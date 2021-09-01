В Одинцове узбек зарезал женщину на парковке ТЦ из-за того, что она ушла к другому

Cейчас по данному факту заведено уголовное дело по статье "Убийство". Задержанный находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 31 августа один из сотрудников ТЦ "Касторама" во время обхода заметил на парковке лежащую на земле женщину. Она не двигалась и была вся в крови, рядом с ней на асфальте сидел мужчина, следы крови были и на нём. В нескольких шагах от них на асфальте лежал нож. Сотрудник ТЦ позвонил в скорую помощь и полицию, а затем стал расспрашивать мужчину, о том, что произошло. Он ответил , что зарезал свою девушку за измену. Он объяснил, что хотел лишь её проучить, но всё вышло совсем иначе. Вскоре на место прибыли оперативники и медики. Но помочь женщине было уже нельзя, врачи скорой помощи лишь констатировали смерть.

На её теле обнаружили 5 ножевых ранений, одно из которых — в области сердца. Кровопотеря была такой обширной, что спасти её было бы практически невозможно. Искать убийцу полицейским не пришлось, он никуда не уходил от тела своей жертвы. На него лишь надели наручники и стали допрашивать.

— Был задержан 43-летний уроженец Республики Узбекистан, который на парковке торгового центра нанёс 5 ножевых ранений 43-летней женщине, из них 1 удал в область руки, 1 в область левой лопатки, 2 удара в спину справа и один — в область сердца. Женщина от полученных травм скончалась на месте, — сообщил источник kp.ru.

Оперативники стали выяснять у задержанного причины такого жестокого нападения на беззащитную женщину. Он рассказал, что был влюблён в неё и они до недавнего времени находились в отношениях. Но недавно у него появился конкурент помоложе, которому его возлюбленная отдала предпочтение. Тогда мужчина позвал её на разговор и на всякий случай прихватил с собой нож.

— Задержанный объяснил, что собирался таким образом проучить женщину, в случает отказа продолжать с ним отношения, он собирался оставить ей "память на всю жизнь" в виде шрамов на теле. Но не рассчитал силы. — сообщил источник kp.ru

Cейчас по данному факту заведено уголовное дело по статье "Убийство". Задержанный находится под стражей.

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