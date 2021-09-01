«У региона есть перспективы для развития экономики»: губернатор Тюменской области посетил Уват с рабочей поездкой

Александр Моор лично проверил надежность верстаков в новой школе. Фото: правительство Тюменской области. ​

Экономика и социальная сфера динамично развиваются в Уватском районе Тюменской области. Об этом заявил губернатор Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в муниципалитет 31 августа. Глава региона посетил новую школу, побывал на предприятии по воспроизводству ценных видов рыб и на Тямкинском месторождении Уватского проекта Роснефти.

УКРАШЕНИЕ РАЙЦЕНТРА

Около полутора миллионов мальков муксуна, свыше 80 тысяч недавно вышедшей из икры стерляди и более 270 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в реки работники уватской компании «МБМ» за последние три года, доложил главе региона руководитель предприятия Леонид Брюшко. Инвестиционный проект по созданию в Увате рыбоводного производства развивается с 2016 года. За это время построены инкубационный цех с установкой для сиговых и осетровых видов рыб и другие производственные помещения. Общий объем инвестиций уже составил 60 млн рублей, создано 10 постоянных и 15 сезонных рабочих мест.

Завершение инвестпроекта запланировано на 2023 год – на предприятии намерены заняться искусственным воспроизводством нельмы. Первый эксперимент дал положительный результат.

«Восстановление запасов рыбы ценных пород, компенсация ущерба, наносимого природе промышленными компаниями, – очень актуальная задача, – отметил Александр Моор. - Поэтому деятельность рыбоводных предприятий очень важна для региона».

Губернатор посетил школу, рассчитанную на 360 мест, которая открывается в Увате 1 сентября. Осмотрел кабинеты химии, математики, информатики, технологии, робототехники и начальных классов, библиотеку, актовый и спортивный залы, уличную игровую площадку и спортивный комплекс.

«Учебное заведение построено по типовому проекту, который уже не раз использовался в регионе. Такой подход себя оправдывает с точки зрения экономики», – говорит Александр Моор. По словам главы администрации Уватского района Сергея Путмина, открытие школы даст новые перспективы для развития правобережной части Увата.

ПЛОЩАДЬ НЕФТЯНИКОВ

Рядом со школой при активном содействии предприятия «РН-Уватнефтегаз» строится площадь Нефтяников. Она станет настоящим украшением районного центра. На территории 4,6 тыс. кв. метров расположатся стационарная сцена и арт-пространство для организации выставок, скейтпарк и велосипедная дорожка, летнее кафе, беседки и другие рекреационные объекты.

«Развитие Увата прочно связано с реализацией Уватского проекта ПАО «Роснефть». Поэтому можно только приветствовать инициативу руководства муниципалитета о создании в райцентре площади Нефтяников. Это поможет увлечь нашей профессией молодежь», – сообщил генеральный директор предприятия «РН-Уватнефтегаз» Николай Сюткин.

«Площадь Нефтяников не случайно соседствует со школой. Отправляясь каждый день на уроки, ребята будут понимать, что могут получить востребованные в нефтегазовой отрасли профессии и применить свои таланты на родной уватской земле», – сказал глава региона.

На Тямкинском месторождении Уватского проекта Александр Моор и Николай Сюткин торжественно открыли новый вахтовый жилой комплекс на 376 мест. Кроме уютных двухместных комнат со всеми удобствами, здесь имеются столовая, медицинский кабинет, спортзал с тренажерами, бильярдная и прачечная. По мнению отметивших новоселье нефтяников, их новое жилье не уступает, как минимум, трехзвездочному отелю.

«В новом жилом комплексе созданы очень комфортные условия для полноценной жизни и отдыха, в том числе для занятий спортом. В столовой – великолепное меню, ведь крепкие мужчины, работающие на свежем воздухе, должны хорошо питаться. Не только зарабатывать прибыль, но и с уважением относиться к людям – одна из важнейших миссий компании», – отметил глава региона.

ПЕРСПЕКТИВЫ В СЕРВИСЕ

Александр Моор осмотрел производственные мощности Тямкинского месторождения. Он посетил куст скважин № 2, центральный пункт сбора нефти и испытательную химико-аналитическую лабораторию. Губернатор подчеркнул, что предприятие «РН-Уватнефтегаз» является не только одним из крупнейших в регионе налогоплательщиков, но и входит в число ведущих заказчиков для тюменских промышленных и сервисных предприятий.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Тюменской области появлялось как можно больше предприятий, способных качественно выполнять весь комплекс работ, которые требуются нефтегазовым компаниям. Спрос со стороны нефтяников большой. Поэтому у региона есть перспективы и резервы для развития нашей экономики в этом направлении», – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор тепло поздравил нефтяников с 20-летним юбилеем Уватского проекта и приближающимся профессиональным праздником – Днем работника нефтяной и газовой промышленности.