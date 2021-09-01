Бриллианты Барановской, декольте Волочковой и дочки Джигана в брендах: как звезды и их наследники выглядят на линейках в элитных школах

Джиган и Оксана Самойлова не экономят на учебе дочерей и на их "луках". Фото: Инстаграм

В первый день осени лента Инстаграма традиционно взорвалась букетами, бантами и школьной формой. А на страничках звезд шоу-бизнеса к этому буйству красок добавился также блеск бриллиантов и лоск брендовых сумочек.

Ксения Бородина с дочерьми. Фото: Инстаграм

Одной из самых "звездных" площадок в этом году стала подмосковная гимназия имени Примакова: здесь встретились сразу несколько знаменитых мам. Так, Ксения Бородина привела на линейку не только 12-летнюю Марусю, но и пятилетнюю Тею - она будет учиться в дошкольном классе. На 1 сентября телеведущая нарядилась в костюм от Balmain за 326 тысяч рублей, а дочкам, облаченным в строгую форму, вручила по бренду в руки: старшей достался рюкзак от Dolce & Gabbana, младшей - от Gucci (около 40 тысяч рублей за каждый).

Кети Топурия с дочкой. Фото: Инстаграм

В так называемой предшколе вместе с Теей будет учиться и дочь Кети Топурии от первого брака - шестилетняя Оливия. А в седьмой класс той же гимназии пошла дочь Юлии Барановской Яна. Обе знаменитости в брючных костюмах выглядели скромно, и лишь кольцо с огромным бриллиантом, сияющее на пальце телеведущей, подчеркивало ее финансовую состоятельность. Кстати, годовое обучение в гимназии Примакова стоит 800 тысяч в год. Вот и линейку в элитной школе провели на высшем уровне: на празднике, который вел Дмитрий Губерниев, выступил глава МИДа Сергей Лавров и вернувшиеся из Токио спортсмены олимпийской сборной.

Юлия Барановская с дочкой. Фото: Инстаграм

Дети Филиппа Киркорова с дедушкой. Фото: Инстаграм

Филипп Киркоров мог бы затмить на школьной линейке всех звездных родителей вместе взятых, но певец не успел вернуться из фэшн-командировки. Королевских наследников в элитную загородную школу отвел дедушка Бедрос: Алла-Виктория пошла в четвертый класс, Мартин - на год младше. За образование каждого отпрыска Киркоров платит около 1,3 млн рублей в год. Кстати, дочь Филиппа Бедросовича растет модницей: на 1 сентября она пришла в туфельках от Dolce & Gabbana за 23 тысячи рублей.

Сергей Лазарев с детьми. Фото: Инстаграм

Не устоял перед "дольче" и Сергей Лазарев: на первую линейку он нарядил сына Никиту в брендовый пиджак стоимостью около 50 тысяч рублей. Впрочем, этот предмет гардероба свою цену отработал: наследник певца уже выгуливал пиджачок на фотосессиях и детских праздниках. Кстати, вместе с братом будет учиться и трехлетняя Аня: она пошла в детский сад при той же частной школе.

Алла Пугачева с детьми и внучкой. Фото: Инстаграм

Алла Пугачева и Максим Галкин появились на пороге Первой московской гимназии в деревне Липки с тремя детьми: кроме второклассников Лизы и Гарри, с ними появилась внучка Примадонны Клавдия Земцова, которая на полтора года старше своих тети и дяди. За образование двойняшек Пугачева и Галкин платят почти 3 млн рублей в год, но на линейке вип-персоны перед детьми не распинались: вместо них пригласили барабанщиц и мимов. Кстати, Клава учится в другой школе - два года назад Кристина Орбакайте перевезла дочь из Америки в столицу.

Дети Дианы Арбениной. Фото: Инстаграм

Другие двойняшки - 11-летние дети Дианы Арбениной Марта и Артем ходят в международную школу "Брукс", которая открылась в престижном районе всего три года назад. Обучение на английском, которое "пронизано духом и традициями Британии", влетает их знаменитой маме в копеечку: годовой прайс за каждого ребенка - около 2 млн рублей.

Сын Прилучного и Муцениеце. Фото: Инстаграм

Дочь Прилучного и Муцениеце. Фото: Инстаграм

Разведенные Павел Прилучный и Агата Муцениеце по традиции воссоединились на торжественной линейке: в этом году их сын Тимофей стал второклассником, а пятилетняя дочь Мия пошла в нулевой класс. Годовой «абонемент» в элитной гимназии Leaders International School обходится знаменитым родителям в 315 тысяч рублей на каждого наследника.

Гарик Харламов с дочкой. Фото: Инстаграм

А вот Кристина Асмус, похоже, вовсю готовится к громкой театральной премьере. По крайней мере, во второй класс элитой школы "Президент" в Жуковке дочь Настю отвел отец-юморист. За любимое чадо Гарик Харламов ежегодно выкладывает 1,6 млн рублей.

Анастасия Волочкова с дочкой. Фото: Инстаграм

Анастасия Волочкова, которая поздравила дочь Ариадну с переходом в 10-й класс, умудрилась оконфузиться даже на школьной линейке. Рядом с подростками в белых рубашках королева шпагатов позировала в смелом наряде с шнуровкой на груди, смущая учеников отсутствием белья. "Хоть без шпагата - и на том спасибо!" - возмутились в соцсетях.

Ариела и Лея на школьной линейке. Фото: Инстаграм

Джиган и Оксана Самойлова отвели сразу двух дочек в британскую частную школу Russian International School в Барвихе. Первоклассница Лея и ученица 4 класса Ариела обойдутся родителям в 2,4 млн за двоих в год. Кроме того, еще 500 тысяч рэперу и блогерше пришлось отдать за зачисление в первый класс. Школьная форма у сестер стандартная, а вот все остальное - туфли, заколки, сумочки - сплошные бренды. Даже гольфы дочкам и те купили от Dolce & Gabbana (от 4 тысяч рублей за пару).