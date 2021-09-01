В Балашихе работник цеха по производству шампуров умер, упав в чан с химикатами

Спасти мужчину не удалось, он погиб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступило сообщение о несчастном случае на производстве в Балашихе. Там в одном из зданий на улице Пролетарская расположен цех по производству шампуров. Один из рабочих, занятых на производстве Алексей В.*, во время работы потерял сознание и упал прямо в чан с лаком. Спасти мужчину не удалось, он погиб. Другие сотрудники сразу вызвали на место скорую и полицию. Прибывшие оперативные службы уже ничем не могли помочь Алексею и констатировали его смерть.

«Несчастный случай произошел в Балашихе, в ангаре, где расположено производство шампуров. Работник Алексей В.* почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал в большую емкость с лаком. Мужчина скончался на месте.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по факту смерти рабочего на производстве и устанавливает все детали происшествия. Тело погибшего направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины.

* Имена изменены