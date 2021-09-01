Построенная «Роснефтью» школа в Тулуне стала координационным центром Всероссийской программы «Шаг в будущее»

Фото пресс-службы Роснефти

Школа «Новая Эра» в городе Тулун Иркутской области стала координационным центром Всероссийской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее». В новом учебном году на базе школы пройдет зональная научно-практическая конференция, в ходе которой учащиеся Иркутской области представят исследовательские проекты. В «Новой эре» также открывается спортивный клуб «Лига чемпионов».

Напомним, по поручению Владимира Путина «Роснефть» в рекордные сроки – за 300 дней, построила и полностью оснастила школу «Новая Эра» в пострадавшем от сильного наводнения в 2019 году городе Тулун. Для выполнения поручения президента страны на строительной площадке в сложных климатических условиях, при низких температурах ежедневно трудились более тысячи строителей. Работы велись практически в круглосуточном режиме.

Техническое оснащение школы позволило ей стать уникальным многофункциональным образовательным комплексом. Современное оборудование дает возможность организовывать учебный процесс на высоком уровне. По итогам первого учебного года выпускники школы в Тулуне поступили в ведущие высшие учебные заведения страны.

1 сентября 2021 года школа открыла двери для 1252 учащихся, из них 130 – первоклассников. Здание площадью почти 23 тыс. м2 состоит из пяти учебных блоков. В ней размещается 67 учебных кабинетов. Учебные блоки организованы по принципу разделения младшей, средней и старшей школы с разными входными группами и гардеробами. Разработана система навигации, позволяющая легко ориентироваться в школьном пространстве. Она включает в себя цветовые, настенные и напольные элементы.

В школе организованы шесть кабинетов информатики, класс детской робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс, лингафонный кабинет, музей с выставочно-образовательной экспозицией. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты естествознания, математики, физики, химии, биологии и географии – цифровыми лабораториями.

Спортивный клуб «Лига чемпионов» расширит возможности вовлечения школьников во внеурочную деятельность по общеразвивающим программам разных видов спорта - плавание, баскетбол, волейбол, футбол, фитнес. Цель клуба – принимать участие в Президентских играх и различных состязаниях, а также вырабатывать у ребят лидерские качеств.