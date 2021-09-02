Психолог рассказала, как помочь первокласснику не стать изгоем в школе

Начало школы – важная пора и для детей, и для родителей. Особенно много волнений у тех, кто только начинает свой путь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Начало школы – важная пора и для детей, и для родителей. Особенно много волнений у тех, кто только начинает свой путь. Как сложатся отношения в классе? Будет ли ребенок успевать в учебе? Найдет ли новых друзей? О том, какие есть тонкости в построении отношений между ребятами в начальной школе, kp.ru рассказала кандидат психологических наук, заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии МГППУ Ольга Крушельницкая.

Первоклассники обычно все – «новенькие». Они еще не знают друг друга, не успели начать что-то делать вместе. Редко в классе оказываются ребята, которые дружили еще до школы. На этом этапе отношения – только эмоциональные, а самое важное для детей – воспринимать ту информацию и впечатления, которые они получают в школе. Кто-то им кажется более симпатичным, кто-то – менее.

- В первом классе на основе симпатии складываются приятельские отношения между двумя-тремя, а может и большим количеством одноклассниками. Появляется объединяющее чувство «мы» в своей микрогруппе более симпатичных друг другу ребят. В первые несколько недель школьной жизни становится ясно, что какие-то дети больше нравятся одноклассникам. Их начинают воспринимать как лидеров, чьи слова и дела влияют на остальных и служат примером для подражания, - говорит Ольга Крушельницкая.

На то, кто может стать лидером, а кто – окажется «в стороне» класса, в роли «аутсайдера» помимо просто симпатии влияют и личностные особенности детей.

- Аутсайдерами больше других рискуют стать дети, отстающие в учебе, замкнутые, не умеющие адекватно общаться, со сниженной или завышенной самооценкой, агрессивные, высокотревожные, неопрятные. Большое значение имеет то, как ребенок умеет общаться и проявлять себя. Лидирующие позиции достаются общительным, дружелюбным и интеллектуально продвинутым детям, - считает психолог.

Большую роль в том, какое социальное устройство сложится в классе, в младшей школе играет учитель. У него есть возможности для регулирования взаимоотношений между одноклассниками.

- Высказывая одобрение ребенку, особенно первокласснику, учитель фактически «назначает» его лидером. Разумеется, если одобрение справедливо, с точки зрения детей, - говорит Ольга Крушельницкая. - В первые школьные годы ребенок активно стремится стать «настоящим школьником», адаптируется к своей социальной роли и к новым отношениям со сверстниками и взрослыми. В этом ему помогает учитель – источник важнейших «школьных» знаний, который организует ведущую для развития ребенка этого возраста учебную деятельность. И во вторую очередь ребенок 6 – 7 лет ориентируется на лидеров – наиболее популярных одноклассников. Какой-то жесткой иерархии, по типу дедовщины, в обычной общеобразовательной школе, как правило, нет. Но лидеры и аутсайдеры чаще всего есть.

Первоклассники обычно все – «новенькие». Они еще не знают друг друга, не успели начать что-то делать вместе. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЮ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК НЕ СТАЛ «ИЗГОЕМ» В КЛАССЕ

Чтобы первоклассник гармонично вошел в школьную жизнь, важно развивать в нем навыки саморегуляции, то есть умение справляться с сильными эмоциями в соответствии с ситуацией. Как это можно сделать?

1. Спрашивайте, что было в школе интересно, что давалось сложно. Помните, что все, что ребенок вам рассказывает, важно! Чем дольше беседуете, размышляете с ребенком о школьной жизни, тем лучше. Не обрывайте разговор однозначными решениями – разбирайтесь в ситуации вместе. В одних случаях ребенок сможет решить, с вашей помощью, ситуацию самостоятельно, а в других может потребоваться вмешательство взрослых.

2. Отправляя ребенка в первый класс, родителям стоит сформировать у него позитивный образ школы, того места, где он узнает много интересного и полезного, научится важным вещам. Будут красивые учебники и тетради, настоящая школьная форма и вообще - быть учеником почетно! В школе приобретают знания и учатся дружить.

3. Не стоит выражать сомнение в личности учителя или школы в целом – это только повысит тревожность ребенка, ослабит его личность. Подрыв доверия к школе ведет к неуспешности в учебе и взаимоотношениях.

4. Ребенок пошел в школу? Родители гордятся своим первоклассником, им интересно все, что связано со школой, - вот это и создает задел для его успехов. Беседовать с ребенком нужно не только об уроках и заданиях, но и о дружбе, об одноклассниках. Если родители всегда «на связи», действительно готовы поддержать ребенка и помочь ему, если будут затруднения, то это большой шаг к тому, чтобы первоклашка и учился хорошо, и со сверстниками общался без проблем. Иначе – растет тревожность, недоверие к школе и всему, что с ней связано, а это – плохая основа для хороших отношений.

5. Научите ребенка отвечать на неприятные действия одноклассников неагрессивно, нейтрально или с юмором. Например, на обидную кличку чаще всего не стоит реагировать. «Нападающий» поймет, что потроллить не удалось, и отстанет. Можно «вернуть» оскорбление: «Кто так обзывается, тот сам так называется»; «Приятно познакомиться, а меня Саша зовут». Или дать понять однокласснику, что тот сам себе вредит: «Что-то мне не хочется дружить с тобой».

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