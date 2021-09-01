Новые и будущие точки притяжения Владивостока

В урбанистике есть понятие «третье место» – не дом и не работа, а территория, где можно провести свободное время, отдохнуть и пообщаться с друзьями. Речь не только про скверы и парки, но и видовые площадки, набережные, пляжи и многое другое. До последнего времени считалось, что во Владивостоке с этим дефицит. Что ж, за два года, прошедшие с последнего Восточного экономического форума, многое изменилось. И мы с особой гордостью представляем гида по новым местам города-порта, где можно разменять время на хорошие впечатления.

Современное лицо стритфуда

Проект Vladifoodstreet родился в прошлом году по инициативе вице-губернатора, а ныне мэра Владивостока Константина Шестакова, которому было жалко смотреть на то, как используется пешеходный участок улицы Адмирала Фокина в самом центре города.

К концу лета прошлого года отсюда выгнали машины и ларьки, организовали уютное пространство со столиками, пригласили к участию рестораторов. Так в городе появилась новая точка притяжения, где можно было попробовать множество разных кухонь и хорошо провести время.

В 2021 году проект стал масштабнее. Теперь аллея стритфуда занимает площадь между улицами Адмирала Фокина и Семеновской. Здесь больше места, больше ресторанов-участников, еще ярче украшена территория, что особенно заметно по вечерам, когда включают освещение. Теперь на Vladifoodstreet проходят концерты и танцевальные вечера, в остальное время играет музыка. Но главное – это разнообразие кухни от азиатской до грузинской, а также скорость приготовления и оформление уникальных блюд и напитков.

Сама же улица Адмирала Фокина теперь работает в режиме ярмарки, где можно найти товары от приморских производителей: мед, выпечка, рыба, копчености и, разумеется, сувениры.

Где: пешеходная зона на ул. Адмирала Фокина (работает каждый день с 11.00 до 22.00 до 30 сентября 2021 года).

Генеральный ремонт пляжа

Несколько лет назад предприниматели, арендовавшие пляж в самом центре Владивостока, развернули на нем бурную деятельность. Снесли старые деревянные раздевалки клуба «Морж», возвели на их месте новые кафе, площадку для дискотеки, гостиницу и даже спортивный клуб с сауной. Сначала горожанам изменения не очень понравились: ходить тесно, спортплощадки разрушены, но особо критиковали гостиницу, построенную буквально из грузовых контейнеров.

Тем не менее горожане и туристы облюбовали «отретушированный» «Юбилейный». Подстегнутые успехом, предприниматели продолжили обустраивать берег. Лето 2020 года оказалось особенно прорывным. Строители начали разбирать аварийный пирс-баржу, построенную еще к 125-летию Владивостока, расширили основную аллею, возвели клумбы, а большую часть берега вымостили террасной доской. Теперь это практически идеальное место, где можно загорать на лежаках, пробовать экзотические блюда местных кафе, наслаждаться закатами.

А в текущем году «Юбилейный» довели до совершенства: благоустройство дошло до самой дальней части пляжа – здесь были восстановлены пирсы, пребывавшие долгие годы в разрухе.

Буквально несколько лет назад на «Юбилейном» не было ничего, кроме платного входа. Теперь это почти образцовое место отдыха/

Меньше чем за пять лет пляж переродился полностью, став, без преувеличения, ключевым местом отдыха в столице Дальнего Востока. Здесь есть все – кафе и рестораны, шумные дискотеки и уютные столики на берегу, бассейны и бани, спортивные площадки для волейбола, баскетбола и воркаута, аттракционы, такие как «перевернутый дом», арт-объекты и самое главное – море.

Хороший пример заразителен. В 2021 году закрытая площадка Водной станции тоже превратилась в общественное пространство для горожан и туристов, известное ныне как «Пятая набережная». Теперь и тут проходят концерты, открылся ресторан, большая детская площадка, обустраиваются зоны отдыха под открытым небом, а военные пирсы теперь доступны всем посетителям.

Где: набережная Спортивной гавани, Амурский залив.

Берег белых маков

До прошлого года мыс Ахлестышева большинству горожан был известен тем, что здесь расположен лагерь серфингистов, а каждую весну цветут красивые белые маки. Но в конце 2020-го администрация Владивостока решила сделать образцово-показательный пляж. И выбор пал как раз на Ахлестышева. Причем работы оттягивать не стали: в сентябре опубликовали проект и сразу же начали его реализовывать.

Каждый июнь во Владивостоке начинается с цветения белых маков на берегу бухты Ахлестышева.

В первую очередь провели планировку территории, подготовку инженерных сетей, обустройство твердых покрытий пляжа. Остальные работы отложили, и, надо признать, что пока они не продолжились. Однако уже при новом руководстве города (Константин Шестаков сменил Олега Гуменюка) решили выделить 102 миллиона рублей, чтобы сделать освещение и озеленение, подвести воду, подключить видеонаблюдение и Wi-Fi, завершить благоустройство береговой линии, построить общественный туалет, навесы, детскую и спортивную площадки.

Концепция благоустройства пляжа Ахлестышева предполагает, что здесь появится входная зона с КПП и парковкой. Вдоль берега разместят многофункциональный теневой навес с павильонами кафе и проката. Предусмотрено и большое детское игровое пространство, а также спортивная воркаут-площадка с тренажерами. Кроме того, появится пространство для барбекю и территория кемпинга. Архитекторы предлагают сделать на берегу моря светодиодный подиум и даже мостик на одноименный остров Ахлестышева.

Пока это только планы. Но уже сейчас территория пляжа обустроена большой благоустроенной парковкой, раздевалками. А вдоль моря проложили деревянный пешеходный настил, благодаря которому машины не могут подъехать к берегу, что и для экологии полезно, и для отдыхающих.

Где: улица Академика Касьянова, мыс Ахлестышева.

В гостях у «хозяина горы»

Нагорный парк открыли для горожан 2 июля 2021 года, в День города. Правда, пока не целиком, а только лесную его часть. Видовую площадку планируют сдать в следующем году. Но это все равно случай уникальный – и не только для Владивостока, потому что построен парк на частные деньги. Владельцы компании «ДНС», чей головной офис находится во Владивостоке, выделили около 120 миллионов рублей на проектирование и строительство первой очереди, причем не только профинансировали работы, но и создали управляющую компанию, которая будет содержать это общественное пространство в ближайшие годы и дорабатывать, если необходимо. То есть велика вероятность, что парк не придет в запустение после открытия, как это бывает иногда с муниципальными скверами.

На месте Нагорного парка в советское время был небольшой сад с аллеями и танцплощадкой, но несколько последних десятилетий он оставался в запустении. Теперь же здесь одно из самых современных пространств, которое эффективно использует рельеф и природные материалы. Петляющие в сторону вершины бетонные дорожки сменяются пространствами, созданными с помощью дерева и камней. Вот, например, случайно найденный камень со сквозным отверстием от алмазного бура – теперь скульптура черепахи. На примере небольшого амфитеатра в центре парка видно, как грамотно архитекторы используют природные материалы: камнями усилена зона за зрителями, что, с одной стороны, дает ощущение защищенности, с другой – дополнительные сидячие места.

Один из самых любимых материалов проектировщиков – студии «Конкрит Джангл» – дерево. Точнее, террасная доска. Из нее сделано несколько беседок с панорамным видом на парк или искусственный пруд, где можно провести время с чашкой кофе, опираясь на деревянные борта. Кстати, пруд – местная изюминка. Задумывался исключительно как техническое сооружение для сбора ливневых стоков. Но вода – идеальный магнит. Получилась точка притяжения, возле которой всегда есть люди.

Даже такая мелочь, как парковка, представляет интерес и выглядит очень необычно. Архитекторы постарались создать пространство, максимально дружелюбное для пешеходов. В то время как автомобилисты здесь – гости, от которых требуется минимальная скорость и максимальная концентрация.

Что касается детей, то они, похоже, получили лучшее место в городе для игр. Тут нет привычных пластмассовых горок ярких цветов. По легенде, в парке живет хозяин горы, и на детской площадке хорошо видны его следы: вот он «ударил руками о землю», и получились резиновые холмы-песочницы. А ворсистая горка тоже похожа на мифического персонажа.

Создатели парка обещают содержать его в течение ближайших нескольких лет/

Кстати, создатели парка не только построили площадку, они сочинили легенду про сдвиг тектонических плит, породивший волшебную искру, которую можно видеть в логотипе Нагорного парка, про хозяина горы и его приключения. И даже пишут про него книгу, издать которую планируют в следующем году.

Где: Шилкинская, 10А (срок сдачи: 2022 год – южная часть).

Планировалось, что Нагорный станет районным парком, но пока это место, куда едет отдыхать весь город

Создатели парка обещают содержать его в течение ближайших нескольких лет

С лучшим видом на город

Сопка Бурачка, в народе известная как Дунькин Пуп или Двугорбая гора, – точка на карте Владивостока уникальная. Если с северной стороны бухты Золотой Рог расположено сразу несколько сопок и видовых площадок и даже целый проспект Красоты, то с южной такая обзорная точка одна – сопка Бурачка. И она, не поверите, настоящий потухший вулкан с характерной каменной вершиной без растительности.

И при этом вершина сопки ничем не занята, проход свободен, жилые многоэтажки не перекрывают обзора, так что вид отсюда открывается потрясающий: и на бухту Золотой Рог с набережными, судоремонтными доками, вантовым мостом и историческим центром города, и на Первомайский район с бухтами Диомид и Улисс. Местные жители любят наблюдать отсюда праздничные салюты и просто гулять вверх-вниз, накачивая мышцы ног и тренируя сердечно-сосудистую систему. А жители других районов города и туристы видели сопку Бурачка в основном только со стороны. Но в сентябре, похоже, все изменится.

Сопка Бурачка возвышается на 138 метров над уровнем моря.

Сейчас на вершине сопки строят современную видовую площадку. Сеть пешеходных дорожек, лестниц и пандусов окутает скалистую вершину. А внизу, у основания, возле заброшенной водонапорной башни, обустраивают парк с детской площадкой и парковку для туристических автобусов. Проект разработало архитектурное бюро Bricks совместно с Дирекцией общественных пространств администрации Владивостока. По сути, это первая муниципальная видовая площадка в современной истории города.

Ключевая точка проекта – обзорная платформа на самой вершине. Чтобы ее закрепить, в монолитной скале пробурили 40 отверстий для свай. Бурили вручную, тяжелую технику сюда поднять невозможно. На сваи установили металлическую решетку-каркас под деревянный настил. Всего таких площадок на вершине, учитывая ее непростой рельеф, планируют не меньше четырех. К ним проведут две туристические тропы. Первая и основная начинается с площадки водонапорной башни и будет достаточно крутой и одновременно самой короткой. Второй подъем будет более пологим и петляющим по пандусам разного угла наклона. Тропы делают частично без ограждения, чтобы можно было сойти с обустроенного настила и гулять по самой сопке.

У водонапорной башни высадят большие деревья, обустроят зону отдыха, детскую площадку, парковку для гостей. Саму башню хотят превратить в арт-объект: архитекторы говорят, что их мечта – сделать в башне лифт и мостик для быстрого доступа на вершину.

Стройка началась в июне 2021 года и должна пройти в два этапа. Первый закончится в сентябре: к этому времени строители закончат видовую площадку на вершине и первую – крутую – тропу. Благоустроят территорию у башни, частично закончат детскую площадку.

Второй этап начнется осенью. Строители сделают вторую тропу и все смотровые, установят на детской площадке качели и горки, завершат благоустройство. Финальную точку планируют поставить весной 2022 года. Самое сложное, говорят специалисты, это бурение под сваи. На первом этапе нужно установить 120 свай, на втором – еще 200.

Как только видовую достроят, начнется ее смысловое наполнение. В планах у дирекции реализовать интересную концепцию – связать сопки Бурачка и Тунгусскую на противоположной стороне бухты, где как раз заканчивается благоустройство лестницы. «Они «смотрят» друг на друга, именно поэтому мы делаем некий прострел, планируем разместить бинокли, чтобы люди, которые приходят на Тунгусскую, смотрели не только на город, но и на тех, кто сейчас находится на сопке Бурачка, и наоборот. Будет такая взаимосвязь», – рассказал Салават Галиев, глава Дирекции общественных пространств администрации Владивостока.

Где: улица Терешковой, 3А (срок сдачи: весна 2022 года).