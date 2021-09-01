Любовь Успенская положила дочь на лечение в клинику

Любовь Успенская положила дочь Татьяну в клинику. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина накануне опубликовала в Инстаграме пугающее сообщение: 31-летняя наследница звезды попросила подписчиков о помощи. «Меня заперли и отняли телефон. Помогите! - написала Татьяна на своей страничке.

Любовь Успенская тревожное сообщение дочки пока не комментирует. Однако окружение певицы оказалось более словоохотливым. Люди, приближенные к певице, сообщили, что Успенская снова отправила дочь в клинику, где ей оказывают квалифицированную психологическую помощь.

- На днях Люба отправила дочь в клинику. Таню увезли туда из загородного дома ближе к ночи. Между мамой и дочкой опять начались недопонимания, конфликты, поэтому было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами, - рассказали знакомые артистки «СтарХиту».

У девушки действительно забрали смартфон – этого требует режим клиники.

- По правилам учреждения у нее забрали средства связи. Выдают их там только по часам и не каждый день, - сообщили близкие звезды. По их словам, 67-летняя Успенская очень переживает за дочь и постоянно остается на связи с врачами.

Татьяна вышла на связь из клиники и попросила о помощи. Фото: Инстаграм.

Минувший год выдался очень непростым для певицы. Ее единственная дочь публично обвинила маму в жестоком обращении и сбежала в Америку. Мать и дочь жили в ссоре, но в феврале Успенской все-таки удалось наладить отношения с дочкой. Татьяна приехала в Москву, поселилась в доме матери и даже начала выходить с ней в свет. А Успенская объявила, что у них все хорошо, и что ее дочь тоже будет делать карьеру певицу.

Некоторые фолловеры Татьяны решили, что девушка взялась за старое. В США Плаксина употребляла запрещенные препараты, из-за которых она порой вела себя неадекватно. Однако совсем недавно Успенская с гордостью объявила, что ее дочь вылечилась и сейчас чиста от наркотической зависимости. Но, возможно, девушка вновь сорвалась.

- Теперь она со мной. Она сегодня девочка чистая. Этот год для нее стал уроком. В Америке она поняла, что могла меня потерять, она опомнилась. Теперь дочь хочет, чтобы у нее волосы отрасли, чтобы была красивой куколкой. Я ее пока никому не покажу. Сделаю все возможное, чтобы ее восстановить. Потом только покажу всему миру, заставлю всех врагов, чтобы у них эпилепсия началась, чтобы они захлебнулись пеной у рта, - рассказывала певица в шоу «Однажды...» на канале НТВ.

Со своей звездной мамой Татьяна всегда то ссорилась, то мирилась. Хотя певица всю жизнь нежно заботилась о дочке и делала все, чтобы ее наследница ни в чем не нуждалась. В США Татьяна перебивалась случайными заработками: она рисовала картины и пыталась давать уроки йоги. В основном девушка жила на деньги мамы в купленной ею квартире. Несколько лет назад Успенская приобрела апартаменты в многоквартирном доме в одном из респектабельных районов Лос-Анджелеса. В элитном комплексе есть бассейн, квартира обставлена комфортной мебелью.