Очки, которые убьют реальность: В Москве показывают фильмы VR программы Венецианского фестиваля

Сейчас делают фильмы специально для VR очков Фото: Shutterstock

Вообще это жутковатое зрелище. По большому залу, выкрашенному в белый цвет, бродят люди в огромных очках на голове. Размахивают руками, вздрагивают, что-то шепчут.

Очки виртуальной реальности уже не то, чтобы новинка. О них все знают. Но вот то, что сейчас делают фильмы специально для таких очков - слово новое.

В рамках 78 Венецианского фестиваля будет и специальная программа VR. 23 фильма претендуют на награды, еще 12 покажут вне конкурса. Самое забавное, что этому конкурсу не обязательно проходить в Венеции или еще где-либо. Он же виртуальный! Достаточно надеть очки с правильной настройкой. Такие очки есть в 14 городах мира, включая Москву. С 1 по 19 сентября в ММОМА (Московский музей современного искусства, Петровка, 25) можно купить билет и присоединиться к странным людям, бродящим по белому залу. Цена от 590 рублей. За эти деньги вы можете посмотреть несколько фильмов (они небольшие - от 13 до 40 минут). И, поверьте, это впечатляет.

Эффект присутствия почти полный. Мне удалось посмотреть кино про возникновение жизни на Земле, и когда ты находишься в кладке яиц динозавра, мысли в голове появляются самые разные, а руки слегка холодеют.

Можно полетать с метеоритами, застрять в пещерах, столкнуться лицом к лицу с человекообразной обезьяной... Остроты впечатлениям добавляет возможность крутить головой и видеть все тебя окружающее.

Фильмы в программе не только научно-популярные, но и философские, мультипликационные, просветительские... Один минус - все они на английском языке. Впрочем, чащ всего и без слов все понятно.

Сейчас соцсети мечтают о прогрессе, и скоро в какой-нибудь «Фейсбук» мы будем заходить в VR очках, общаться, смотреть спектакли, гулять по набережным и кататься на аттракционах. Смысла выходить из дома точно не будет.

Но пока у нас есть еще несколько лет в реальности, стоит сходить в музей и посмотреть VR фильмы. Ей-Богу, дух захватывает...