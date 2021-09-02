Пятнистые «крестники» Стивена Сигала, Памелы Андерсон, Димы Билана и «Комсомольской правды»

Впервые дальневосточный леопард упоминается в договоре 1637 года между Кореей и Китаем. Ну как упоминается – корейцы должны были посылать Китаю ежегодно 100 – 142 шкуры леопардов.

Впервые как самостоятельный вид описан немецким натуралистом Германом Шлегелем в 1857-м. И то на основании шкуры, добытой в Корее. В 1870 году Николай Пржевальский сообщал, что встречал его по всей территории Уссурийского края, но в меньшем количестве, чем тигра. Лишь в 1972 году первое подробное описание составили Владимир Гептнер и Аркадий Слудский.

В стародавние времена встречали дальневосточного леопарда от Прибайкалья до Уссурийского края, на всем Корейском полуострове и в северо-восточном Китае. Но редко – их всегда было мало. На территории России на рубеже XIX – XX веков численность составляла около 150 особей, но и эти данные ученые считают преувеличенными. А в 1930 –

1940-х годах в наших заповедниках в плановом порядке уничтожали всех хищных животных. Леопарды чудом сохранились лишь благодаря врожденным качествам – осторожности и умению скрываться от главного врага – человека. Других у него в природе нет. Даже тигры с ними не связываются.

Охоту на них у нас запретили лишь в 1956-м.

В начале 70-х в Приморском крае обитало три десятка леопардов. В 2000 – 2008 годах после масштабных исследований сообщили о 18 самцах и 19 самок.

В феврале 2013 года насчитали 49 леопардов. Из них 34 – обитатели национального парка «Земля леопарда». К 2018 году популяция увеличилась до сотни особей.

ТТХ

Длина тела – 107 – 136 см.

Вес самцов – до 50 кг, самок – до 42,5 кг.

Размер участка самца 238 – 316 км², у самок 107 – 128 км².

Пятнистый олень занимает основную долю в рационе. Но ест леопард всё – от мелких грызунов до оленей любого размера. Отмечены случаи нападения на медведей.

Размножаются крайне медленно: самки обычно рожают 1 – 2 детенышей, беременность может происходить один раз в три года.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» могут долго и с любовью рассказывать о своих питомцах, а составленное ими досье на каждую особь – не только занимательное чтиво, но и прекраснейший фотоальбом.

У большинства из них – только номера, но благодаря «хранителям» безымянных леопардов становится все меньше. Итак, М – самец, F – самка, UN – пол пока не определен.

Имя Лорду в 2013-м придумывала вся Россия. Такое внимание он заслужил благодаря необычно широкому белому окаймлению передних лап в виде перчаток. Победительницей конкурса стала предприниматель Полина Котова из Каменск-Уральского (Свердловская область).

Лорд родился в 2007 году. Три года после первого появления в объективе где-то пропадал. Вернулся в очень запоминающуюся дату – 11.11.11.

Имя Сочи самка Leo 21F получила от сотрудников «Комсомольской правды». Даже пол ее на тот момент был неизвестен. Но было известно, что в Сочи в 2014 году пройдет зимняя Олимпиада. Вот и дали читатели, зрители и слушатели «КП» нейтральное имя. В 2015 году она вошла в короткий список «матерей-героинь», родивших на «Земле леопарда» 16 малышей.

Имя Памела очень изящной кошке Leo 38F в 2015 году дала американская актриса, член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон. Сертификат хранителя леопарда на встрече в Кремле актрисе вручил руководитель администрации президента, председатель наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» Сергей Иванов. В 2016 году Памелу (в смысле леопарда) впервые заметили с котенком. Год спустя малышке присвоили номер Leo120F. А в 2018 году эта самка также отмечена с котенком. Таким образом ученым стало известно, что Памела стала бабушкой.

Королева Борте – так назвал «своего» леопарда американский актер Стивен Сигал. Как в воду глядел: самка нарожала 16 малышей, чем оправдала свое имя. Ведь Борте, первая жена Чингисхана, тоже родила много детей.

Имя Симба леопарду Leo 14M выбрал заместитель председателя правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Симба весь в делах: регулярно обходит весь свой участок, что все шесть фотокамер отмечают 18 раз.

Леопард Валера назван так хоккеистами клуба «Адмирал» в честь Валерия Харламова.

Байкал (Leo 64M) впервые попал в объективы фотоловушек в 2014 году в сопровождении матери Грации (Leo 23F). А уже в 2017-м – молоко еще на морде не обсохло – его застукали с самкой. И ведь, несмотря на молодость, отбил у кого-то! А имя ему дал телеведущий Николай Дроздов.

Виктор отличается сдержанностью и склонностью к интроверсии. На кадрах все время погружен в свои мысли. Совсем недавно у него появился хранитель – певец Дима Билан.

– Меня потрясло и очень порадовало предложение стать хранителем, – говорит музыкант. – В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать... Я очень счастлив в какой-то степени быть причастным к будущему этого леопарда.

Leo 177F и Leo 163UN – леопарды-загадки. Попадали в поле видимости фотоловушки по одному разу – и то ночью. А вот Leo 151UN – большой любитель позировать: появившись в кадре, подолгу не покидает его и демонстрирует себя со всех ракурсов. Будто знает, что его снимают. Не уступает и Тара – она обожает крупные планы! Расположившись точно напротив фотоловушки, подолгу умывается, играет и отдыхает. Имя Тара получила в 2020 году голосованием зрителей документального фильма «Земля леопарда, или Феномен человека».

Степа появился в заповеднике «Кедровая падь» из ниоткуда – сразу взрослым самцом. Большая редкость. Он прекрасный альпинист – любит прохаживаться по вершинам сопок. Имя – в честь героя стихов Сергея Михалкова «Дядя Степа» – дали сотрудники управления МВД по Приморскому краю. Полицейские давно оказывают поддержку парку в борьбе с браконьерами.

Дерсу – настоящая фотомодель: только в 2013 году сфотографировался 23 раза. При этом трижды устроил полноценные фотосессии, демонстрируя себя во всех ракурсах, потягиваясь, зевая и кувыркаясь в снегу. Получил имя на конкурсе среди жителей Приморского края.

СПРАВКА

ФГБУ «Земля леопарда» создано 21 мая 2012 года. Под руководством учреждения – природные территории Приморского края: биосферный заповедник «Кедровая падь» (старейший на Дальнем Востоке) и национальный парк «Земля леопарда». Главная задача: сохранение и восстановление единственной в мире популяции дальневосточного леопарда – самой редкой в мире крупной кошки.

«Земля леопарда» считается «самой кошачьей» охраняемой природной территорией России: здесь обитают четыре вида диких кошек – дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. Все, кроме рыси, – краснокнижные.

ФГУП располагает крупнейшей в России сетью фотомониторинга: 400 фотоловушек, распределенных по всей территории парка.

Учреждение находится под управлением Министерства природных ресурсов и экологии.