации президент принял именно такое решение. И вообще тут пример ручного управления. И он касается конкретного силового ведомства.

- Увольнения коснулись высоких чинов в Москве, а ранее был Дальний Восток.

- А это особого значения не имеет. Нередко люди отправляются за пределы Москвы или Питера в дальние края именно для получения звания генерала. Ну, или из Ивановской области на Камчатку. Было у нас такое выражение - «поехать за генералом». Это предполагало, что через год-два безупречной службы где-то на северах полковник получал генеральскую звезду.

- За уволившегося в июне, а позже попавшего под уголовное дело о взятке на 2 млн. рублей генерала с Камчатки Киселева поручились, как сообщается, как минимум два генерала из столичного региона.

- Сумма взятки значения не имеет. Мы привыкли жить в мире больших чисел. Какая тут разница — один миллион или 10 миллионов? Все равно это крупный размер, и статья одинаковая. Важно не то, каким человек был до приезда в предполагаемо коррумпированный коллектив, а то, как он повел себя, когда туда прибыл. Кто-то ломает устоявшийся порядок, а кто-то начинает жить по установленным правилам. Если речь идет о подобных случаях — надо принимать меры по всему управлению — ну как было в случае со ставропольским гаишником. То есть такие люди не должны больше служить в ГИБДД — ну, может, инспекторами по делам несовершеннолетних или в ППС. Понятно, что управление внутренних дел по Камчатке никто не разгонит , но если речь об отделах — почему нет? Они что, после ареста начальника сразу превращаются в белых и пушистых?

- Среди пяти уволенных генералов есть и генерал, который накануне отозвал свой рапорт о продлении срока службы.

- Надо исходить не из факта увольнения, а из причины увольнения. Мы же сейчас не можем назвать причину? Люди по разным поводам уходят из системы.

- Это не новый вал чисток в МВД?

- Там еще столько чистить... Вообще, кто-то скажет, что это война с ветряными мельницами. Пока эта служба не станет престижной, мы будем сталкиваться с подобным сплошь и рядом. Когда разрушены традиции, преемственность...