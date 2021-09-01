Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов: Все мы хотим жить в процветающем многонациональном государстве, которое работает на развитие

Вопросами сохранения межнационального согласия, этнокультурного развития народов России, взаимодействия с религиозными объединениями и российским казачеством, а также координацией выполнения международных обязательств в сфере защиты прав коренных малочисленных народов занимается Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России.

О том, как организована деятельность Агентства, как оно взаимодействует с законодательной властью, на какое сотрудничество рассчитывает с новым составом Государственной Думы, рассказывает глава ФАДН Игорь Баринов.

- На территории России проживает более 190 народов. Насколько сложно обеспечить мирное сосуществование народов, соблюдение прав каждого этноса?

- Национальная политика – действительно сложная сфера, которая состоит из множества нюансов. В неё нельзя вторгаться грубо и бесцеремонно, потому что каждый раз речь идёт об очень личных чувствах граждан многонациональной страны. Здесь недостаточно обладать только теоретическими знаниями, здесь нет клише и шаблонов, повторяющихся сценариев.

На многие решения и механизмы мы первое время выходили почти эмпирическим путём. Но сейчас уже выстроены системные подходы по всем направлениям, что приносит ощутимый результат.

- Какой? И в целом, что бы Вы отнесли к успехам ведомства?

- Стандарты других ведомств зачастую к нашей отрасли неприменимы. Нашу работу нельзя измерить в килограммах или койко-местах, миллиметрах, литрах или гектарах. Кстати, сразу же хочу добавить, что определённым показателем успеха всей нашей деятельности является именно её незаметность. Ведь повышенное внимание к Агентству может появляться в случае серьёзных конфликтов, а раз такого внимания нет, значит, мы всё делаем правильно.

Тем не менее, мы скорректировали основные стратегические и программные документы, которые разрабатывались в том числе и с коллегами из Государственной Думы. Нашу совместную работу оцениваем, как успешную. Ведь в результате она дала Стратегию государственной национальной политики до 2025 года и Государственную программу реализации государственной национальной политики.

Сегодня существует чёткая система реализации такой политики. Определены механизмы поддержки регионов, национально-культурных автономий, иных институтов гражданского общества. Создана и функционирует система мониторинга раннего предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. С её помощью мы выявляем зоны напряжённости, можем видеть возможные конфликтные ситуации и вовремя купировать их.

- Вы, Ваши сотрудники, чувствуете, так сказать, «живую отдачу» того, что работа ФАДН это не просто документы, а то, что непосредственно касается жизни людей, меняет ее к лучшему?

- Без увлечённости и самоотдачи, пожалуй, вообще невозможно работать в нашей теме. Зато для сотрудников нашего ведомства, часто выезжающих в регионы, открываются возможности знакомства и приобщения к традициям и культуре народов России, применения своих навыков и решения оригинальных задач.

Основная часть нашей работы лежит на плечах коллег, работающих в регионах и муниципалитетах, «на земле». Именно они первые сталкиваются с нештатными ситуациями, именно им по долгу службы приходиться работать с точками напряжения в обществе.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто в ежедневном режиме занимается делами нашей порой очень непростой отрасли. Без их самоотдачи невозможно было бы обеспечить межнациональный мир и согласие в нашей стране.

- Вы упомянули о сотрудничестве с депутатами Государственной Думы по разработке и коррекции стратегических и программных документов в сфере деятельности Вашего Агентства. Как Вашему ведомству вообще работалось с депутатами седьмого созыва? Всё ли желаемое, задуманное удалось воплотить в жизнь?

- Агентство с момента создания работает в тесной связке с депутатским корпусом. За прошедшее время нам удалось совместными усилиями заложить основу правового регулирования по многим направлениям государственной национальной политики, ввести механизм учёта граждан – представителей коренных малочисленных народов России, принять ряд законодательных актов по другим вопросам жизнедеятельности таких народов. Такая же работа затрагивала российское казачество. Полезные решения были разработаны и в области подготовки профессиональных кадров для нашей сферы деятельности.

Хочется отметить, что депутаты этого созыва традиционно придерживались правила: любая законодательная инициатива в столь тонкой и чувствительной сфере как государственная национальная политика должна пройти наиболее широкое общественное обсуждение и в первую очередь соответствовать ожиданиям многонационального народа нашей страны. По нашему мнению, этот принцип является залогом эффективности любого закона.

Но надо признать, что есть ещё задачи, которые в силу объективных причин не нашли своего решения. В частности, это обеспечение прав граждан из числа коренных малочисленных народов на приоритетное пользование животным миром, совершенствование вопросов реализации предоставленных им социальных и экономических гарантий. Это будет следующим этапом законопроектной работы Агентства.

- С какими профильными комитетами Госдумы, представителями депутатского корпуса складывалась наиболее комфортная совместная работа?

- Могу без преувеличения сказать, что за эти годы нам удалось достичь полного взаимопонимания со всеми комитетами Государственной Думы, принимавшими участие в работе по нашим инициативам.

- Отразилась ли на Вашей сфере деятельности эпидемия коронавируса?

- Без сомнения, пандемия внесла серьёзные коррективы в нашу жизнь и отразилась на нашей профессиональной деятельности. В том числе и поэтому Агентством был своевременно и организованно осуществлён перевод части сотрудников на удалённую работу. Сотрудники на местах были обеспечены средствами индивидуальной защиты и строго придерживались рекомендаций по профилактике распространения инфекции.

Конечно, часть реализуемых мероприятий ушла в смешанный или онлайн-форматы, что не сильно отразилось на их качестве. Предпринятые меры позволили не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки внутри ведомства и при этом не прерывать рабочий процесс.

Не менее важно, что пандемия наглядно обозначила, что коренные малочисленные народы – это одна из наиболее уязвимых групп населения нашей страны. В условиях всеобщей самоизоляции десятки тысяч людей, ведущих традиционный образ жизни, столкнулись с нарушением привычного цикла жизнеобеспечения, включая доступ к социальной и торгово-снабженческой инфраструктуре. Поэтому Агентство проводит еженедельный мониторинг ситуации в регионах, направило рекомендации по снижению влияния пандемии на сообщества коренных народов, а также по совершенствованию мер их поддержки.

- Были ли какие-то особенности, специфические задачи, которые приходилось решать ФАДН в связи с эпидемией?

- Мы провели социологические исследования в местах традиционного расселения таких народов по ряду вопросов, включая влияние эпидемии на условия их жизнедеятельности. По оценкам опрошенных людей, наибольшие проблемы вызвали перебои в сбыте продукции традиционных промыслов, в получении социальных выплат, трудности с приобретением непродовольственных товаров, необходимых для проживания на межселенных территориях, затруднения в осуществлении охоты и рыболовства.

Отдельной проблемой стала организация образовательного процесса для детей из семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, когда в ряде случаев приходилось изыскивать дополнительные средства и возможности для обеспечения учебными материалами индивидуально каждого ребёнка.

- Вы упомянули о своих коллегах, которые занимаются порой очень непростой работой. Сказали об их самоотдаче, без которой невозможно было бы обеспечить межнациональный мир и согласие в нашей стране. Эффективность управления в этой сложной профессиональной сфере действительно определяют прежде всего люди. Но люди нуждаются в поощрении, в мотивации, да просто в достойной оплате труда, наконец. Какие меры, какие решения принимаются на уровне вашего ведомства для этого? Что делается, чтобы мотивация Ваших служащих была на достойном уровне?

- С начала функционирования Агентства, мы отмечаем, что благодаря усилиям Правительства, удалось на местах обеспечить достойный уровень заработной платы. В части, касающейся поощрения сотрудников ведомства, надо сказать, что это зависит от личного вклада в достижении результата и поощряется стимулирующими выплатами, а также ведомственными наградами.

Учитывая высокий уровень ответственности, на постоянной основе ведётся повышение квалификации служащих всех уровней государственного управления.

Начиная с 2020 года все образовательные организации, осуществляющие деятельность по дополнительным профессиональным программам в области государственной национальной политики обязаны обучать государственных и муниципальных служащих по типовым программам, которые утверждены ФАДН России. Это обеспечивает единообразный подход при переподготовке и повышении квалификации сотрудников.

Совместно с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова во всех федеральных округах на ежегодной основе проводятся обучающие семинары по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации. Они направлены на расширение знаний специалистов региональных и муниципальных органов власти, работающих в сфере культуры, образования, внутренней политики и межнациональных отношений, а также представителей общественных организаций.

- Какой, по Вашему мнению, должен быть портрет эффективного госслужащего и эффективного депутата? Какой должен быть основной набор компетенций, личных качеств, ценностных установок?

- Эффективный государственный служащий, равно как и депутат, в первую очередь должен быть неравнодушным человеком. Он должен отвечать требованиям современных реалий. Уметь реагировать на возникающие проблемы в сфере своей компетенции, принимать решения в сложных условиях дефицита информации и ограниченного времени, нацеливаться на достижение результата и быть примером, объединяющим людей вокруг себя – вот необходимый стартовый набор.

Кроме этого, важно сокращать дистанцию между государством и обществом. Такая работа подразумевает наличие постоянной обратной связи, живого диалога и реагирования на поступающие запросы.

И прежде всего для людей, выбирающих этот путь, главенствующими должны быть искреннее желание служить своей стране и чувство сопричастности к происходящему. Мы надеемся, что именно такими людьми будет представлена новая Дума и приложим все усилия для продолжения эффективного и продуктивного взаимодействия с ее новым составом.

- В этой связи – что бы Вы пожелали новому депутатскому составу, который страна будет выбирать в сентябре? Над чем собирается работать ФАДН уже со следующим парламентом? Что бы вы пожелали изменить в совместной работе?

- Статус народного избранника накладывает исключительную ответственность за судьбу страны и её граждан.

Уверен, что в части, касающейся взаимодействия между всеми участниками политического процесса, такая тенденция сохранится и в новом составе Думы. Будет продолжена работа над повышением качества жизни людей, и решением поставленных руководством страны задач.

Что же касается вопросов, которые будут затронуты в работе ФАДН с новым составом депутатов Думы, то в целом мы продолжим работу по совершенствованию нормативных актов, регулирующих деятельность национально-культурных объединений наших граждан. А в частности, обязательно завершим ту работу, о которой я говорил выше.

- Пойдёте ли сами на предстоящие выборы? Что для Вас будет являться важным при принятии вашего решения как избирателя?

- Да, пойду, потому что считаю это своим безусловным долгом. Хочу напомнить, что я и сам был депутатом Государственной Думы, поэтому с уверенностью могу сказать следующее. Каждому из нас хочется жить в государстве, которое будет работать для развития нашего общества и поддерживать интересы простых граждан. В современном, быстро меняющемся мире и само государство заинтересовано в том, чтобы его граждане чувствовали себя свободными, сильными, независимыми и достойными людьми. И получая возможность повлиять на это в ходе выборов, каждый гражданин не должен оставаться безучастным. Ведь речь идёт о том, как будет развиваться наша страна, как будут жить наши дети.

Что же до ценностей, то при принятии решения важным для меня будет честность, откровенность, достойные личные качества кандидатов, их профессионализм и неравнодушие.

А голосовать планирую за стабильность.