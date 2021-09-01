Крупные инвестиционные проекты Дальнего Востока

На заводе из сырьевого природного газа будут извлекать ценные фракции для дальнейшей переработки в России. Также ГПЗ является важным звеном технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ будет производить ежегодно порядка 38 млрд куб. м товарного метана, 60 млн куб. м гелия, 2,4 млн т этана, 1,5 млн т пропана и бутана, 200 тыс. т пентан-гексановой фракции.
Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года. Первая технологическая линия была запущена в работу 9 июня 2021 года. Запуск следующих пяти линий синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по газопроводу. В 2025 году ГПЗ выйдет на полную проектную мощность. К строительству изначально подходили комплексно: помимо возведения самого завода, построены подъездные дороги, железнодорожные коммуникации, мосты, причал на реке Зее.
Параллельно другой резидент ТОР «Свободный» – ООО «ЖМР» возводит жилой микрорайон на 5 тыс. жителей для работников Амурского ГПЗ. Проектом предусмотрено строительство более 165 тысяч кв. м жилья и 100 тысяч кв. м социальных объектов. Среди ключевых объектов –
42 многоквартирных дома и 36 таунхаусов, в общей сложности – 1688 квартир. Детский сад сможет принять 350 детей, школа рассчитана на 900 учащихся, поликлиника – на 290 посещений взрослых и детей. Строительство социальной инфраструктуры планируется завершить в 2024 году.
Торжественный запуск в работу первой линии Амурского ГПЗ состоялся 9 июня 2021 года при участии Президента России Владимира Путина.
По сути, это первая в России верфь крупнотоннажного судостроения с мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год. Она позволит строить суда любой сложности и любого уровня технологичности.
Поэтапный ввод в эксплуатацию ССК «Звезда» планируют завершить в 2024 году, но производственная деятельность судоверфи стартовала уже в 2016-м. Сейчас параллельно со строительством верфи ведется строительство заказов – в данный момент в производстве «Звезды» 21 судно. В 2020 году был передан заказчику первый заказ – танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах».
На первом этапе строительства верфи с открытого тяжелого достроечного стапеля длиной 485 метров смогут сходить суда со спусковой массой до 40 тысяч тонн и дедвейтом до 350 тысяч тонн. На втором этапе с вводом в эксплуатацию крупнейшего в России сухого дока (размер камеры 485х114х14 метров) – суда практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе атомные ледоколы проекта «Лидер», крупнейшие арктические танкеры-газовозы для работы на Северном морском пути, буровые суда высокого ледового класса, сложная морская техника, предназначенная для бурения на шельфе. На верфи будут трудиться около 7500 специалистов.
Удоканское медное месторождение – третье по запасам месторождение меди в мире и первое в России.
Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.
Ввод в эксплуатацию первой очереди планируется на 2022 год. Расчетная производительность ГМК – 12 миллионов тонн руды в год, или 125 тысяч тонн продукции. Планируется расширение до 48 миллионов тонн руды в год.
После ввода в эксплуатацию предприятие планирует перечислять более 750 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
Компания «Морской порт «Суходол» строит новый специализированный порт для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий. Мощность будущего порта – 20 млн тонн в год. Бюджет проекта – 61,1 млрд руб., на текущий период вложено инвестиций – 35,2 млрд руб., создано 143 рабочих места. На строительстве объектов сейчас трудятся 1400 человек. Плановый срок ввода объектов порта - 2022 год, это позволит создать 680 рабочих мест.