Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды2 сентября 2021 11:05

Очки, которые убьют реальность: В Москве показывают фильмы VR программы Венецианского фестиваля

Сейчас делают фильмы специально для VR очков
Петр ПАВЛОВПетр ПАВЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас делают фильмы специально для VR очков

Сейчас делают фильмы специально для VR очков

Фото: Shutterstock

Вообще это жутковатое зрелище. По большому залу, выкрашенному в белый цвет, бродят люди в огромных очках на голове. Размахивают руками, вздрагивают, что-то шепчут.

Очки виртуальной реальности уже не то, чтобы новинка. О них все знают. Но вот то, что сейчас делают фильмы специально для таких очков - слово новое.

В рамках 78 Венецианского фестиваля будет и специальная программа VR. 23 фильма претендуют на награды, еще 12 покажут вне конкурса. Самое забавное, что этому конкурсу не обязательно проходить в Венеции или еще где-либо. Он же виртуальный! Достаточно надеть очки с правильной настройкой. Такие очки есть в 14 городах мира, включая Москву. С 1 по 19 сентября в ММОМА (Московский музей современного искусства, Петровка, 25) можно купить билет и присоединиться к странным людям, бродящим по белому залу. Цена от 590 рублей. За эти деньги вы можете посмотреть несколько фильмов (они небольшие - от 13 до 40 минут). И, поверьте, это впечатляет.

Эффект присутствия почти полный. Мне удалось посмотреть кино про возникновение жизни на Земле, и когда ты находишься в кладке яиц динозавра, мысли в голове появляются самые разные, а руки слегка холодеют.

Можно полетать с метеоритами, застрять в пещерах, столкнуться лицом к лицу с человекообразной обезьяной... Остроты впечатлениям добавляет возможность крутить головой и видеть все тебя окружающее.

Фильмы в программе не только научно-популярные, но и философские, мультипликационные, просветительские... Один минус - все они на английском языке. Впрочем, чащ всего и без слов все понятно.

Сейчас соцсети мечтают о прогрессе, и скоро в какой-нибудь «Фейсбук» мы будем заходить в VR очках, общаться, смотреть спектакли, гулять по набережным и кататься на аттракционах. Смысла выходить из дома точно не будет.

Но пока у нас есть еще несколько лет в реальности, стоит сходить в музей и посмотреть VR фильмы. Ей-Богу, дух захватывает...

КультураКультура: кино