Моргенштерн на своей свадьбе нарядился в белое платье невесты и прыгнул в торт

Рэпер Моргенштерн минувшим вечером женился на своей избраннице Диларе. Фото: Инстаграм.

Рэпер Моргенштерн минувшим вечером женился на своей давней подруге - 21-летней студентке Диларе Зинатуллиной. С Диларой звезда сцены познакомился еще до своего успеха. Слава вскружила Алишеру голову, и он променял возлюбленную на многочисленных поклонниц. Но потом одумался и вновь вернулся к Диларе. И даже женился на ней. Но чудить не перестал. Эпатажный артист закатил торжество в стиле свадьбы Ксении Собчак – разве что в загс на катафалке не приехал. Но всего остального было в избытке.

Алишер устроил брачное торжество в стиле 90-х годов: с плакатами, традиционным выкупом невесты и мордобоем. Дилара была прелестна: избранница рэпера нарядилась в белое платье силуэта «русалка» с открытыми плечами. Злые языки судачили, что наряд невесту откровенно полнит. Конец этим пересудам положил сам счастливый жених, заявивший во всеуслышание, что у его избранницы просто «очень большая ж..а».

Артист нарядился в белое платье невесты. Фото: Инстаграм.

В самый разгар торжества молодая жена артиста лишилась своего подвенечного наряда. По сценарию праздника они с мужем поменялись одеждой. Дилара надела мужской смокинг, а сам он… нарядился в белое платье новобрачной. Рэпер смело демонстрировал кружевную подвязку невесты на волосатой ноге.

Молодые зачитали клятвы, написанные, словно на скрижалях, на огромных кусках пенопласта. Стоит отметить, что клятвы эти были сдобрены матом и плоскими шуточками «ниже пояса». Рэпер скакал по сцене в белом платье, исполняя танцевальный номер, а затем швырнул в толпу букет невесты. После чего нырнул в гигантский свадебный торт.

Рэпер смело демонстрировал кружевную подвязку невесты на волосатой ноге. Фото: Инстаграм.

С самого начала было понятно, что свадьба Моргенштерна будет необычной, но вряд ли близкие и друзья молодоженов ожидали такого эпатажа. Торжество проходило на теплоходе, плывшем по Москве-реке. На его палубе собралось немало знаменитостей – от Ксении Собчак, которая стала ведущей торжества, до блогерши Анастасии Ивлеевой. Гостей на танцполе развлекали обнаженные стриптизеры и Александр Ревва (он же – Артур Пирожков), исполнивший свой нетленный хит «Алкоголичка». Жених заказал для гостей свадебный торт с коноплей, шампанское лилось рекой. По слухам, Моргенштерн потратил на торжество около 10 миллионов рублей. Впрочем, Алишер вполне может позволить себе такие траты: за год рэпер заработал около 1,5 миллиона долларов.