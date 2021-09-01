Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил министру нефти Индии проект «Восток Ойл»

Председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

1 сентября главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин встретился с министром нефти и природного газа, министром строительства и городского хозяйства Индии Хардипа Сингха Пури. Обсуждались вопросы развития совместных проектов, сотрудничества в области нефте- и газодобычи, нефтепереработки и нефтехимии, реализации углеводородов.

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«Роснефть» и индийские партнеры активно развивают интегральный формат сотрудничества по всей технологической цепочке – от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов. Среди совместных проектов в России – добычные проекты «Ванкорнефть», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «Сахалин-1».

«Роснефть» также является акционером компании Nayara Energy, управляющей высокотехнологичным НПЗ в городе Вадинар и одной из самых динамично развивающихся сетей АЗС в Индии. Завод является вторым по величине в Индии и одним из самых технологически развитых в мире. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей, насчитывающая уже около 6200 АЗС. Индийская компания уже приступила к реализации программы развития НПЗ: в рамках первого этапа планируется строительство установок для производства полипропилена мощностью до 450 тыс. тонн в год. Также Nayara Energy планирует дальнейшее расширение сети АЗС в Индии - до 8 тыс. в ближайшие 3 года.

«Эти проекты позволили нам стать лидерами инвестиционного сотрудничества России и Индии, - отметил Игорь Сечин. - Объем взаимных инвестиций в проекты с участием «Роснефти» и индийских партнеров превышает 17 млрд долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций к текущему моменту».

«ВОСТОК ОЙЛ» - УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В рамках встречи также была проведена презентация флагманского проекта НК «Роснефть» - «Восток Ойл», который реализуется на севере Красноярского края. Игорь Сечин рассказал Хардипу Сингх Пури об основных параметрах проекта и его конкурентных преимуществах.

«Восток Ойл» является одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире. Он включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе разрабатываемое при участии индийских партнеров Ванкорское месторождение, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское.

Ресурсная база проекта составляет свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов проекта. Углеродный след «Восток Ойла» составляет 25% от традиционных показателей, характерных для крупных нефтяных проектов.

Логистическим преимуществом «Восток Ойла» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки.

Важным фактором привлекательности «Восток Ойла» является то, что создана уникальная устойчивая экономическая модель проекта. «Роснефть» уже получила заключения ведущих международных экспертов, подтверждающие его ресурсную базу, технологии разработки и экономику. Аналитики ведущих инвестиционных банков (в т.ч. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Credit Suisse) отмечают высокий уровень доходности проекта.