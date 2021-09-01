Гузеева, Клявер, Слава помнят лихие школьные годы: «Мою туфельку пацаны спустили в унитаз»

Денис Клявер Фото: Личный архив

1 сентября многие звезды проводили детей в школу или институт. Теперь они слушают занимательные и не очень истории от своих наследников. Но и им есть что вспомнить. Артисты рассказали свои смешные и немного страшные истории из школьной жизни.

Денис Клявер, певец:

- Далекий 87-й год. Мне 11 лет, и я впервые в жизни выхожу на сцену. Сцена, к счастью, привычная – школьная, а повод – концерт, посвященный 8 марта. За фортепиано сидит папа, с которым мы специально к концерту разучили его песню, а в зале, на заднем ряду – мама. И, конечно, полный зал одноклассников и учителей во главе с директором школы. Папа берет первый аккорд, потом второй, я открываю рот – и ничего. От страха у меня пропал голос, и я, как рыба, открывал рот, но практически беззвучно. Конечно, я пытался что-то из себя выдавить, но бесполезно.

С горем пополам добрался до конца первого куплета, а потом увидел маму, которая активно жестикулировала возле ушей, всячески намекая, что меня не слышно. Я испугался еще сильнее и рефлекторно начал выдавливать из себя какие-то звуки. Примерно ко второму куплету люди начали что-то различать. Возможно, мне удалось пропеть даже второй припев. Но это не точно. Словом, это был апокалиптический провал! Родители вспоминали, что, оказавшись на моем первом профессиональном концерте десять лет спустя, боялись повторения ситуации. Они смогли немного расслабиться, только когда я запел, и они убедились, что меня слышно».

Певица Слава Фото: Личный архив

Слава, певица:

- Когда я была маленькой, лишних денег в нашей семье не водилось. Вещи приходилось донашивать за близкими. Не только одежду, но и обувь. И вот однажды маме удалось где-то достать туфли. Она купила их специально для меня: новые, розовые, очень нарядные! Конечно же, на следующее утро я надела обновку в школу. И, конечно же, ввязалась в драку! Кажется, заступилась за девчонок, которых задирали пацаны. У меня был коронный прием: я снимала обувь и начинала лупить ею противника. Но мальчишки уже изучили мои «боевые техники» и оказались проворнее: отобрали у меня одну туфельку и спустили ее в унитаз. Я ужасно расстроилась, но о том, что ввязалась в эту драку, ни секунды не пожалела. Шла домой с гордо поднятой головой и в одной туфле, потому что знала, что сделала все правильно, не оставив девчонок в беде».

Певица Слава Фото: Личный архив

Мария Погребняк, блогер, предпринимательница:

- Урок химии. Контрольная. Я была совсем не готова. Перед этим я сильно поссорилась со своей подругой, и она не дала мне списать. Меня это очень разозлило, поэтому на эмоциях прямо на уроке я отрезала ее длинный хвостик. Потом я решила извиниться, и не подумав, подарила ей красивые резиночки для волос. Из-за этого она ещё сильнее на меня обиделась. Меня хотели даже выгнать из школы, но простили. До сих пор стыдно за это.

Мария Погребняк с детьми Фото: Личный архив

Роман Архипов, певец:

- День рождения моего друга Дениса. У него у одного из первых появился микрофон-караоке «Little Singer». В то время это было новшество. Мне очень хотелось петь, но из всех треков, которые были в этом микрофоне, я знал только одну: «My heart will go on». Уровень английского, конечно, не позволял мне ее исполнять, но меня это не смутило. Возможно, сейчас мне было бы стыдно за это выступление, но тогда ничуть!»

Роман Архипов Фото: Личный архив

Роман Архипов Фото: Личный архив

Лариса Гузеева, актриса, телеведущая:

У Ларисы ситуация была не похожа на другие – ее мама работал в той школе, где училась будущая звезда. Ругали Ларису не за учебу, а чаще за поведение.

Лариса Гузеева Фото: Личный архив

Гузеева вспоминала: «Мама периодически говорила: «Дочь, ну пожалуйста, пожалей меня. Только порог учительской перешагиваю, а мне: «А ваша Лариса…» Мама говорила, что когда я закончу школу, она будет самой счастливой учительницей на свете. На выпускной линейке даже подарила мне цветы со словами: «Слава тебе Господи».

Лариса Гузеева Фото: Личный архив

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