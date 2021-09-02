С дочкой-первоклассницей Татьяны Навки накануне 1 сентября случилось ЧП

Дочь Татьяны Навки пошла в первый класс. Фото: Инстаграм.

Первое сентября – день, волнительный для всех мама. И особенно для мам первоклассников. В этом году младшая дочка олимпийской чемпионки, знаменитой фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова впервые отправилась в школу. Как и все дети, Надя очень переживала и готовилась к этому дню. Но как раз накануне 1 сентября с девочкой случилось небольшое ЧП. О том, что произошло, Татьяна Навка рассказала своим подписчикам в Инстаграме.

Как раз перед первым школьным днем у семилетней Надюши выпали два молочных зуба. В Инстаграме Татьяна Навка поделилась фотографией дочки в школьной форме и с букетом в руках.

- Вот так вот готовишься, собираешься, волнуешься к Дню Знаний, а тут раз и к 1 сентября у нас минус два зуба! Зато радостные, довольные и готовые к учёбе! С праздником всех: и детей, и учителей, и родителей! – поздравила Татьяна своих подписчиков.

На снимке Надя выглядит очень счастливой и широко улыбается. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, это происшествие совершенно не испортило настроения первокласснице. На снимке Надя выглядит очень счастливой и широко улыбается, демонстрируя отсутствие передних зубов. Подписчики в комментариях желают маленькой ученице успехов: «Красоту ничем не испортишь», «Зато видно , что с настроением ребенок идет в школу», «Классная фотка! Вырастет Надюшка и будет смеяться над своим беззубым, но счастливым 1 сентября!», - пишут фолловеры.

К своим семи годам дочка Навки уже многое знает и умеет. Юная Надя занимается фигурным катанием и балетом, берет уроки вокала, учит английский, французский и китайский языки. Татьяна говорит, что занятия и тренировки приносят ее дочери большое удовольствие, и отмечает, что очень ей гордится. В пять лет Надежда дебютировала в ледовом шоу продюсерского центра Татьяны Навки «Спящая красавица». Девочка вышла на лед вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Надя откатала несколько спектаклей, ни разу не пожаловавшись на усталость.

Напомним, Татьяна Навка родила дочь в августе 2014 года от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. От предыдущего брака с тренером Александром Жулиным у Татьяны есть старшая дочь Саша.