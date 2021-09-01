На линейке 1 сентября в одной из школ Хабаровска изумленным детям показали танец живота

Выяснилось, что танцевала учительница танцев — педагог дополнительного образования

День знаний в Хабаровске только начался, но уже успел оставить след в истории. Социальные сети утром 1 сентября облетело яркое видео. Судя по нему, на линейке в честь начала учебного года в одной из школ выступила экзотическая танцовщица. Детей концерт едва ли заинтересовал, а вот пользователи соцсетей среагировали более чем бурно.

Традиционно на линейках в День знаний действительно проходят небольшие выступления талантливых школьников. Обычно первоклассники читают стихи, ребята из среднего звена поют песни, а старшеклассники дают первый звонок. Но экзотический танец живота с реквизитом в виде птичьих крыльев – это что-то новенькое. Пока остается непонятным, кто же именно согласился станцевать в полуголом виде на улице в +19 градусов - нанятая артистка, школьная суперзвезда или же кто-то из учителей.

Позже выяснилось, что танцевала учительница танцев — педагог дополнительного образования.

Естественно, такое зрелище не оставило равнодушными пользователей соцсетей, которые сразу же принялись рассуждать, что же произошло.

- Это танцы для взрослых, но никак не на 1 сентября, - возмутилась пользовательница соцсетей.

- Танец, конечно, красивый, но, по моему мнению, девушка ошиблась адресом. Да и песня вообще не в тему, - прокомментировала другая хабаровчанка.

Но в основном жителей города ситуация рассмешила. Многие ожидали классического первого звонка и песню о школе, а тут - сюрприз. Некоторые пользователи соцсетей даже нашли позитивные моменты.

- Следующее 1 сентября папы точно не пропустят, - уверил всех хабаровчанин.

- А выпускной можно будет увидеть? - заранее поинтересовался комментатор.

ОФИЦИАЛЬНО

Между тем, в Управлении образования Хабаровска выступление на линейке не оценили:

- Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний, - прокомментировала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования Хабаровска.

Она добавила, что управление образования считает такие инициативы неприемлемыми. Администрацией организована служебная проверка в отношении как директора школы, так и административного персонала. По результатам проверки будут приняты управленческие решения. Информация будет опубликована в официальных ресурсах администрации.

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