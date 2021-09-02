Элегантная Пенелопа Круз и сочное декольте невесты Роналду: Звезды блеснули нарядами на открытии Венецианского кинофестиваля

Модель Адриана Лима. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Италии стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль. На открытии старейшего кинофорума планеты (в этом году ему исполняется 89 лет) появились голливудские и европейские звезды большого экрана: Пенелопа Крус, Хелен Миррен, Изабель Юппер, Виржинии Эфира. Компанию им на красной дорожке составили красавицы-модели Джорджина Родригес, Адриана Лима, Бьянка Балти и Барбара Палвин.

Модель Бьянка Балти. Фото: REUTERS

Как раз накануне в Венеции прошло грандиозное дефиле дизайнерского дуэта Доменико Дольче и Стефано Габбаны, показавших свои новые кутюрные и ювелирные коллекции. Неудивительно, что многие гостьи и участницы кинофестиваля были одеты именно в наряды Dolce&Gabbana. Впрочем, пальма первенства все же принадлежала другому именитому итальянцу: большинство звезд предпочли творения кутюрье Джорджо Армани.

Изабель Юппер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главной звездой вечера стала Пенелопа Круз. Прекрасная испанка в свои 47 лет по-прежнему остается одной из первых красавиц мирового кино. Пенелопа появилась на красной дорожке в элегантном черно-белом платье от Chanel. Актриса представила на кинофестивале фильм, в котором она сыграла главную роль – новую ленту режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери».

Пенелопа Круз. Фото: REUTERS

Самой яркой участницей фестиваля, по всеобщему мнению, стала Хелен Миррен. 76-летняя британская гранд-дама не позволила себе никаких вольностей в виде декольте и разрезов, зато отвела душу на блеске: она выбрала наряд из сияющей материи серебристо-голубого цвета.

Хелен Миррен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зато кто вовсю сиял декольте, так это бразильская супермодель Адриана Лима. Бывший ангел компании «Виктория сикрет» продемонстрировала блестящее платье, подчеркнувшее ее аппетитные формы.

Модель Адриана Лима. Фото: REUTERS

За первенство с Адрианой боролась невеста футболиста Криштиану Роналду – модель Джорджина Родригес. Испанка похвасталась аппетитными прелестями в глубоком декольте, которые оттенило увесистое колье с бриллиантами.

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Далеко не всем звездам удалось выбрать удачные наряды. Так, известная модница и креативный консультант японского журнала «Vogue» 59-летняя Анна Делло Руссо предстала перед фотографами в абсолютно прозрачном платье, явившем миру ее нижнее белье и дряблые коленки.

Анна Делло Руссо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А эта участница и вовсе решила напомнить зрителям об экологии.

Неизвестная сторонница экологии. Фото: REUTERS

Венецианский кинофестиваль продлится до до 11 сентября. За победу будут бороться десятки фильмов, в том числе и российская картина «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Модель Барбара Палвин. Фото: REUTERS

Модель Мариякарла Босконо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS