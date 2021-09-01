Европа, Китай и Турция скупают российские продукты, экспорт вырос на 18%: Что теперь будет с ценами на еду

По итогам восьми месяцев 2021 г. экспорт отечественного агропрома вырос более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фото: Мария ЛЕНЦ

КИТАЙЦЫ ВЫКУПАЮТ НА КОРНЮ

Недавний рост цен на овощи никак не связан с резким увеличением экспорта отечественной сельхозпродукции. В этом заверил kp.ru зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Сергей Лисовский.

Ранее СМИ со ссылкой на Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») сообщали, что по итогам восьми месяцев 2021 г. экспорт отечественного агропрома вырос более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост идет стабильно — такие же результаты были и по итогам полугодия.

- Главное направление экспорта — это зерновые, масличные культуры (рапс, соя, подсолнечник), сахар, подсолнечное, рапсовое и другие масла, - сказал Лисовский. - В Зауралье и Западной Сибири переработчики останавливают производство, потому что китайцы выкупают все масличные на корню и нам перерабатывать уже нечего — чтобы остановить этот поток, ввели вывозные пошлины…

ЕВРОСОЮЗ — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ЕДОКОВ

По словам эксперта, за границей, особенно, в странах Евросоюза, прежде всего ценятся российские масличные.

- Это вообще наш приоритет, - без тени сомнения сказал Лисовский. - Это сложная культура, требует больших площадей. В хозяйстве доля масличных не может превышать 10-15 процентов от всех посевных площадей, потому что они сильно истощают почву и нужен постоянный севооборот — то есть нельзя их выращивать несколько лет на одном и том же месте, надо пересаживать на свежую почву. А так как в Европе площадей гораздо меньше, они не могут себе позволить большое производство масличных культур.

Зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Сергей Лисовский. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Вообще Евросоюз — один из основных потребителей нашей агропродукции. Спрашивается, а как же санкции?

- А у них санкции только на наше мясо и молочную продукцию, - пояснил Лисовский. - А на зерновые, масличные и масло они никаких санкций не водили.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ КОРМА

Но не приведет ли рост экспорта к росту цен на внутреннем рынке? Ведь если отправлять товар за рубеж выгодно из-за того, что там его можно продать дороже, и нет никаких запретов, то бизнес так и делает. В результате внутри страны образуется дефицит и цена растет. Так было, например, с бензином. А с продовольствием что, другие механизмы?

- Нет, механизмы примерно те же, - говорит Лисовский, - Но у нас достаточный запас сельхозкультур, и мы не экспортируем то, чего самим не хватает — за рубеж идет то, чего у нас в избытке. Кроме того, если отток продукции приводит к дефициту внутри страны, то вводятся экспортные пошлины. Внутренние цены если и повышаются, то не из-за дефицита, а из-за общемирового роста цен — это они привели к росту стоимости зерновых и масличных. Из-за этого подорожали и корма в птицеводстве и животноводстве.

В РОСТЕ ЦЕН НА МОРКОВКУ ЭКСПОРТ НЕ ВИНОВАТ

К росту цен на овощи, особенно на морковку экспорт отношения не имеет.

- Рост цен на морковку никак не связан с ростом экспорта, - сказал Лисовский. - Мы морковку не экспортируем. Как и весь так называемый борщевой набор. К росту цен на него привел плохой урожай, неаккуратное хранение — продукция прошлого года не дожила до весны этого года, поэтому образовался дефицит. И отсутствие планирования. Если раньше в СССР каждый председатель горисполкома знал, сколько у него морковки и свеклы, то сейчас на диком рынке никто не планирует. Более того, дефицит даже интересен торговым сетям. Вот был я недавно в Курганской области — там картофель 50 рублей за килограмм. А в Краснодарском крае уже пошел урожай. Там оптовая цена на картофель 15 рублей за килограмм. Если бы в Курганской области торговые сети хотели снижать цены, они могли заключить договор с краснодарскими хозяйствами и в течение недели заполнить магазины молодым картофелем — вышло бы по 25 рублей за килограмм. И так со всеми овощами. Никто не занимается доставкой недорогой продукции с юга, торговлю устраивают высокие цены.

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Источник: ФГБУ «Агроэкспорт»