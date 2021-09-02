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Звезды2 сентября 2021 2:45

Элегантная Пенелопа Круз и сочное декольте невесты Роналду: Звезды блеснули нарядами на открытии Венецианского кинофестиваля

В Италии стартовал старейший кинофорум планеты
Ирина СУХАНОВА
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Модель Адриана Лима.

Модель Адриана Лима.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Италии стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль. На открытии старейшего кинофорума планеты (в этом году ему исполняется 89 лет) появились голливудские и европейские звезды большого экрана: Пенелопа Крус, Хелен Миррен, Изабель Юппер, Виржинии Эфира. Компанию им на красной дорожке составили красавицы-модели Джорджина Родригес, Адриана Лима, Бьянка Балти и Барбара Палвин.

Модель Бьянка Балти.

Модель Бьянка Балти.

Фото: REUTERS

Как раз накануне в Венеции прошло грандиозное дефиле дизайнерского дуэта Доменико Дольче и Стефано Габбаны, показавших свои новые кутюрные и ювелирные коллекции. Неудивительно, что многие гостьи и участницы кинофестиваля были одеты именно в наряды Dolce&Gabbana. Впрочем, пальма первенства все же принадлежала другому именитому итальянцу: большинство звезд предпочли творения кутюрье Джорджо Армани.

Изабель Юппер.

Изабель Юппер.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главной звездой вечера стала Пенелопа Круз. Прекрасная испанка в свои 47 лет по-прежнему остается одной из первых красавиц мирового кино. Пенелопа появилась на красной дорожке в элегантном черно-белом платье от Chanel. Актриса представила на кинофестивале фильм, в котором она сыграла главную роль – новую ленту режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери».

Пенелопа Круз.

Пенелопа Круз.

Фото: REUTERS

Самой яркой участницей фестиваля, по всеобщему мнению, стала Хелен Миррен. 76-летняя британская гранд-дама не позволила себе никаких вольностей в виде декольте и разрезов, зато отвела душу на блеске: она выбрала наряд из сияющей материи серебристо-голубого цвета.

Хелен Миррен.

Хелен Миррен.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зато кто вовсю сиял декольте, так это бразильская супермодель Адриана Лима. Бывший ангел компании «Виктория сикрет» продемонстрировала блестящее платье, подчеркнувшее ее аппетитные формы.

Модель Адриана Лима.

Модель Адриана Лима.

Фото: REUTERS

За первенство с Адрианой боролась невеста футболиста Криштиану Роналду – модель Джорджина Родригес. Испанка похвасталась аппетитными прелестями в глубоком декольте, которые оттенило увесистое колье с бриллиантами.

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Далеко не всем звездам удалось выбрать удачные наряды. Так, известная модница и креативный консультант японского журнала «Vogue» 59-летняя Анна Делло Руссо предстала перед фотографами в абсолютно прозрачном платье, явившем миру ее нижнее белье и дряблые коленки.

Анна Делло Руссо.

Анна Делло Руссо.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А эта участница и вовсе решила напомнить зрителям об экологии.

Неизвестная сторонница экологии.

Неизвестная сторонница экологии.

Фото: REUTERS

Венецианский кинофестиваль продлится до до 11 сентября. За победу будут бороться десятки фильмов, в том числе и российская картина «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Модель Барбара Палвин.

Модель Барбара Палвин.

Фото: REUTERS

Модель Мариякарла Босконо.

Модель Мариякарла Босконо.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гостья премьеры фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери».

Гостья премьеры фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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