В США начинается суд над самой молодой в мире мошенницей-миллиардершей. Она обещала определять все болезни по капле крови

Элизабет Холмс перед началом судебного заседания. Фото: REUTERS

Проект основательницы компании с псевдогреческим названием Theranos Элизабет Холмс казался многообещающим. В начале 2010-х годов эксперты и обыватели были уверены, что 19-летняя Холмс совершит революцию в научном мире. Ее даже прозвали «Стивом Джобсом в юбке». Девушка планировала создать аппарат, способный определять по капле крови заболевание.

Но спустя шесть лет, Холмс грозит 20 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве, а также штраф в размере 3 млн долларов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В 2003 году, когда Элизабет Холмс бросила учебу в Стэнфордском университете, в голову ей пришла шальная мысль о стартапе. Девушка задумала выпустить чудо-аппарат, который облегчит жизнь всем. Прибор должен был выявлять на ранних стадиях не только грипп и ротовирус, но даже рак и ВИЧ-инфекцию.

Объясняла Холмс свой «прожект» просто: в детстве она до смерти боялась уколов. А так как таких «трусов», как она, миллионы, то им следует помочь. Достаточно уколоть палец, выдавить чуть-чуть крови, нанести капельку на экран аппарата и сразу узнать, чем болеешь.

Мини-лаборатория от компании Theranos.

Холмс обещала, что совсем скоро медицинский чудо-аппарат «Эдисон» будет стоять в каждом доме, словно айфон, разработанный Стивом Джобсом. Сравнения с Джобсом импонировали американке, поэтому к работе над дизайном она привлекла команду сотрудников Apple, чтобы «Эдисон» наверняка походил на «яблочный» смартфон. Да и сама Холмс решила не отставать: она начала носить черные водолазки и черные узкие штаны.

Подражая Джобсу, основательница Theranos часто надевала скромную черную водолазку.

«ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ КАПЛИ»

В 2013 году Холмс начала продвигать свой чудо-аппарат на рынке. Она подписала договоры о поставках «Эдисона» в сети аптек Walgreens и супермаркетов Safeway. Для убедительности Элизабет рассказывала потенциальным покупателям, что приборы уже протестировали в армии. Разумеется, никаких доказательств тому она не предъявляла, как и медицинские заключения, что «Эдисон» способен выявлять смертельные болезни.

В очередь за чудо-аппаратом выстроился весь американский истеблишмент. В их ряды затесался бывший президент Билл Клинтон, экс-министр образования Бэтси Девос, а также миллиардер Руперт Мердок. Ну и конечно простые американцы рвались заполучить за небольшие деньги передовой медицинский прибор.

В Theranos вкладывали многомиллионные инвестиции. В итоге капитализация компании достигла 9 млрд долларов, а Элизабет Холмс стала самой молодой миллиардершей. Time назвал ее одной из «100 самых влиятельных людей в мире». А актер Джаред Лето заявил, что Холмс -«единственный человек, который заставляет чувствовать других ленивыми придурками».

2015 год, Элизабет Холмс с вице-президентом США Байденом. Фото ZUMA/TASS

ДУРНАЯ КРОВЬ

Но планы Холмс разрушило расследование журналиста газеты Wall Street Journal Джона Каррейры. В 2015 году он принялся изучать деятельность Theranos со дня основания. После интервью с бывшими сотрудниками, выяснилось, что работникам угрожали и запугивали, требуя скрывать реальный расклад вещей. Фактически запрещали признавать, что «Эдисон» - пустышка в красивой обертке. Некоторых - чрезмерно честных - увольняли.

Все дело в том, что одной капли крови явно недостаточно для постановки диагноза. Видимо, осознав это, основной разработчик «Эдисона» Йан Гиббонс и покончил с собой в 2013 году накануне выступления в суде по защите своего изобретения.

После публикации в газете расследования Каррейры, а также выхода его книги «Дурная кровь», против Theranos были поданы сотни исков. Люди жаловались, что чудо-аппарат ошибочно ставил страшные диагнозы. А в 2016 году Министерство здравоохранения и социальных служб США запретило Theranos проводить анализы крови.

Элизабет Холмс на вечеринке "Сотня самых влиятельных людей по версии журнала Time", 2015 год. Фото: ZUMA/TASS

Еще через два года Элизабет Холмс сама объявила о закрытии компании. Также ей удалось добиться мирового соглашения с Федеральной комиссией по ценным бумагам. Все издержки стоили миллиардерше 500 тысяч долларов и запрета занимать руководящие должности в течение 10 лет.

ВСЕМУ ВИНОЙ ЛЮБОВЬ

Но на этом беды мошенницы-изобретательницы не закончились. В 2018 году против Холмс и экс-возлюбленного Рамеша Балвани возбудили дело по статье "мошенничество". Так как пара не препиралась с правосудием, их выпустили под залог.

Впрочем оба они готовы отстаивать свое имя в суде. Но, видимо, уже порознь. Ведь Элизабет планирует обвинить бывшего возлюбленного в эмоциональном давлении, мол, это он подтолкнул ее на эту авантюру.

Рассмотрение дела в суде Калифорнии переносилось четыре раза из-за пандемии коронавируса. Впрочем, оно может растянуться еще года на три. Не так давно стало известно, что доказательства, лежащие в основе судебного разбирательства, исчезли. Прокуратура утверждает, что сотрудники Theranos уничтожили базу данных, в которой в течение трех лет хранились сведения о верных и ложных тестах.

Адвокаты Холмса в свою очередь обвинили следствие в утере доказательств.

В итоге судья постановил, что пациенты, которые будут выступать по делу, не смогут говорить о финансовом, физическом или эмоциональном ущербе - только о фактах. Например, пациент, которому поставили диагноз рак, не сможет заявить об эмоциональном ущербе от новости о ложном диагнозе. Вместо этого он может сказать только, что он прошел еще один тест, который показал, что у него нет онкологического заболевания.