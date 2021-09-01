«Свадьба закончилась ментами и шмоном»: Брачный теплоход Моргенштерна задержала полиция

23-летний рэпер Моргенштерн женился на своей давней подруге - 21-летней студентке Диларе Зинатуллиной. Фото: Инстаграм.

Минувшим вечером 23-летний рэпер Моргенштерн женился на своей давней подруге - 21-летней студентке Диларе Зинатуллиной. Торжество проходило на теплоходе, курсировавшем по Москве-реке. На его палубе собралось немало знаменитостей – от Ксении Собчак, которая стала ведущей торжества, до Александра Ревы и Анастасии Ивлеевой. Гости пели, пили и плясали. Ничего не предвещало ЧП, как вдруг судно остановили сотрудники речной полиции.

Стражи правопорядка задержали теплоход и поднялись на его борт с собаками. Первоначально предполагалось, что судно остановили из-за шума или нарушения правил движения по реке. Однако вскоре выяснилось, что посудину остановили для обыска. Представители речной полиции искали на палубе наркотики. В итоге корабль задержали на некоторое время. О случившемся в Инстаграме взволнованно поведала Ксения Собчак. Все произошедшее ее крайне возмутило.

- Свадьба по классике закончилась ментами, которые устроили шмон. Час держали всех на корабле. Back to 90-е, - написала телеведущая на своей страничке.

Задержание крайне возмутило Ксению Собчак. Фото: Инстаграм.

Впрочем, не исключено, что инцидент с полицией был подстроен. И хотя Ксения Собчак в своем посте уверяла, что стражи правопорядка – самые настоящие, их появление на палубе могло быть спровоцировано для того, чтобы пощекотать нервы гостям праздника. Дело в том, что Моргенштерн устроил брачное торжество в стиле 90-х годов. И появление в самый разгар праздника полиции вполне вписывается в эту концепцию.

Ксения Собчак стала ведущей торжества. Фото: Инстаграм.

Для торжества Алишер снял теплоход «Рио-1», хотя мог позволить себе закатить праздник и на гораздо более роскошной посудине. Ведущей торжества стала Ксения Собчак. Блондинка оделась в винтажном стиле. «У меня лук дальней родственницы из Уфы», - сообщила Ксения подписчикам. Телеведущая успевала не только развлекать гостей, но и зажигать на танцполе вместе с обнаженными стриптизерами. Жених заказал свадебный торт с коноплей, шампанское лилось рекой. Для молодоженов спел Александр Ревва (он же – Артур Пирожков). По слухам, Моргенштерн потратил на торжество около 10 миллионов рублей.