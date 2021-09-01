Крупные инвестиционные проекты Дальнего Востока

Амурский газоперерабатывающий завод

На заводе из сырьевого природного газа будут извлекать ценные фракции для дальнейшей переработки в России. Также ГПЗ является важным звеном технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ будет производить ежегодно порядка 38 млрд куб. м товарного метана, 60 млн куб. м гелия, 2,4 млн т этана, 1,5 млн т пропана и бутана, 200 тыс. т пентан-гексановой фракции.

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года. Первая технологическая линия была запущена в работу 9 июня 2021 года. Запуск следующих пяти линий синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по газопроводу. В 2025 году ГПЗ выйдет на полную проектную мощность. К строительству изначально подходили комплексно: помимо возведения самого завода, построены подъездные дороги, железнодорожные коммуникации, мосты, причал на реке Зее.

Параллельно другой резидент ТОР «Свободный» – ООО «ЖМР» возводит жилой микрорайон на 5 тыс. жителей для работников Амурского ГПЗ. Проектом предусмотрено строительство более 165 тысяч кв. м жилья и 100 тысяч кв. м социальных объектов. Среди ключевых объектов –

42 многоквартирных дома и 36 таунхаусов, в общей сложности – 1688 квартир. Детский сад сможет принять 350 детей, школа рассчитана на 900 учащихся, поликлиника – на 290 посещений взрослых и детей. Строительство социальной инфраструктуры планируется завершить в 2024 году.

Торжественный запуск в работу первой линии Амурского ГПЗ состоялся 9 июня 2021 года при участии Президента России Владимира Путина.

Верфь крупнотоннажного судостроения

По сути, это первая в России верфь крупнотоннажного судостроения с мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год. Она позволит строить суда любой сложности и любого уровня технологичности.

Поэтапный ввод в эксплуатацию ССК «Звезда» планируют завершить в 2024 году, но производственная деятельность судоверфи стартовала уже в 2016-м. Сейчас параллельно со строительством верфи ведется строительство заказов – в данный момент в производстве «Звезды» 21 судно. В 2020 году был передан заказчику первый заказ – танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах».

На первом этапе строительства верфи с открытого тяжелого достроечного стапеля длиной 485 метров смогут сходить суда со спусковой массой до 40 тысяч тонн и дедвейтом до 350 тысяч тонн. На втором этапе с вводом в эксплуатацию крупнейшего в России сухого дока (размер камеры 485х114х14 метров) – суда практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе атомные ледоколы проекта «Лидер», крупнейшие арктические танкеры-газовозы для работы на Северном морском пути, буровые суда высокого ледового класса, сложная морская техника, предназначенная для бурения на шельфе. На верфи будут трудиться около 7500 специалистов.

Освоение Удоканского месторождения меди

Удоканское медное месторождение – третье по запасам месторождение меди в мире и первое в России.

Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.

Ввод в эксплуатацию первой очереди планируется на 2022 год. Расчетная производительность ГМК – 12 миллионов тонн руды в год, или 125 тысяч тонн продукции. Планируется расширение до 48 миллионов тонн руды в год.

После ввода в эксплуатацию предприятие планирует перечислять более 750 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Высокотехнологические производства «Арника»

Новый специализированный порт в районе бухты Суходол

Компания «Морской порт «Суходол» строит новый специализированный порт для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий. Мощность будущего порта – 20 млн тонн в год. Бюджет проекта – 61,1 млрд руб., на текущий период вложено инвестиций – 35,2 млрд руб., создано 143 рабочих места. На строительстве объектов сейчас трудятся 1400 человек. Плановый срок ввода объектов порта - 2022 год, это позволит создать 680 рабочих мест.

Создание индустриального парка «Авиаполис Янковский»

Строительство маслоэкстракционного завода «Амурский»

Строительство горно-обогатительного комплекса «Инаглинский»